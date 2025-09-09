    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    GSMA fordert erneuten Fokus auf die Schließung der Nutzungslücke, da trotz verfügbarer mobiler Internetdienste mehr als 3 Milliarden Menschen weiterhin offline sind

    London (ots/PRNewswire) - Laut dem jährlichen Flaggschiff-Bericht State of
    Mobile Internet Connectivity (https://www.gsma.com/somic/) der GSMA, der
    globalen Branchenorganisation für den Mobilfunksektor, nutzen mittlerweile 4,7
    Milliarden Menschen oder 58 % der Weltbevölkerung mobile Internetdienste auf
    ihrem eigenen Gerät.

    Obwohl 96 % der Weltbevölkerung in Gebieten leben, in denen mobiles Internet
    verfügbar ist, nutzen 3,1 Milliarden Menschen dieses Angebot nach wie vor nicht.
    Diese Menschen - 38 % der Weltbevölkerung - befinden sich in der sogenannten
    "Usage Gap" (Nutzungslücke), da sie durch andere Hindernisse als die
    Verfügbarkeit von Netzabdeckung vom Internet ausgeschlossen sind.

    Weitere 300 Millionen Menschen (4 % der Weltbevölkerung) leben in einer
    sogenannten Versorgungslücke und haben keinen Zugang zu mobilem Internet.

    Das bedeutet, dass im Jahr 2024 weltweit 3,4 Milliarden Menschen weiterhin
    keinen Zugang zu mobilen Internetdiensten hatten. Die überwältigende Mehrheit
    lebt in Gebieten, in denen ein Netz verfügbar ist, das sie jedoch nicht nutzen
    können oder wollen.

    In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) ist das Mobiltelefon
    nach wie vor das wichtigste und in vielen Fällen einzige Mittel für die meisten
    Menschen, um auf das Internet zuzugreifen. Mittlerweile macht es 84 % der
    weltweiten Internetverbindungen aus. Die überwiegende Mehrheit (93 %) der nicht
    vernetzten Menschen lebt in LMICs.

    In den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ist die Erschwinglichkeit
    eines internetfähigen Einsteigergeräts seit 2021 relativ unverändert geblieben
    und entspricht 16 % des durchschnittlichen Monatseinkommens, wobei dieser Anteil
    für die ärmsten 20 % auf 48 % steigt.

    Vivek Badrinath, Generaldirektor der GSMA, kommentiert: "Ein Gerät für 30
    US-Dollar könnte Mobiltelefone für bis zu 1,6 Milliarden Menschen erschwinglich
    machen, die sich derzeit keine Verbindung zum verfügbaren mobilen Internet
    leisten können."

    "Um dies zu erreichen, bedarf es einer konzertierten Zusammenarbeit zwischen der
    Mobilfunkbranche, Geräteherstellern, politischen Entscheidungsträgern,
    Finanzinstituten und anderen Akteuren, aber es ist eine Verantwortung, die wir
    alle gemeinsam tragen müssen."

    "Der Zugang zum Internet hat unbestreitbare sozioökonomische Vorteile für
    Einzelpersonen und Gesellschaften. Wesentliche Dienstleistungen wie
    Gesundheitsversorgung, Bildung und Bankgeschäfte werden heute meist online in
    Anspruch genommen, und für Milliarden von Menschen bedeutet dies in erster Linie
    über das Mobiltelefon."

    "In 96 % der Welt ist die Infrastruktur vorhanden, damit Menschen über
    Mobilgeräte online gehen können. Die Beseitigung der verbleibenden Hindernisse
    ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die bestehenden digitalen Klüfte
    verringert und nicht vertieft werden und viel mehr dieser 3,1 Milliarden
    Menschen von einer lebensverändernden Konnektivität profitieren können."

    Den vollständigen Bericht und weitere Informationen finden Sie hier
    (https://www.gsma.com/somic/) .

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1882833/5494197/GSMA_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/gsma-fordert-ern
    euten-fokus-auf-die-schlieWung-der-nutzungslucke-da-trotz-verfugbarer-mobiler-in
    ternetdienste-mehr-als-3-milliarden-menschen-weiterhin-offline-sind-302548144.ht
    ml

    Pressekontakt:

    Tom Curran,
    tcurran@gsma.com,
    07483420689

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/72603/6113898
    OTS: GSMA




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    GSMA fordert erneuten Fokus auf die Schließung der Nutzungslücke, da trotz verfügbarer mobiler Internetdienste mehr als 3 Milliarden Menschen weiterhin offline sind Laut dem jährlichen Flaggschiff-Bericht State of Mobile Internet Connectivity (https://www.gsma.com/somic/) der GSMA, der globalen Branchenorganisation für den Mobilfunksektor, nutzen mittlerweile 4,7 Milliarden Menschen oder 58 % der …