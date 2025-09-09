GSMA fordert erneuten Fokus auf die Schließung der Nutzungslücke, da trotz verfügbarer mobiler Internetdienste mehr als 3 Milliarden Menschen weiterhin offline sind
London (ots/PRNewswire) - Laut dem jährlichen Flaggschiff-Bericht State of
Mobile Internet Connectivity (https://www.gsma.com/somic/) der GSMA, der
globalen Branchenorganisation für den Mobilfunksektor, nutzen mittlerweile 4,7
Milliarden Menschen oder 58 % der Weltbevölkerung mobile Internetdienste auf
ihrem eigenen Gerät.
Obwohl 96 % der Weltbevölkerung in Gebieten leben, in denen mobiles Internet
verfügbar ist, nutzen 3,1 Milliarden Menschen dieses Angebot nach wie vor nicht.
Diese Menschen - 38 % der Weltbevölkerung - befinden sich in der sogenannten
"Usage Gap" (Nutzungslücke), da sie durch andere Hindernisse als die
Verfügbarkeit von Netzabdeckung vom Internet ausgeschlossen sind.
Mobile Internet Connectivity (https://www.gsma.com/somic/) der GSMA, der
globalen Branchenorganisation für den Mobilfunksektor, nutzen mittlerweile 4,7
Milliarden Menschen oder 58 % der Weltbevölkerung mobile Internetdienste auf
ihrem eigenen Gerät.
Obwohl 96 % der Weltbevölkerung in Gebieten leben, in denen mobiles Internet
verfügbar ist, nutzen 3,1 Milliarden Menschen dieses Angebot nach wie vor nicht.
Diese Menschen - 38 % der Weltbevölkerung - befinden sich in der sogenannten
"Usage Gap" (Nutzungslücke), da sie durch andere Hindernisse als die
Verfügbarkeit von Netzabdeckung vom Internet ausgeschlossen sind.
Weitere 300 Millionen Menschen (4 % der Weltbevölkerung) leben in einer
sogenannten Versorgungslücke und haben keinen Zugang zu mobilem Internet.
Das bedeutet, dass im Jahr 2024 weltweit 3,4 Milliarden Menschen weiterhin
keinen Zugang zu mobilen Internetdiensten hatten. Die überwältigende Mehrheit
lebt in Gebieten, in denen ein Netz verfügbar ist, das sie jedoch nicht nutzen
können oder wollen.
In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) ist das Mobiltelefon
nach wie vor das wichtigste und in vielen Fällen einzige Mittel für die meisten
Menschen, um auf das Internet zuzugreifen. Mittlerweile macht es 84 % der
weltweiten Internetverbindungen aus. Die überwiegende Mehrheit (93 %) der nicht
vernetzten Menschen lebt in LMICs.
In den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ist die Erschwinglichkeit
eines internetfähigen Einsteigergeräts seit 2021 relativ unverändert geblieben
und entspricht 16 % des durchschnittlichen Monatseinkommens, wobei dieser Anteil
für die ärmsten 20 % auf 48 % steigt.
Vivek Badrinath, Generaldirektor der GSMA, kommentiert: "Ein Gerät für 30
US-Dollar könnte Mobiltelefone für bis zu 1,6 Milliarden Menschen erschwinglich
machen, die sich derzeit keine Verbindung zum verfügbaren mobilen Internet
leisten können."
"Um dies zu erreichen, bedarf es einer konzertierten Zusammenarbeit zwischen der
Mobilfunkbranche, Geräteherstellern, politischen Entscheidungsträgern,
Finanzinstituten und anderen Akteuren, aber es ist eine Verantwortung, die wir
alle gemeinsam tragen müssen."
"Der Zugang zum Internet hat unbestreitbare sozioökonomische Vorteile für
Einzelpersonen und Gesellschaften. Wesentliche Dienstleistungen wie
Gesundheitsversorgung, Bildung und Bankgeschäfte werden heute meist online in
Anspruch genommen, und für Milliarden von Menschen bedeutet dies in erster Linie
über das Mobiltelefon."
