    dpa-Gruppe veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2024 (FOTO)

    Zum Nachhaltigkeitsbericht
    https://ots.de/Z6UPZF
    Hamburg (ots) - Die dpa-Unternehmensgruppe hat ihren dritten
    Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt. Insgesamt konnte das Reporting vertieft und
    weiter professionalisiert werden. Der Bericht weist einen größeren
    CO2-Fußabdruck im Vergleich zum Vorjahr aus - wesentlich hervorgerufen durch
    notwendige Reisen im Rahmen der Olympischen Spiele und der Fußball-EM.
    Deutschlands größte Nachrichtenagentur hat sich bei der Aufbereitung der
    Ergebnisse an den EU-Richtlinien CSRD (Corporate Sustainability Reporting
    Directive) und ESRS (European Sustainability Reporting Standards) orientiert.
    Der vollständige Bericht kann auf der dpa-Website abgerufen werden.

    Für das aktuelle Berichtsjahr hat die dpa-Gruppe erneut eine doppelte
    Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt. Sowohl die Auswirkungen der
    Geschäftstätigkeit auf Mensch und Umwelt (Impact Materiality) als auch die
    Risiken und Chancen für den Geschäftsbetrieb (Financial Materiality) wurden
    systematisch erfasst und bewertet. Wesentliche Themen des Berichtes sind die
    Felder Energie, Anpassung an den Klimawandel, Klimaschutz, Arbeitsbedingungen,
    Gleichbehandlung und Chancengleichheit, arbeitsbezogene Rechte,
    Unternehmenskultur und -politik sowie das Lieferantenmanagement. Wie auch in den
    vorherigen Jahren hat sich die dpa an den drei Säulen der Nachhaltigkeit
    orientiert: People, Planet und Prosperity.

    "Die aktuelle Auswertung macht deutlich, dass wir bei der Gestaltung unseres
    CO2-Fußabdrucks abhängig sind von den Terminierungen großer Sportereignisse.
    Olympische Spiele und Fußball-EM erforderten eine intensive Reisetätigkeit der
    dpa-Reporterinnen und -Reporter. Es ist unsere Aufgabe, in den kommenden Jahren
    die langfristige Entwicklung der Emissionen im Auge zu behalten und zu
    reduzieren", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Unser
    aktueller Bericht zeigt, dass wir uns als Medienhaus unserer gesellschaftlichen
    Verantwortung bewusst sind. Auch wenn die dpa noch nicht berichtspflichtig ist,
    wollen wir beim Thema Nachhaltigkeit vorangehen."

    Die wesentlichen Zahlen für 2024:

    - Der CO2-Fußabdruck der dpa-Unternehmensgruppe ist gegenüber dem Vorjahr
    gestiegen. Insgesamt wurden im Jahr 2024 3.017 t CO2-Äquivalente emittiert
    (2023: 2.642 t CO2e). Dies entspricht einer Zunahme um insgesamt 14,2 Prozent
    und resultiert aus einer verstärkten Reisetätigkeit in Zusammenhang mit
    Sportgroßereignisse.
    - Wesentlicher Treiber der dpa-Emissionen ist der Bereich Mobilität. Mit 1.430 t
