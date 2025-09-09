Le groupe Melitta devient le partenaire café officiel du Real Madrid (FOTO)
Minden (ots) - - Cette coopération avec l'un des clubs de football les plus
titrés au monde offre une grande visibilité auprès de la plus grande communauté
de fans de sport au monde
- Melitta fournira des machines à café, du café et des services au stade
Bernabéu, au centre d'entraînement et aux bureaux pendant les cinq prochaines
années
À partir de la saison 2025/26, le groupe Melitta sera le partenaire café
officiel du Real Madrid, l'un des clubs de football les plus titrés au monde. Au
cours des cinq prochaines années, Melitta fournira des machines à café, du café
et des services au stade Bernabéu, au centre d'entraînement et aux bureaux. Un
programme complet d'activités de communication et de marketing fait également
partie du partenariat. Les accords s'appliquent aussi bien à l'équipe féminine
qu'à l'équipe masculine.
Développement de la notoriété et de l'image de la marque
" Nous sommes très heureux de ce partenariat avec le Real Madrid, un club à
l'histoire unique et au rayonnement mondial ", déclare Jero Bentz, membre de la
direction et arrière-petit-fils de la fondatrice de l'entreprise, Melitta Bentz.
" Cette coopération nous permet d'accroître la notoriété et l'image de notre
marque à l'échelle mondiale. Cet engagement est un élément précieux de notre
stratégie d'entreprise à long terme, axée sur la croissance et
l'internationalisation. "
Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid,
ajoute : " Nous sommes très heureux de cette collaboration avec le groupe
Melitta. Nous avons trouvé en lui un partenaire solide qui partage nos valeurs
d'excellence, de qualité et de passion. "
De nombreuses activités de communication conjointes
Ce partenariat sportif, initialement prévu pour cinq ans, comprend un ensemble
complet d'activités de communication. En tant que partenaire café officiel et
exclusif, le groupe Melitta équipe le stade Santiago Bernabéu dans les zones VIP
et les tribunes générales, ainsi que les locaux du club, y compris les zones
d'entraînement et les bureaux, avec plus de 60 machines à café automatiques
professionnelles XT6 et plus de 150 machines Barista TS. De plus, le groupe
Melitta bénéficie de nombreuses possibilités de communication. Il s'agit
notamment de la publicité sur les panneaux, des activités de marketing dans le
stade, de l'accès aux joueurs et aux joueuses, ainsi que d'événements communs,
d'activités en ligne et sur les réseaux sociaux.
Une suite logique après une collaboration fructueuse avec Manchester United
Avec le partenariat du Real Madrid, le groupe Melitta s'inscrit dans la
continuité de sa collaboration fructueuse avec Manchester United, qui a pris fin
en 2025 après huit ans. " Le partenariat avec Manchester United a été un grand
succès pour nous. Il a considérablement accru la notoriété de notre marque et a
durablement renforcé l'intérêt pour nos produits - du café aux accessoires pour
le café en passant par les produits ménagers - parmi les groupes cibles que nous
souhaitions atteindre", explique Patrick Schenk, responsable de toutes les
activités de sponsoring sportif du groupe Melitta. " Le partenariat avec le Real
Madrid est désormais la suite logique pour continuer à développer le modèle à
succès du sponsoring mondial. "
Le Real Madrid est l'un des clubs de football les plus titrés au monde. Le club
a remporté 15 fois la Ligue des champions et 36 fois le championnat d'Espagne.
Avec environ 750 millions de fans et 584 millions d'abonnés sur les réseaux
sociaux, le Real Madrid est le club de football ayant la plus grande portée au
monde. Chaque année, environ 3,5 millions de personnes se rendent au stade
Santiago Bernabéu, où se déroulent plus de 250 événements par an. L'équipe
féminine du Real Madrid a participé à plusieurs reprises à la Ligue des
champions et a terminé deuxième de la Primera Division.
Partenariats sportifs internationaux, nationaux et régionaux
Le sponsoring sportif du groupe Melitta est solidement ancré dans le sport
international, national et régional. Des partenariats sportifs sont actuellement
en place avec le Borussia Dortmund, l'Arminia Bielefeld, le Minas Tenis Clube,
le GWD Minden, le Bessel-Ruder-Club et les Minden Wolves.
