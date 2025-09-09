dpa-Gruppe veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2024 (FOTO)
Zum Nachhaltigkeitsbericht
https://ots.de/Z6UPZF
Hamburg (ots) - Die dpa-Unternehmensgruppe hat ihren dritten
Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt. Insgesamt konnte das Reporting vertieft und
weiter professionalisiert werden. Der Bericht weist einen größeren
CO2-Fußabdruck im Vergleich zum Vorjahr aus - wesentlich hervorgerufen durch
notwendige Reisen im Rahmen der Olympischen Spiele und der Fußball-EM.
Deutschlands größte Nachrichtenagentur hat sich bei der Aufbereitung der
Ergebnisse an den EU-Richtlinien CSRD (Corporate Sustainability Reporting
Directive) und ESRS (European Sustainability Reporting Standards) orientiert.
Der vollständige Bericht kann auf der dpa-Website abgerufen werden.
--------------------------------------------------------------
Für das aktuelle Berichtsjahr hat die dpa-Gruppe erneut eine doppelte
Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt. Sowohl die Auswirkungen der
Geschäftstätigkeit auf Mensch und Umwelt (Impact Materiality) als auch die
Risiken und Chancen für den Geschäftsbetrieb (Financial Materiality) wurden
systematisch erfasst und bewertet. Wesentliche Themen des Berichtes sind die
Felder Energie, Anpassung an den Klimawandel, Klimaschutz, Arbeitsbedingungen,
Gleichbehandlung und Chancengleichheit, arbeitsbezogene Rechte,
Unternehmenskultur und -politik sowie das Lieferantenmanagement. Wie auch in den
vorherigen Jahren hat sich die dpa an den drei Säulen der Nachhaltigkeit
orientiert: People, Planet und Prosperity.
"Die aktuelle Auswertung macht deutlich, dass wir bei der Gestaltung unseres
CO2-Fußabdrucks abhängig sind von den Terminierungen großer Sportereignisse.
Olympische Spiele und Fußball-EM erforderten eine intensive Reisetätigkeit der
dpa-Reporterinnen und -Reporter. Es ist unsere Aufgabe, in den kommenden Jahren
die langfristige Entwicklung der Emissionen im Auge zu behalten und zu
reduzieren", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Unser
aktueller Bericht zeigt, dass wir uns als Medienhaus unserer gesellschaftlichen
Verantwortung bewusst sind. Auch wenn die dpa noch nicht berichtspflichtig ist,
wollen wir beim Thema Nachhaltigkeit vorangehen."
Die wesentlichen Zahlen für 2024:
- Der CO2-Fußabdruck der dpa-Unternehmensgruppe ist gegenüber dem Vorjahr
gestiegen. Insgesamt wurden im Jahr 2024 3.017 t CO2-Äquivalente emittiert
(2023: 2.642 t CO2e). Dies entspricht einer Zunahme um insgesamt 14,2 Prozent
und resultiert aus einer verstärkten Reisetätigkeit in Zusammenhang mit
Sportgroßereignisse.
- Wesentlicher Treiber der dpa-Emissionen ist der Bereich Mobilität. Mit 1.430 t
