news aktuell startet neues Angebot mit Digital Out-of-Home-Screens (FOTO)

    Hamburg (ots) - Ab sofort erweitert die dpa-Tochter news aktuell ihren
    Verbreitungsservice um "ots Display Ads": Unternehmen, Organisationen und
    Kommunikationsagenturen können ihren PR-Content jetzt auch auf digitalen
    Bildschirmen von FRAMEN in ganz Deutschland sichtbar machen. Der neue Service
    ist in Kombination mit einer ots-Text-Bild-Verbreitung buchbar. Je nach
    gewähltem Paket garantiert ots Display Ads eine Reichweite von bis zu einer
    Million Impressions.

    Mit ots Display Ads können Kundinnen und Kunden von news aktuell ihre Text- und
    Bild-Inhalte ergänzend zu einer ots-Verbreitung auf digitalen Screens im
    öffentlichen Raum ausspielen - verteilt auf mehr als 11.000 Programmatic Digital
    Out-of-Home-Screens deutschlandweit. Dazu kooperiert news aktuell mit der
    DOOH-Plattform FRAMEN, einem Unternehmen der Axel Springer SE. Die Bildschirme
    befinden sich an stark frequentierten öffentlichen und halböffentlichen Orten
    wie Coworking-Spaces, Fitness-Studios, Hotels, oder Fast Food-Restaurants.

    Breite Aufmerksamkeit - auch mit kleinem Budget

    Die Länge eines Spots liegt bei zehn bis 15 Sekunden, die Laufzeit beträgt
    insgesamt drei Tage. ots Display Ads eignen sich besonders für kurze,
    aufmerksamkeitsstarke Botschaften - etwa Hinweise auf Events, neue Produkte oder
    Kampagnen zur Steigerung der Markenbekanntheit.

    Je nach Buchungspaket garantiert ots Display Ads zwischen 250.000 und einer
    Million Impressions. Durch die programmatische Ausspielung sowie fest definierte
    Reichweitenpakete und Laufzeiten ermöglicht news aktuell den Einstieg in die
    digitale Außenwerbung bereits mit vergleichsweise geringem Budget.

    "Mit ots Display Ads bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine attraktive
    Möglichkeit, ihre Botschaften weitflächig im öffentlichen Raum sichtbar zu
    machen - ohne komplizierte Buchungsprozesse oder große Mediabudgets", sagt
    Vithunan Lingeswaran, Geschäftsführer news aktuell. "Das Produkt ergänzt unsere
    ots-DNA perfekt: schnelle Distribution, einfache Prozesse und maximale
    Reichweite und Sichtbarkeit. So bauen wir unser Portfolio konsequent entlang der
    Bedürfnisse des Marktes aus und unterstützen Unternehmen, Organisationen und
    Verbände dabei, ihre Kommunikation noch wirksamer zu gestalten."

    "Unsere Screens stehen mitten im Leben: dort wo Menschen leben, arbeiten und
    ihre Freizeit verbringen. Dank der Zusammenarbeit mit news aktuell bringen wir
    PR-Content genau dorthin, wo er echte Aufmerksamkeit findet. Wir verbinden das
    klassische ots-Verteilnetzwerk mit der dynamischen Power von DOOH. Eine
    Kombination, die Marken nicht nur in Redaktionen, sondern auch auf über 11.000
    Screens im öffentlichen Raum sichtbar macht. So erreichen sie ihr Publikum genau
