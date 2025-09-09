news aktuell startet neues Angebot mit Digital Out-of-Home-Screens (FOTO)
Hamburg (ots) - Ab sofort erweitert die dpa-Tochter news aktuell ihren
Verbreitungsservice um "ots Display Ads": Unternehmen, Organisationen und
Kommunikationsagenturen können ihren PR-Content jetzt auch auf digitalen
Bildschirmen von FRAMEN in ganz Deutschland sichtbar machen. Der neue Service
ist in Kombination mit einer ots-Text-Bild-Verbreitung buchbar. Je nach
gewähltem Paket garantiert ots Display Ads eine Reichweite von bis zu einer
Million Impressions.
Mit ots Display Ads können Kundinnen und Kunden von news aktuell ihre Text- und
Bild-Inhalte ergänzend zu einer ots-Verbreitung auf digitalen Screens im
öffentlichen Raum ausspielen - verteilt auf mehr als 11.000 Programmatic Digital
Out-of-Home-Screens deutschlandweit. Dazu kooperiert news aktuell mit der
DOOH-Plattform FRAMEN, einem Unternehmen der Axel Springer SE. Die Bildschirme
befinden sich an stark frequentierten öffentlichen und halböffentlichen Orten
wie Coworking-Spaces, Fitness-Studios, Hotels, oder Fast Food-Restaurants.
Breite Aufmerksamkeit - auch mit kleinem Budget
Die Länge eines Spots liegt bei zehn bis 15 Sekunden, die Laufzeit beträgt
insgesamt drei Tage. ots Display Ads eignen sich besonders für kurze,
aufmerksamkeitsstarke Botschaften - etwa Hinweise auf Events, neue Produkte oder
Kampagnen zur Steigerung der Markenbekanntheit.
Je nach Buchungspaket garantiert ots Display Ads zwischen 250.000 und einer
Million Impressions. Durch die programmatische Ausspielung sowie fest definierte
Reichweitenpakete und Laufzeiten ermöglicht news aktuell den Einstieg in die
digitale Außenwerbung bereits mit vergleichsweise geringem Budget.
"Mit ots Display Ads bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine attraktive
Möglichkeit, ihre Botschaften weitflächig im öffentlichen Raum sichtbar zu
machen - ohne komplizierte Buchungsprozesse oder große Mediabudgets", sagt
Vithunan Lingeswaran, Geschäftsführer news aktuell. "Das Produkt ergänzt unsere
ots-DNA perfekt: schnelle Distribution, einfache Prozesse und maximale
Reichweite und Sichtbarkeit. So bauen wir unser Portfolio konsequent entlang der
Bedürfnisse des Marktes aus und unterstützen Unternehmen, Organisationen und
Verbände dabei, ihre Kommunikation noch wirksamer zu gestalten."
"Unsere Screens stehen mitten im Leben: dort wo Menschen leben, arbeiten und
ihre Freizeit verbringen. Dank der Zusammenarbeit mit news aktuell bringen wir
PR-Content genau dorthin, wo er echte Aufmerksamkeit findet. Wir verbinden das
klassische ots-Verteilnetzwerk mit der dynamischen Power von DOOH. Eine
Kombination, die Marken nicht nur in Redaktionen, sondern auch auf über 11.000
Screens im öffentlichen Raum sichtbar macht. So erreichen sie ihr Publikum genau
