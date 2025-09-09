dpa-Gruppe veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2024 (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Zum Nachhaltigkeitsbericht

Hamburg (ots) - Die dpa-Unternehmensgruppe hat ihren dritten

Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt. Insgesamt konnte das Reporting vertieft und

weiter professionalisiert werden. Der Bericht weist einen größeren

CO2-Fußabdruck im Vergleich zum Vorjahr aus - wesentlich hervorgerufen durch

notwendige Reisen im Rahmen der Olympischen Spiele und der Fußball-EM.

Deutschlands größte Nachrichtenagentur hat sich bei der Aufbereitung der

Ergebnisse an den EU-Richtlinien CSRD (Corporate Sustainability Reporting

Directive) und ESRS (European Sustainability Reporting Standards) orientiert.

Der vollständige Bericht kann auf der dpa-Website abgerufen werden.





Für das aktuelle Berichtsjahr hat die dpa-Gruppe erneut eine doppelteWesentlichkeitsanalyse durchgeführt. Sowohl die Auswirkungen derGeschäftstätigkeit auf Mensch und Umwelt (Impact Materiality) als auch dieRisiken und Chancen für den Geschäftsbetrieb (Financial Materiality) wurdensystematisch erfasst und bewertet. Wesentliche Themen des Berichtes sind dieFelder Energie, Anpassung an den Klimawandel, Klimaschutz, Arbeitsbedingungen,Gleichbehandlung und Chancengleichheit, arbeitsbezogene Rechte,Unternehmenskultur und -politik sowie das Lieferantenmanagement. Wie auch in denvorherigen Jahren hat sich die dpa an den drei Säulen der Nachhaltigkeitorientiert: People, Planet und Prosperity."Die aktuelle Auswertung macht deutlich, dass wir bei der Gestaltung unseresCO2-Fußabdrucks abhängig sind von den Terminierungen großer Sportereignisse.Olympische Spiele und Fußball-EM erforderten eine intensive Reisetätigkeit derdpa-Reporterinnen und -Reporter. Es ist unsere Aufgabe, in den kommenden Jahrendie langfristige Entwicklung der Emissionen im Auge zu behalten und zureduzieren", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Unseraktueller Bericht zeigt, dass wir uns als Medienhaus unserer gesellschaftlichenVerantwortung bewusst sind. Auch wenn die dpa noch nicht berichtspflichtig ist,wollen wir beim Thema Nachhaltigkeit vorangehen."Die wesentlichen Zahlen für 2024:- Der CO2-Fußabdruck der dpa-Unternehmensgruppe ist gegenüber dem Vorjahrgestiegen. Insgesamt wurden im Jahr 2024 3.017 t CO2-Äquivalente emittiert(2023: 2.642 t CO2e). Dies entspricht einer Zunahme um insgesamt 14,2 Prozentund resultiert aus einer verstärkten Reisetätigkeit in Zusammenhang mitSportgroßereignisse.- Wesentlicher Treiber der dpa-Emissionen ist der Bereich Mobilität. Mit 1.430 t