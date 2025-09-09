news aktuell startet neues Angebot mit Digital Out-of-Home-Screens (FOTO)

Hamburg (ots) - Ab sofort erweitert die dpa-Tochter news aktuell ihren

Verbreitungsservice um "ots Display Ads": Unternehmen, Organisationen und

Kommunikationsagenturen können ihren PR-Content jetzt auch auf digitalen

Bildschirmen von FRAMEN in ganz Deutschland sichtbar machen. Der neue Service

ist in Kombination mit einer ots-Text-Bild-Verbreitung buchbar. Je nach

gewähltem Paket garantiert ots Display Ads eine Reichweite von bis zu einer

Million Impressions.



Mit ots Display Ads können Kundinnen und Kunden von news aktuell ihre Text- und

Bild-Inhalte ergänzend zu einer ots-Verbreitung auf digitalen Screens im

öffentlichen Raum ausspielen - verteilt auf mehr als 11.000 Programmatic Digital

Out-of-Home-Screens deutschlandweit. Dazu kooperiert news aktuell mit der

DOOH-Plattform FRAMEN, einem Unternehmen der Axel Springer SE. Die Bildschirme

befinden sich an stark frequentierten öffentlichen und halböffentlichen Orten

wie Coworking-Spaces, Fitness-Studios, Hotels, oder Fast Food-Restaurants.









Die Länge eines Spots liegt bei zehn bis 15 Sekunden, die Laufzeit beträgt

insgesamt drei Tage. ots Display Ads eignen sich besonders für kurze,

aufmerksamkeitsstarke Botschaften - etwa Hinweise auf Events, neue Produkte oder

Kampagnen zur Steigerung der Markenbekanntheit.



Je nach Buchungspaket garantiert ots Display Ads zwischen 250.000 und einer

Million Impressions. Durch die programmatische Ausspielung sowie fest definierte

Reichweitenpakete und Laufzeiten ermöglicht news aktuell den Einstieg in die

digitale Außenwerbung bereits mit vergleichsweise geringem Budget.



"Mit ots Display Ads bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine attraktive

Möglichkeit, ihre Botschaften weitflächig im öffentlichen Raum sichtbar zu

machen - ohne komplizierte Buchungsprozesse oder große Mediabudgets", sagt

Vithunan Lingeswaran, Geschäftsführer news aktuell. "Das Produkt ergänzt unsere

ots-DNA perfekt: schnelle Distribution, einfache Prozesse und maximale

Reichweite und Sichtbarkeit. So bauen wir unser Portfolio konsequent entlang der

Bedürfnisse des Marktes aus und unterstützen Unternehmen, Organisationen und

Verbände dabei, ihre Kommunikation noch wirksamer zu gestalten."



"Unsere Screens stehen mitten im Leben: dort wo Menschen leben, arbeiten und

ihre Freizeit verbringen. Dank der Zusammenarbeit mit news aktuell bringen wir

PR-Content genau dorthin, wo er echte Aufmerksamkeit findet. Wir verbinden das

klassische ots-Verteilnetzwerk mit der dynamischen Power von DOOH. Eine

Kombination, die Marken nicht nur in Redaktionen, sondern auch auf über 11.000

Screens im öffentlichen Raum sichtbar macht. So erreichen sie ihr Publikum genau Seite 1 von 2 Seite 2 ►





