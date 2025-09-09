GSMA fordert erneuten Fokus auf die Schließung der Nutzungslücke, da trotz verfügbarer mobiler Internetdienste mehr als 3 Milliarden Menschen weiterhin offline sind

London (ots/PRNewswire) - Laut dem jährlichen Flaggschiff-Bericht State of

Mobile Internet Connectivity (https://www.gsma.com/somic/) der GSMA, der

globalen Branchenorganisation für den Mobilfunksektor, nutzen mittlerweile 4,7

Milliarden Menschen oder 58 % der Weltbevölkerung mobile Internetdienste auf

ihrem eigenen Gerät.



Obwohl 96 % der Weltbevölkerung in Gebieten leben, in denen mobiles Internet

verfügbar ist, nutzen 3,1 Milliarden Menschen dieses Angebot nach wie vor nicht.

Diese Menschen - 38 % der Weltbevölkerung - befinden sich in der sogenannten

"Usage Gap" (Nutzungslücke), da sie durch andere Hindernisse als die

Verfügbarkeit von Netzabdeckung vom Internet ausgeschlossen sind.





Weitere 300 Millionen Menschen (4 % der Weltbevölkerung) leben in einer

sogenannten Versorgungslücke und haben keinen Zugang zu mobilem Internet.



Das bedeutet, dass im Jahr 2024 weltweit 3,4 Milliarden Menschen weiterhin

keinen Zugang zu mobilen Internetdiensten hatten. Die überwältigende Mehrheit

lebt in Gebieten, in denen ein Netz verfügbar ist, das sie jedoch nicht nutzen

können oder wollen.



In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) ist das Mobiltelefon

nach wie vor das wichtigste und in vielen Fällen einzige Mittel für die meisten

Menschen, um auf das Internet zuzugreifen. Mittlerweile macht es 84 % der

weltweiten Internetverbindungen aus. Die überwiegende Mehrheit (93 %) der nicht

vernetzten Menschen lebt in LMICs.



In den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ist die Erschwinglichkeit

eines internetfähigen Einsteigergeräts seit 2021 relativ unverändert geblieben

und entspricht 16 % des durchschnittlichen Monatseinkommens, wobei dieser Anteil

für die ärmsten 20 % auf 48 % steigt.



Vivek Badrinath, Generaldirektor der GSMA, kommentiert: "Ein Gerät für 30

US-Dollar könnte Mobiltelefone für bis zu 1,6 Milliarden Menschen erschwinglich

machen, die sich derzeit keine Verbindung zum verfügbaren mobilen Internet

leisten können."



"Um dies zu erreichen, bedarf es einer konzertierten Zusammenarbeit zwischen der

Mobilfunkbranche, Geräteherstellern, politischen Entscheidungsträgern,

Finanzinstituten und anderen Akteuren, aber es ist eine Verantwortung, die wir

alle gemeinsam tragen müssen."



"Der Zugang zum Internet hat unbestreitbare sozioökonomische Vorteile für

Einzelpersonen und Gesellschaften. Wesentliche Dienstleistungen wie

Gesundheitsversorgung, Bildung und Bankgeschäfte werden heute meist online in

Anspruch genommen, und für Milliarden von Menschen bedeutet dies in erster Linie

über das Mobiltelefon."



"In 96 % der Welt ist die Infrastruktur vorhanden, damit Menschen über

Mobilgeräte online gehen können. Die Beseitigung der verbleibenden Hindernisse

ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die bestehenden digitalen Klüfte

verringert und nicht vertieft werden und viel mehr dieser 3,1 Milliarden

Menschen von einer lebensverändernden Konnektivität profitieren können."



