Melitta Gruppe wird offizieller Kaffeepartner von Real Madrid (FOTO)

Die Melitta Gruppe ist ab der Saison 2025/26 offizieller Kaffeepartner von Real

Madrid, einem der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt. Melitta versorgt das

Bernabéu-Stadion, das Trainingsgelände und die Büros in den nächsten fünf Jahren

mit Kaffeemaschinen, Kaffee und Service. Auch ein umfangreiches Paket aus

Kommunikations- und Marketingaktivitäten ist Teil der Partnerschaft. Die

Vereinbarungen gelten für die Frauen- und Herrenmannschaften gleichermaßen.









"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Real Madrid, einem Verein mit

einzigartiger Erfolgsgeschichte und globaler Strahlkraft", sagt Jero Bentz,

Mitglied der Unternehmensleitung und Urenkel der Firmengründerin Melitta Bentz.

"Mit dieser Kooperation steigern wir die weltweite Bekanntheit und Wahrnehmung

unserer Marke. Das Engagement ist ein wertvoller Bestandteil unserer

langfristigen, auf Wachstum und Internationalisierung ausgerichteten

Unternehmensstrategie."



Emilio Butragueño, Direktor für institutionelle Beziehungen bei Real Madrid,

ergänzt: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Melitta Gruppe.

Mit ihr haben wir einen starken Partner gefunden, der unsere Werte Exzellenz,

Qualität und Leidenschaft teilt."



Zahlreiche gemeinsame Kommunikationsaktivitäten



Die zunächst auf fünf Jahre angelegte Sportpartnerschaft beinhaltet ein

umfangreiches Rechte- und Leistungspaket. Als offizieller und exklusiver

Kaffeepartner stattet die Melitta Gruppe das Santiago-Bernabéu-Stadion in den

VIP- und allgemeinen Zuschauerbereichen sowie das Vereinsgelände einschließlich

des Trainings- und Bürobereichs mit über 60 professionellen XT6

Kaffeevollautomaten und über 150 Barista TS Maschinen aus. Zudem erhält die

Melitta Gruppe zahlreiche Möglichkeiten zur Kommunikation. Hierzu zählen unter

anderem Bandenwerbung, Marketingaktivitäten im Stadion, der Zugang zu den

Spielerinnen und Spielern sowie gemeinsame Events, Online- und

Social-Media-Aktivitäten.



Nächster logischer Schritt nach erfolgreicher Zusammenarbeit mit Manchester

United



Mit der Partnerschaft mit Real Madrid knüpft die Melitta Gruppe nahtlos an die

erfolgreiche Zusammenarbeit mit Manchester United an, die 2025 nach acht Jahren

endete. "Die Partnerschaft mit Manchester United war für uns ein großer Erfolg.

Sie hat unsere Markenbekanntheit deutlich gesteigert und das Interesse an

unseren Produkten - von Kaffee über Kaffeezubehör bis hin zu Haushaltsprodukten

- bei den angesprochenen Zielgruppen nachhaltig erhöht", so Patrick Schenk,

verantwortlich für alle Sportsponsoringaktivitäten der Melitta Gruppe. "Die

Partnerschaft mit Real Madrid ist nun der logische nächste Schritt, um das

Erfolgsmodell des globalen Sponsorings weiter auszubauen."



Real Madrid ist einer der erfolgreichsten Fußballclubs der Welt. Der Verein

gewann 15-mal die Champions League und wurde 36-mal spanischer Meister. Mit rund

750 Millionen Fans und 584 Millionen Social-Media-Followern ist Real Madrid der

weltweit reichweitenstärkste Fußballclub. Jährlich besuchen etwa 3,5 Millionen

Menschen das Santiago-Bernabéu-Stadion, in dem über 250 Veranstaltungen pro Jahr

stattfinden. Das Frauen-Team von Real Madrid ist mehrfacher

Champions-League-Teilnehmer und Vizemeister der Primera Division.



Internationale, nationale und regionale Sportpartnerschaften



Das Sportsponsoring der Melitta Group hat starke Standbeine im internationalen,

nationalen und regionalen Sport. Derzeit sind Sportpartnerschaften mit

Dortmund, Arminia Bielefeld, Minas Tenis Clube, GWD Minden, Bessel-Ruder-Club

und Minden Wolves vereinbart.



