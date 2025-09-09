innen wollen "erleben" statt "haben" (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsANZ Group Holdings AktievorwärtsNachrichten zu ANZ Group Holdings

    München (ots) -

    - Für den Moment: 36 Prozent der Deutschen kaufen heute mehr immaterielle Güter
    als vor zehn Jahren.
    - Für das Erlebnis: Ein Drittel der Deutschen gibt das Geld am liebsten für
    Reisen aus, beinahe jede:r Fünfte fürs Ausgehen.
    - Für die Individualität: Die Hälfte der Deutschen glaubt, dass
    individualisierte, maßgeschneiderte Produkte im Trend liegen.

    Dinge besitzen, ein Schnäppchen machen, sich durch Statussymbole definieren -
    lange Zeit ging es beim Konsum um genau diese Ziele. Das scheint sich jedoch zu
    ändern. Nach den Ergebnissen des aktuellen Konsumbarometers 2025
    (https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer) von Consors Finanz suchen
    Europäer:innen zunehmend nach anderen Formen des Genusses und haben andere
    Shoppingziele. So wollen 36 Prozent der Deutschen heute mehr immaterielle Güter
    konsumieren als vor zehn Jahren. Gemeint sind beispielsweise Events, Urlaube
    oder Online-Dienste. Die Kaufquote von materiellen Dingen hingegen ist nur bei
    32 Prozent der Befragten gestiegen. In Europa liegt das Verhältnis bei 43 zu 37
    Prozent (Immaterielles/Materielles).

    Lust auf Genuss und Geselligkeit

    Am liebsten investieren die Europäer:innen - inklusive der Deutschen - in
    Urlaubsreisen und Kurztrips. Das gibt rund ein Drittel der Befragten an. Auf dem
    zweiten Platz folgen in Deutschland Lebensmittel und Getränke (28 Prozent,
    Europa: 23 Prozent). Beinahe jede:r Fünfte in Deutschland und Europa gibt das
    Geld sehr gerne fürs Ausgehen aus: Restaurants, Bars, Theater, Konzerte. Das
    Smartphone für den digitalen Konsum steht bei 14 Prozent der Deutschen und 17
    Prozent der Europäer:innen ganz oben auf der Ausgabenliste. Andere Dinge rund um
    das Entertainment wie Bücher, Musik oder Comics sind bei 13 Prozent der
    Deutschen und 14 Prozent der Europäer:innen gefragt.

    Hauptsache unkompliziert und individuell

    Nicht zuletzt die Coronapandemie und der damit verbundene Digitalisierungsschub
    hat den Online-Konsum gestärkt. Dabei wurde nicht nur der Bestell- und
    Einkaufsprozess beschleunigt. Dank leistungsfähiger Algorithmen haben sich die
    Möglichkeiten für einen maßgeschneiderten Konsum deutlich erweitert.
    Entsprechend präferieren fünf von zehn Deutschen mittlerweile personalisierte
    Angebote und Serviceleistungen.

    Maßgeschneiderte und einfache Prozesse

    Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions bei Consors Finanz, zur
