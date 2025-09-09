innen wollen "erleben" statt "haben" (FOTO)

--------------------------------------------------------------

ZUR STUDIE

- Für den Moment: 36 Prozent der Deutschen kaufen heute mehr immaterielle Güterals vor zehn Jahren.- Für das Erlebnis: Ein Drittel der Deutschen gibt das Geld am liebsten fürReisen aus, beinahe jede:r Fünfte fürs Ausgehen.- Für die Individualität: Die Hälfte der Deutschen glaubt, dassindividualisierte, maßgeschneiderte Produkte im Trend liegen.Dinge besitzen, ein Schnäppchen machen, sich durch Statussymbole definieren -lange Zeit ging es beim Konsum um genau diese Ziele. Das scheint sich jedoch zuändern. Nach den Ergebnissen des aktuellen Konsumbarometers 2025(https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer) von Consors Finanz suchenEuropäer:innen zunehmend nach anderen Formen des Genusses und haben andereShoppingziele. So wollen 36 Prozent der Deutschen heute mehr immaterielle Güterkonsumieren als vor zehn Jahren. Gemeint sind beispielsweise Events, Urlaubeoder Online-Dienste. Die Kaufquote von materiellen Dingen hingegen ist nur bei32 Prozent der Befragten gestiegen. In Europa liegt das Verhältnis bei 43 zu 37Prozent (Immaterielles/Materielles).Lust auf Genuss und GeselligkeitAm liebsten investieren die Europäer:innen - inklusive der Deutschen - inUrlaubsreisen und Kurztrips. Das gibt rund ein Drittel der Befragten an. Auf demzweiten Platz folgen in Deutschland Lebensmittel und Getränke (28 Prozent,Europa: 23 Prozent). Beinahe jede:r Fünfte in Deutschland und Europa gibt dasGeld sehr gerne fürs Ausgehen aus: Restaurants, Bars, Theater, Konzerte. DasSmartphone für den digitalen Konsum steht bei 14 Prozent der Deutschen und 17Prozent der Europäer:innen ganz oben auf der Ausgabenliste. Andere Dinge rund umdas Entertainment wie Bücher, Musik oder Comics sind bei 13 Prozent derDeutschen und 14 Prozent der Europäer:innen gefragt.Hauptsache unkompliziert und individuellNicht zuletzt die Coronapandemie und der damit verbundene Digitalisierungsschubhat den Online-Konsum gestärkt. Dabei wurde nicht nur der Bestell- undEinkaufsprozess beschleunigt. Dank leistungsfähiger Algorithmen haben sich dieMöglichkeiten für einen maßgeschneiderten Konsum deutlich erweitert.Entsprechend präferieren fünf von zehn Deutschen mittlerweile personalisierteAngebote und Serviceleistungen.Maßgeschneiderte und einfache ProzesseOliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions bei Consors Finanz, zur