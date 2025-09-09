    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitMine Immersion Technologies Registered AktievorwärtsNachrichten zu BitMine Immersion Technologies Registered

    Cathie Wood: BitMine wird zum neuen Favoriten von Ark Invest

    Cathie Wood setzt weiter auf Krypto und kauft kräftig BitMine-Aktien, während sie gleichzeitig einen Teil ihres Robinhood-Portfolios verkauft.

    Für Sie zusammengefasst
    • Cathie Wood kauft BitMine-Aktien für 4,46 Mio. USD.
    • Ark Invest verkauft Robinhood-Anteile im Wert von 5,13 Mio. USD.
    • BitMine ist größter institutioneller Halter von Ethereum.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Krypto-Treasury-Wette - Cathie Wood: BitMine wird zum neuen Favoriten von Ark Invest
    Foto: Dirk Shadd - picture alliance / ZUMAPRESS.com

    Star-Investorin Cathie Wood setzt ihre Wetten auf Krypto fort. Ihr Investmenthaus Ark Invest hat am Montag für rund 4,46 Millionen US-Dollar Aktien des Ethereum-Treasury-Unternehmens BitMine Immersion Technologies erworben, während gleichzeitig Anteile an Robinhood Markets im Wert von über fünf Millionen US-Dollar verkauft wurden.

    BitMine: Ethereum-Gigant im Fokus von Ark Invest

    Nach den jüngsten Handelsunterlagen kaufte der ARK Innovation ETF 67.700 BitMine-Aktien. Der ARK Next Generation Internet ETF stockte um 21.890 Anteile auf, während der ARK Fintech Innovation ETF weitere 12.360 Stück erwarb.

    BitMine, der aktuell größte institutionelle Halter von Ethereum, verfügt über rund 1,78 Millionen ETH in seiner Bilanz. Die Aktie legte am Montag 4,16 Prozent auf 43,79 US-Dollar zu und stieg im nachbörslichen Handel nochmals um 0,71 Prozent.

    Die Käufe unterstreichen Woods Strategie, verstärkt auf digitale Assets zu setzen – insbesondere in einem Marktumfeld, in dem immer mehr Unternehmen Kryptowährungen als Bilanzbestandteil integrieren.

     

    Abbau bei Robinhood trotz Index-Aufnahme

    Parallel reduzierte Ark Invest sein Engagement bei Robinhood Markets. Über den ARKW-ETF wurden 43.728 Aktien abgestoßen – ein Paket im Wert von rund 5,13 Millionen US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat Robinhood mehr als 214 Prozent an Wert gewonnen.

    Der Verkauf erfolgte, während die Robinhood-Aktie am Montag um 15,8 Prozent auf 117,28 US-Dollar zulegte. Hintergrund des Kurssprungs ist die Ankündigung von S&P Global, Robinhood in den renommierten S&P 500 Index aufzunehmen. Die Aufnahme wird zum 22. September im Rahmen der turnusmäßigen Indexanpassung wirksam.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



