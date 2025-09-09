Erste Partnerschaft mit der Constructor University zur Bekämpfung von Deepfake-Betrug

Bremen (ots) - Sumsub (https://sumsub.com/?utm_source=newswire&utm_medium=media), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verifikation undBetrugsprävention, kündigt heute eine Forschungspartnerschaft mit derConstructor University (https://constructor.university/) , die für ihreninterdisziplinären Ansatz bekannt ist, an. Diese Zusammenarbeit markiert dieerste wichtige Initiative innerhalb von Sumsubs neu gestartetem AI AcademicProgram. Eine strategische Initiative zur Entwicklung innovativer,KI-gesteuerter Lösungen, die der wachsenden Bedrohung für demokratischeInstitutionen und digitale Identitäten weltweit begegnen und den globalen Kampfgegen synthetischen Betrug stärken soll.Die Constructor University zählt zu den führenden privatenForschungseinrichtungen in Deutschland und ist für ihre internationaleAusrichtung bekannt. Professor Dmitry Vetrov, bringt als führender KI-Forscherim Bereich Bayes'scher Methoden, generativer Modelle und Deep Learning, dessenAlumni zu Start-ups wie Deepseek beigetragen haben, seine Expertise ein.Ergänzend leitet Professorin Hilke Brockmann das AIDE-Projekt (AI, Democracy andEducation), das die sozialen und ethischen Auswirkungen von KI auf Vertrauen undGovernance untersucht. Gemeinsam unterstützen ihre Erkenntnisse das Ziel derPartnerschaft, transparente und effektive KI-basierteBetrugspräventionsmaßnahmen zu entwickeln.Mit Sumsubs Mitgründer und CTO, Vyacheslav Zholudev, der seinen Doktortitel ander Constructor University erwarb, versteht sich die Partnerschaft auch alsMöglichkeit, der Universität etwas zurückzugeben und gleichzeitig Forschungsowie Talentförderung im Kampf gegen KI-gestützten Betrug weltweitvoranzutreiben.Sumsub investiert direkt in die Finanzierung akademischer Forschung, Stipendienund Open Innovation, um die gemeinsame Mission in den Bereichen KI-Sicherheitund globale Talentförderung zu beschleunigen. Darüber hinaus werden Studierendein Sumsubs Produkt- und Technikteams eingebunden. Diese Praxiserfahrungenermöglichen es aufstrebenden KI-Expert:innen, an hoch entwickeltenAnti-Betrugs-Tools zu arbeiten, praktische Fähigkeiten zu erwerben und Einblickein reale Herausforderungen bei Identitätsprüfung und digitaler Sicherheit zugewinnen. Gemeinsam wollen sie auf Basis der Zusammenarbeit akademischeForschung und Artikel veröffentlichen sowie Open-Source-Modelle öffentlichzugänglich machen, um die nächsten Generationen auf die wachsenden KI-gestütztenBedrohungen vorzubereiten.Derzeit verschärft KI-Betrug viele komplexe Probleme, in Bereichen wie Finanzen,Gesundheitswesen, Regierungsdiensten, E-Commerce und auf Social Media. Nach