"In 96 % der Welt ist die Infrastruktur vorhanden, damit Menschen über
Mobilgeräte online gehen können. Die Beseitigung der verbleibenden Hindernisse
ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die bestehenden digitalen Klüfte
verringert und nicht vertieft werden und viel mehr dieser 3,1 Milliarden
Menschen von einer lebensverändernden Konnektivität profitieren können."
Den vollständigen Bericht und weitere Informationen finden Sie hier
(https://www.gsma.com/somic/) .
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1882833/5494197/GSMA_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/gsma-fordert-ern
euten-fokus-auf-die-schlieWung-der-nutzungslucke-da-trotz-verfugbarer-mobiler-in
ternetdienste-mehr-als-3-milliarden-menschen-weiterhin-offline-sind-302548144.ht
ml
Pressekontakt:
Tom Curran,
tcurran@gsma.com,
07483420689
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/72603/6113898
OTS: GSMA
sogenannten Versorgungslücke und haben keinen Zugang zu mobilem Internet.
Das bedeutet, dass im Jahr 2024 weltweit 3,4 Milliarden Menschen weiterhin
keinen Zugang zu mobilen Internetdiensten hatten. Die überwältigende Mehrheit
lebt in Gebieten, in denen ein Netz verfügbar ist, das sie jedoch nicht nutzen
können oder wollen.
In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) ist das Mobiltelefon
nach wie vor das wichtigste und in vielen Fällen einzige Mittel für die meisten
Menschen, um auf das Internet zuzugreifen. Mittlerweile macht es 84 % der
weltweiten Internetverbindungen aus. Die überwiegende Mehrheit (93 %) der nicht
vernetzten Menschen lebt in LMICs.
In den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ist die Erschwinglichkeit
eines internetfähigen Einsteigergeräts seit 2021 relativ unverändert geblieben
und entspricht 16 % des durchschnittlichen Monatseinkommens, wobei dieser Anteil
für die ärmsten 20 % auf 48 % steigt.
Vivek Badrinath, Generaldirektor der GSMA, kommentiert: "Ein Gerät für 30
US-Dollar könnte Mobiltelefone für bis zu 1,6 Milliarden Menschen erschwinglich
machen, die sich derzeit keine Verbindung zum verfügbaren mobilen Internet
leisten können."
"Um dies zu erreichen, bedarf es einer konzertierten Zusammenarbeit zwischen der
Mobilfunkbranche, Geräteherstellern, politischen Entscheidungsträgern,
Finanzinstituten und anderen Akteuren, aber es ist eine Verantwortung, die wir
alle gemeinsam tragen müssen."
"Der Zugang zum Internet hat unbestreitbare sozioökonomische Vorteile für
Einzelpersonen und Gesellschaften. Wesentliche Dienstleistungen wie
Gesundheitsversorgung, Bildung und Bankgeschäfte werden heute meist online in
Anspruch genommen, und für Milliarden von Menschen bedeutet dies in erster Linie
über das Mobiltelefon."
"In 96 % der Welt ist die Infrastruktur vorhanden, damit Menschen über
Mobilgeräte online gehen können. Die Beseitigung der verbleibenden Hindernisse
ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die bestehenden digitalen Klüfte
verringert und nicht vertieft werden und viel mehr dieser 3,1 Milliarden
Menschen von einer lebensverändernden Konnektivität profitieren können."
Den vollständigen Bericht und weitere Informationen finden Sie hier
(https://www.gsma.com/somic/) .
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1882833/5494197/GSMA_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/gsma-fordert-ern
euten-fokus-auf-die-schlieWung-der-nutzungslucke-da-trotz-verfugbarer-mobiler-in
ternetdienste-mehr-als-3-milliarden-menschen-weiterhin-offline-sind-302548144.ht
ml
Pressekontakt:
Tom Curran,
tcurran@gsma.com,
07483420689
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/72603/6113898
OTS: GSMA
Autor folgen