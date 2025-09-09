Video auf X sorgt für Häme
PR-Desaster für Elon Musks Roboter-Hoffnung Optimus!
Ein Video auf X zeigt, wie Musks Roboter Optimus unbeholfen durch ein Büro watschelt und stockend auf Fragen antwortet. Peinlich für Tesla – zumal JPMorgan den Konzern nicht zu den Favoriten unter Roboter-Aktien zählt.
- Musks Roboter Optimus watschelt unbeholfen im Büro.
- Produktionsziele von Tesla werden nicht erreicht.
- Konkurrenz bietet bessere Roboter zu niedrigeren Preisen.
Tesla-Chef Elon Musk sieht in seinem humanoiden Roboter "Optimus" die Zukunft: Sogar 80 Prozent des Firmenwerts sollen eines Tages von dieser Technologie abhängen. Doch die jüngste Vorführung im Beisein von Salesforce-CEO Marc Benioff sorgte eher für Stirnrunzeln als für Begeisterung.
In einem 52-sekündigen Clip, den Benioff stolz auf X (ehemals Twitter) teilte, versuchte der goldfarbene Roboter, auf die Frage nach einer Cola zu antworten. Heraus kam eine stockende Konversation, die damit endete, dass Optimus unbeholfen durch ein Büro watschelte. Im Hintergrund war Musk zu hören, wie er erklärte, das System sei noch "paranoid über zu viel Platz" und werde bald schneller laufen können.
Die Szene wirft Fragen auf: Noch im Januar versprach Musk, bereits 2026 monatlich 100.000 Exemplare zu produzieren. Tatsächlich berichtet das Branchenportal The Information jedoch, dass Tesla sein Jahresziel von 5.000 Einheiten nicht erreicht hat und mit Engpässen bei Produktion und Technik kämpft – insbesondere bei den Händen, die aktuell kaum beweglicher wirken als die Glieder einer Schaufensterpuppe. Der Abgang des Chefingenieurs Milan Kovac im Juni verschärfte die Zweifel zusätzlich.
Während Tesla strauchelt, prescht die Konkurrenz vor. Insbesondere chinesische Hersteller bringen funktionsfähigere Modelle zu deutlich geringeren Preisen auf den Markt. So bietet das Unternehmen
Unitree bereits einen zweibeinigen Roboter für rund 16.000 US-Dollar an, der in puncto Beweglichkeit klar überlegen ist. Zum Vergleich: Benioff sprach bei Teslas Optimus von bis zu einer halben
Million US-Dollar pro Stück.
Auffällig: Unter den von JPMorgan genannten Favoriten für humanoide Roboter-Aktien taucht Tesla nicht auf. Stattdessen sehen die Analysten vor allem chinesische Hersteller vorn. UBTech etwa meldete jüngst einen 35-Millionen-US-Dollar-Großauftrag, den bislang größten der Branche. JPMorgan spricht von einer bevorstehenden Boomphase mit Anwendungen in Fabriken, Krankenhäusern und im Dienstleistungssektor.
Für Musk steht viel auf dem Spiel. Angesichts schwächelnder Autoverkäufe und mauen Quartalszahlen soll die Robotik neue Fantasie an der Börse wecken. Doch die Realität der Demo legt nahe, dass es noch ein weiter Weg ist, bis Tesla tatsächlich menschliche Arbeitskräfte im großen Stil ersetzt.
Die Tesla-Aktie verliert derweil deutlich an Wert. Seit Jahresbeginn ist die an der Nasdaq notierte Aktie bereits um knapp neun Prozent gefallen.
Anleger dürften sich nun fragen, ob Musks Vision von einem 25-Billionen-Dollar-Unternehmen Realität wird – oder ob Optimus am Ende ein teures Prestigeprojekt bleibt.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion