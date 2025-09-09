PlasCred Circular Innovations: Millionenförderung von BDC & ERA!
PlasCred Circular Innovations Inc. schreitet mit großen Schritten voran, um die Kreislaufwirtschaft in Nordamerika zu transformieren, unterstützt durch erhebliche Finanzierungen und zukunftsweisende Projekte.

- PlasCred Circular Innovations Inc. hat ein unverbindliches Term Sheet für eine vorrangige Fremdfinanzierung von bis zu 8,5 Millionen Dollar von der Business Development Bank of Canada (BDC) erhalten.
- Das Unternehmen erhielt zusätzlich eine nicht verwässernde Bewilligung von 5 Millionen Dollar von Emissions Reduction Alberta (ERA) für den Bau der Neos-Anlage in Fort Saskatchewan.
- Die Neos-Anlage wird täglich etwa 100 Tonnen Post-Consumer-Kunststoffabfälle in 500 Barrel Renewable Green Condensate umwandeln und soll CO₂e-Emissionen um 51.000 Tonnen jährlich reduzieren.
- Der Baubeginn der Neos-Anlage ist für das erste Quartal 2026 geplant, die Inbetriebnahme soll später im Jahr 2026 erfolgen.
- PlasCred plant eine Erweiterung zur Maximus-Plattform, die anfangs 400 metrische Tonnen Kondensat pro Tag produzieren soll und später auf 2.000 Tonnen erhöht werden kann.
- Das Unternehmen setzt auf strategische Partnerschaften und eine integrierte Plattform, um eine skalierbare Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe in Nordamerika zu etablieren.
Der Kurs von PlasCred Circular Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0845EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,29 % im Plus.
