Sumsubs AI Academic Program
Erste Partnerschaft mit der Constructor University zur Bekämpfung von Deepfake-Betrug
Bremen (ots) - Sumsub (https://sumsub.com/?utm_source=newswire&utm_medium=media)
, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verifikation und
Betrugsprävention, kündigt heute eine Forschungspartnerschaft mit der
Constructor University (https://constructor.university/) , die für ihren
interdisziplinären Ansatz bekannt ist, an. Diese Zusammenarbeit markiert die
erste wichtige Initiative innerhalb von Sumsubs neu gestartetem AI Academic
Program. Eine strategische Initiative zur Entwicklung innovativer,
KI-gesteuerter Lösungen, die der wachsenden Bedrohung für demokratische
Institutionen und digitale Identitäten weltweit begegnen und den globalen Kampf
gegen synthetischen Betrug stärken soll.
Die Constructor University zählt zu den führenden privaten
Forschungseinrichtungen in Deutschland und ist für ihre internationale
Ausrichtung bekannt. Professor Dmitry Vetrov, bringt als führender KI-Forscher
im Bereich Bayes'scher Methoden, generativer Modelle und Deep Learning, dessen
Alumni zu Start-ups wie Deepseek beigetragen haben, seine Expertise ein.
Ergänzend leitet Professorin Hilke Brockmann das AIDE-Projekt (AI, Democracy and
Education), das die sozialen und ethischen Auswirkungen von KI auf Vertrauen und
Governance untersucht. Gemeinsam unterstützen ihre Erkenntnisse das Ziel der
Partnerschaft, transparente und effektive KI-basierte
Betrugspräventionsmaßnahmen zu entwickeln.
Mit Sumsubs Mitgründer und CTO, Vyacheslav Zholudev, der seinen Doktortitel an
der Constructor University erwarb, versteht sich die Partnerschaft auch als
Möglichkeit, der Universität etwas zurückzugeben und gleichzeitig Forschung
sowie Talentförderung im Kampf gegen KI-gestützten Betrug weltweit
voranzutreiben.
Sumsub investiert direkt in die Finanzierung akademischer Forschung, Stipendien
und Open Innovation, um die gemeinsame Mission in den Bereichen KI-Sicherheit
und globale Talentförderung zu beschleunigen. Darüber hinaus werden Studierende
in Sumsubs Produkt- und Technikteams eingebunden. Diese Praxiserfahrungen
ermöglichen es aufstrebenden KI-Expert:innen, an hoch entwickelten
Anti-Betrugs-Tools zu arbeiten, praktische Fähigkeiten zu erwerben und Einblicke
in reale Herausforderungen bei Identitätsprüfung und digitaler Sicherheit zu
gewinnen. Gemeinsam wollen sie auf Basis der Zusammenarbeit akademische
Forschung und Artikel veröffentlichen sowie Open-Source-Modelle öffentlich
zugänglich machen, um die nächsten Generationen auf die wachsenden KI-gestützten
Bedrohungen vorzubereiten.
Derzeit verschärft KI-Betrug viele komplexe Probleme, in Bereichen wie Finanzen,
Gesundheitswesen, Regierungsdiensten, E-Commerce und auf Social Media. Nach
