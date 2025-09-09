    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Video auf X sorgt für Häme

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    PR-Desaster für Elon Musks Roboter-Hoffnung Optimus!

    Ein Video auf X zeigt, wie Musks Roboter Optimus unbeholfen durch ein Büro watschelt und stockend auf Fragen antwortet. Peinlich für Tesla – zumal JPMorgan den Konzern nicht zu den Favoriten unter Roboter-Aktien zählt.

    Für Sie zusammengefasst
    Video auf X sorgt für Häme - PR-Desaster für Elon Musks Roboter-Hoffnung Optimus!
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Tesla-Chef Elon Musk sieht in seinem humanoiden Roboter "Optimus" die Zukunft: Sogar 80 Prozent des Firmenwerts sollen eines Tages von dieser Technologie abhängen. Doch die jüngste Vorführung im Beisein von Salesforce-CEO Marc Benioff sorgte eher für Stirnrunzeln als für Begeisterung.

    In einem 52-sekündigen Clip, den Benioff stolz auf X (ehemals Twitter) teilte, versuchte der goldfarbene Roboter, auf die Frage nach einer Cola zu antworten. Heraus kam eine stockende Konversation, die damit endete, dass Optimus unbeholfen durch ein Büro watschelte. Im Hintergrund war Musk zu hören, wie er erklärte, das System sei noch "paranoid über zu viel Platz" und werde bald schneller laufen können.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    387,98€
    Basispreis
    3,57
    Ask
    × 8,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    308,11€
    Basispreis
    3,45
    Ask
    × 8,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Szene wirft Fragen auf: Noch im Januar versprach Musk, bereits 2026 monatlich 100.000 Exemplare zu produzieren. Tatsächlich berichtet das Branchenportal The Information jedoch, dass Tesla sein Jahresziel von 5.000 Einheiten nicht erreicht hat und mit Engpässen bei Produktion und Technik kämpft – insbesondere bei den Händen, die aktuell kaum beweglicher wirken als die Glieder einer Schaufensterpuppe. Der Abgang des Chefingenieurs Milan Kovac im Juni verschärfte die Zweifel zusätzlich.

    Während Tesla strauchelt, prescht die Konkurrenz vor. Insbesondere chinesische Hersteller bringen funktionsfähigere Modelle zu deutlich geringeren Preisen auf den Markt. So bietet das Unternehmen Unitree bereits einen zweibeinigen Roboter für rund 16.000 US-Dollar an, der in puncto Beweglichkeit klar überlegen ist. Zum Vergleich: Benioff sprach bei Teslas Optimus von bis zu einer halben Million US-Dollar pro Stück.

    Auffällig: Unter den von JPMorgan genannten Favoriten für humanoide Roboter-Aktien taucht Tesla nicht auf. Stattdessen sehen die Analysten vor allem chinesische Hersteller vorn. UBTech etwa meldete jüngst einen 35-Millionen-US-Dollar-Großauftrag, den bislang größten der Branche. JPMorgan spricht von einer bevorstehenden Boomphase mit Anwendungen in Fabriken, Krankenhäusern und im Dienstleistungssektor.

    Für Musk steht viel auf dem Spiel. Angesichts schwächelnder Autoverkäufe und mauen Quartalszahlen soll die Robotik neue Fantasie an der Börse wecken. Doch die Realität der Demo legt nahe, dass es noch ein weiter Weg ist, bis Tesla tatsächlich menschliche Arbeitskräfte im großen Stil ersetzt.

    Die Tesla-Aktie verliert derweil deutlich an Wert. Seit Jahresbeginn ist die an der Nasdaq notierte Aktie bereits um knapp neun Prozent gefallen. 

    Anleger dürften sich nun fragen, ob Musks Vision von einem 25-Billionen-Dollar-Unternehmen Realität wird – oder ob Optimus am Ende ein teures Prestigeprojekt bleibt.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Video auf X sorgt für Häme PR-Desaster für Elon Musks Roboter-Hoffnung Optimus! Ein Video auf X zeigt, wie Musks Roboter Optimus unbeholfen durch ein Büro watschelt und stockend auf Fragen antwortet. Peinlich für Tesla – zumal JPMorgan den Konzern nicht zu den Favoriten unter Roboter-Aktien zählt.