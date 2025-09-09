Melitta Gruppe wird offizieller Kaffeepartner von Real Madrid (FOTO)
- Kooperation mit einem der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt schafft
Sichtbarkeit bei der größten sportlichen Fanbase weltweit
- Melitta versorgt das Bernabéu-Stadion, das Trainingsgelände und die Büros in
den nächsten fünf Jahren mit Kaffeemaschinen, Kaffee und Service
- Umfangreiches Kommunikations- und Marketingpaket für die Frauen- und
Herrenmannschaft vereinbart
Die Melitta Gruppe ist ab der Saison 2025/26 offizieller Kaffeepartner von Real
Madrid, einem der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt. Melitta versorgt das
Bernabéu-Stadion, das Trainingsgelände und die Büros in den nächsten fünf Jahren
mit Kaffeemaschinen, Kaffee und Service. Auch ein umfangreiches Paket aus
Kommunikations- und Marketingaktivitäten ist Teil der Partnerschaft. Die
Vereinbarungen gelten für die Frauen- und Herrenmannschaften gleichermaßen.
Steigerung von Markenbekanntheit und -wahrnehmung
"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Real Madrid, einem Verein mit
einzigartiger Erfolgsgeschichte und globaler Strahlkraft", sagt Jero Bentz,
Mitglied der Unternehmensleitung und Urenkel der Firmengründerin Melitta Bentz.
"Mit dieser Kooperation steigern wir die weltweite Bekanntheit und Wahrnehmung
unserer Marke. Das Engagement ist ein wertvoller Bestandteil unserer
langfristigen, auf Wachstum und Internationalisierung ausgerichteten
Unternehmensstrategie."
Emilio Butragueño, Direktor für institutionelle Beziehungen bei Real Madrid,
ergänzt: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Melitta Gruppe.
Mit ihr haben wir einen starken Partner gefunden, der unsere Werte Exzellenz,
Qualität und Leidenschaft teilt."
Zahlreiche gemeinsame Kommunikationsaktivitäten
Die zunächst auf fünf Jahre angelegte Sportpartnerschaft beinhaltet ein
umfangreiches Rechte- und Leistungspaket. Als offizieller und exklusiver
Kaffeepartner stattet die Melitta Gruppe das Santiago-Bernabéu-Stadion in den
VIP- und allgemeinen Zuschauerbereichen sowie das Vereinsgelände einschließlich
des Trainings- und Bürobereichs mit über 60 professionellen XT6
Kaffeevollautomaten und über 150 Barista TS Maschinen aus. Zudem erhält die
Melitta Gruppe zahlreiche Möglichkeiten zur Kommunikation. Hierzu zählen unter
anderem Bandenwerbung, Marketingaktivitäten im Stadion, der Zugang zu den
Spielerinnen und Spielern sowie gemeinsame Events, Online- und
Social-Media-Aktivitäten.
Nächster logischer Schritt nach erfolgreicher Zusammenarbeit mit Manchester
United
Mit der Partnerschaft mit Real Madrid knüpft die Melitta Gruppe nahtlos an die
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Manchester United an, die 2025 nach acht Jahren
endete. "Die Partnerschaft mit Manchester United war für uns ein großer Erfolg.
Sie hat unsere Markenbekanntheit deutlich gesteigert und das Interesse an
unseren Produkten - von Kaffee über Kaffeezubehör bis hin zu Haushaltsprodukten
- bei den angesprochenen Zielgruppen nachhaltig erhöht", so Patrick Schenk,
verantwortlich für alle Sportsponsoringaktivitäten der Melitta Gruppe. "Die
Partnerschaft mit Real Madrid ist nun der logische nächste Schritt, um das
Erfolgsmodell des globalen Sponsorings weiter auszubauen."
Real Madrid ist einer der erfolgreichsten Fußballclubs der Welt. Der Verein
gewann 15-mal die Champions League und wurde 36-mal spanischer Meister. Mit rund
750 Millionen Fans und 584 Millionen Social-Media-Followern ist Real Madrid der
weltweit reichweitenstärkste Fußballclub. Jährlich besuchen etwa 3,5 Millionen
Menschen das Santiago-Bernabéu-Stadion, in dem über 250 Veranstaltungen pro Jahr
stattfinden. Das Frauen-Team von Real Madrid ist mehrfacher
Champions-League-Teilnehmer und Vizemeister der Primera Division.
Internationale, nationale und regionale Sportpartnerschaften
Das Sportsponsoring der Melitta Group hat starke Standbeine im internationalen,
nationalen und regionalen Sport. Derzeit sind Sportpartnerschaften mit Borussia
Dortmund, Arminia Bielefeld, Minas Tenis Clube, GWD Minden, Bessel-Ruder-Club
und Minden Wolves vereinbart.
Pressekontakt:
Melitta Group Management GmbH & Co. KG
Zentralbereich Kommunikation und Nachhaltigkeit
Annika von Hollen
Head of External Communication
Tel: +49 151 22084810
E-Mail: mailto:annika.von.hollen@melitta.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106329/6113956
OTS: Melitta Group Management GmbH & Co. KG
