Consors Finanz Studie - Konsument
innen wollen "erleben" statt "haben" (FOTO)
--------------------------------------------------------------
ZUR STUDIE
https://ots.de/DjWTnD
--------------------------------------------------------------
München (ots) -
ZUR STUDIE
https://ots.de/DjWTnD
--------------------------------------------------------------
München (ots) -
Anzeige
Präsentiert von
- Für den Moment: 36 Prozent der Deutschen kaufen heute mehr immaterielle Güter
als vor zehn Jahren.
- Für das Erlebnis: Ein Drittel der Deutschen gibt das Geld am liebsten für
Reisen aus, beinahe jede:r Fünfte fürs Ausgehen.
- Für die Individualität: Die Hälfte der Deutschen glaubt, dass
individualisierte, maßgeschneiderte Produkte im Trend liegen.
Dinge besitzen, ein Schnäppchen machen, sich durch Statussymbole definieren -
lange Zeit ging es beim Konsum um genau diese Ziele. Das scheint sich jedoch zu
ändern. Nach den Ergebnissen des aktuellen Konsumbarometers 2025
(https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer) von Consors Finanz suchen
Europäer:innen zunehmend nach anderen Formen des Genusses und haben andere
Shoppingziele. So wollen 36 Prozent der Deutschen heute mehr immaterielle Güter
konsumieren als vor zehn Jahren. Gemeint sind beispielsweise Events, Urlaube
oder Online-Dienste. Die Kaufquote von materiellen Dingen hingegen ist nur bei
32 Prozent der Befragten gestiegen. In Europa liegt das Verhältnis bei 43 zu 37
Prozent (Immaterielles/Materielles).
Lust auf Genuss und Geselligkeit
Am liebsten investieren die Europäer:innen - inklusive der Deutschen - in
Urlaubsreisen und Kurztrips. Das gibt rund ein Drittel der Befragten an. Auf dem
zweiten Platz folgen in Deutschland Lebensmittel und Getränke (28 Prozent,
Europa: 23 Prozent). Beinahe jede:r Fünfte in Deutschland und Europa gibt das
Geld sehr gerne fürs Ausgehen aus: Restaurants, Bars, Theater, Konzerte. Das
Smartphone für den digitalen Konsum steht bei 14 Prozent der Deutschen und 17
Prozent der Europäer:innen ganz oben auf der Ausgabenliste. Andere Dinge rund um
das Entertainment wie Bücher, Musik oder Comics sind bei 13 Prozent der
Deutschen und 14 Prozent der Europäer:innen gefragt.
Hauptsache unkompliziert und individuell
Nicht zuletzt die Coronapandemie und der damit verbundene Digitalisierungsschub
hat den Online-Konsum gestärkt. Dabei wurde nicht nur der Bestell- und
Einkaufsprozess beschleunigt. Dank leistungsfähiger Algorithmen haben sich die
Möglichkeiten für einen maßgeschneiderten Konsum deutlich erweitert.
Entsprechend präferieren fünf von zehn Deutschen mittlerweile personalisierte
Angebote und Serviceleistungen.
Maßgeschneiderte und einfache Prozesse
Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions bei Consors Finanz, zur
als vor zehn Jahren.
- Für das Erlebnis: Ein Drittel der Deutschen gibt das Geld am liebsten für
Reisen aus, beinahe jede:r Fünfte fürs Ausgehen.
- Für die Individualität: Die Hälfte der Deutschen glaubt, dass
individualisierte, maßgeschneiderte Produkte im Trend liegen.
Dinge besitzen, ein Schnäppchen machen, sich durch Statussymbole definieren -
lange Zeit ging es beim Konsum um genau diese Ziele. Das scheint sich jedoch zu
ändern. Nach den Ergebnissen des aktuellen Konsumbarometers 2025
(https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer) von Consors Finanz suchen
Europäer:innen zunehmend nach anderen Formen des Genusses und haben andere
Shoppingziele. So wollen 36 Prozent der Deutschen heute mehr immaterielle Güter
konsumieren als vor zehn Jahren. Gemeint sind beispielsweise Events, Urlaube
oder Online-Dienste. Die Kaufquote von materiellen Dingen hingegen ist nur bei
32 Prozent der Befragten gestiegen. In Europa liegt das Verhältnis bei 43 zu 37
Prozent (Immaterielles/Materielles).
Lust auf Genuss und Geselligkeit
Am liebsten investieren die Europäer:innen - inklusive der Deutschen - in
Urlaubsreisen und Kurztrips. Das gibt rund ein Drittel der Befragten an. Auf dem
zweiten Platz folgen in Deutschland Lebensmittel und Getränke (28 Prozent,
Europa: 23 Prozent). Beinahe jede:r Fünfte in Deutschland und Europa gibt das
Geld sehr gerne fürs Ausgehen aus: Restaurants, Bars, Theater, Konzerte. Das
Smartphone für den digitalen Konsum steht bei 14 Prozent der Deutschen und 17
Prozent der Europäer:innen ganz oben auf der Ausgabenliste. Andere Dinge rund um
das Entertainment wie Bücher, Musik oder Comics sind bei 13 Prozent der
Deutschen und 14 Prozent der Europäer:innen gefragt.
Hauptsache unkompliziert und individuell
Nicht zuletzt die Coronapandemie und der damit verbundene Digitalisierungsschub
hat den Online-Konsum gestärkt. Dabei wurde nicht nur der Bestell- und
Einkaufsprozess beschleunigt. Dank leistungsfähiger Algorithmen haben sich die
Möglichkeiten für einen maßgeschneiderten Konsum deutlich erweitert.
Entsprechend präferieren fünf von zehn Deutschen mittlerweile personalisierte
Angebote und Serviceleistungen.
Maßgeschneiderte und einfache Prozesse
Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions bei Consors Finanz, zur
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte