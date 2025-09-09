    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGartner AktievorwärtsNachrichten zu Gartner

    Sumsubs AI Academic Program

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erste Partnerschaft mit der Constructor University zur Bekämpfung von Deepfake-Betrug

    Bremen (ots) - Sumsub (https://sumsub.com/?utm_source=newswire&utm_medium=media)
    , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verifikation und
    Betrugsprävention, kündigt heute eine Forschungspartnerschaft mit der
    Constructor University (https://constructor.university/) , die für ihren
    interdisziplinären Ansatz bekannt ist, an. Diese Zusammenarbeit markiert die
    erste wichtige Initiative innerhalb von Sumsubs neu gestartetem AI Academic
    Program. Eine strategische Initiative zur Entwicklung innovativer,
    KI-gesteuerter Lösungen, die der wachsenden Bedrohung für demokratische
    Institutionen und digitale Identitäten weltweit begegnen und den globalen Kampf
    gegen synthetischen Betrug stärken soll.

    Die Constructor University zählt zu den führenden privaten
    Forschungseinrichtungen in Deutschland und ist für ihre internationale
    Ausrichtung bekannt. Professor Dmitry Vetrov, bringt als führender KI-Forscher
    im Bereich Bayes'scher Methoden, generativer Modelle und Deep Learning, dessen
    Alumni zu Start-ups wie Deepseek beigetragen haben, seine Expertise ein.
    Ergänzend leitet Professorin Hilke Brockmann das AIDE-Projekt (AI, Democracy and
    Education), das die sozialen und ethischen Auswirkungen von KI auf Vertrauen und
    Governance untersucht. Gemeinsam unterstützen ihre Erkenntnisse das Ziel der
    Partnerschaft, transparente und effektive KI-basierte
    Betrugspräventionsmaßnahmen zu entwickeln.

    Mit Sumsubs Mitgründer und CTO, Vyacheslav Zholudev, der seinen Doktortitel an
    der Constructor University erwarb, versteht sich die Partnerschaft auch als
    Möglichkeit, der Universität etwas zurückzugeben und gleichzeitig Forschung
    sowie Talentförderung im Kampf gegen KI-gestützten Betrug weltweit
    voranzutreiben.

    Sumsub investiert direkt in die Finanzierung akademischer Forschung, Stipendien
    und Open Innovation, um die gemeinsame Mission in den Bereichen KI-Sicherheit
    und globale Talentförderung zu beschleunigen. Darüber hinaus werden Studierende
    in Sumsubs Produkt- und Technikteams eingebunden. Diese Praxiserfahrungen
    ermöglichen es aufstrebenden KI-Expert:innen, an hoch entwickelten
    Anti-Betrugs-Tools zu arbeiten, praktische Fähigkeiten zu erwerben und Einblicke
    in reale Herausforderungen bei Identitätsprüfung und digitaler Sicherheit zu
    gewinnen. Gemeinsam wollen sie auf Basis der Zusammenarbeit akademische
    Forschung und Artikel veröffentlichen sowie Open-Source-Modelle öffentlich
    zugänglich machen, um die nächsten Generationen auf die wachsenden KI-gestützten
    Bedrohungen vorzubereiten.

    Derzeit verschärft KI-Betrug viele komplexe Probleme, in Bereichen wie Finanzen,
    Gesundheitswesen, Regierungsdiensten, E-Commerce und auf Social Media. Nach
    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Sumsubs AI Academic Program Erste Partnerschaft mit der Constructor University zur Bekämpfung von Deepfake-Betrug Sumsub (https://sumsub.com/?utm_source=newswire&utm_medium=media) , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verifikation und Betrugsprävention, kündigt heute eine Forschungspartnerschaft mit der Constructor University …