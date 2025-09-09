    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsManchester United Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Manchester United Registered (A)
    Melitta Gruppe wird offizieller Kaffeepartner von Real Madrid (FOTO)

    Minden (ots) -

    - Kooperation mit einem der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt schafft
    Sichtbarkeit bei der größten sportlichen Fanbase weltweit
    - Melitta versorgt das Bernabéu-Stadion, das Trainingsgelände und die Büros in
    den nächsten fünf Jahren mit Kaffeemaschinen, Kaffee und Service
    - Umfangreiches Kommunikations- und Marketingpaket für die Frauen- und
    Herrenmannschaft vereinbart

    Die Melitta Gruppe ist ab der Saison 2025/26 offizieller Kaffeepartner von Real
    Madrid, einem der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt. Melitta versorgt das
    Bernabéu-Stadion, das Trainingsgelände und die Büros in den nächsten fünf Jahren
    mit Kaffeemaschinen, Kaffee und Service. Auch ein umfangreiches Paket aus
    Kommunikations- und Marketingaktivitäten ist Teil der Partnerschaft. Die
    Vereinbarungen gelten für die Frauen- und Herrenmannschaften gleichermaßen.

    Steigerung von Markenbekanntheit und -wahrnehmung

    "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Real Madrid, einem Verein mit
    einzigartiger Erfolgsgeschichte und globaler Strahlkraft", sagt Jero Bentz,
    Mitglied der Unternehmensleitung und Urenkel der Firmengründerin Melitta Bentz.
    "Mit dieser Kooperation steigern wir die weltweite Bekanntheit und Wahrnehmung
    unserer Marke. Das Engagement ist ein wertvoller Bestandteil unserer
    langfristigen, auf Wachstum und Internationalisierung ausgerichteten
    Unternehmensstrategie."

    Emilio Butragueño, Direktor für institutionelle Beziehungen bei Real Madrid,
    ergänzt: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Melitta Gruppe.
    Mit ihr haben wir einen starken Partner gefunden, der unsere Werte Exzellenz,
    Qualität und Leidenschaft teilt."

    Zahlreiche gemeinsame Kommunikationsaktivitäten

    Die zunächst auf fünf Jahre angelegte Sportpartnerschaft beinhaltet ein
    umfangreiches Rechte- und Leistungspaket. Als offizieller und exklusiver
    Kaffeepartner stattet die Melitta Gruppe das Santiago-Bernabéu-Stadion in den
    VIP- und allgemeinen Zuschauerbereichen sowie das Vereinsgelände einschließlich
    des Trainings- und Bürobereichs mit über 60 professionellen XT6
    Kaffeevollautomaten und über 150 Barista TS Maschinen aus. Zudem erhält die
    Melitta Gruppe zahlreiche Möglichkeiten zur Kommunikation. Hierzu zählen unter
    anderem Bandenwerbung, Marketingaktivitäten im Stadion, der Zugang zu den
    Spielerinnen und Spielern sowie gemeinsame Events, Online- und
    Social-Media-Aktivitäten.

    Nächster logischer Schritt nach erfolgreicher Zusammenarbeit mit Manchester
    United

    Mit der Partnerschaft mit Real Madrid knüpft die Melitta Gruppe nahtlos an die
    erfolgreiche Zusammenarbeit mit Manchester United an, die 2025 nach acht Jahren
    endete. "Die Partnerschaft mit Manchester United war für uns ein großer Erfolg.
    Sie hat unsere Markenbekanntheit deutlich gesteigert und das Interesse an
    unseren Produkten - von Kaffee über Kaffeezubehör bis hin zu Haushaltsprodukten
    - bei den angesprochenen Zielgruppen nachhaltig erhöht", so Patrick Schenk,
    verantwortlich für alle Sportsponsoringaktivitäten der Melitta Gruppe. "Die
    Partnerschaft mit Real Madrid ist nun der logische nächste Schritt, um das
    Erfolgsmodell des globalen Sponsorings weiter auszubauen."

    Real Madrid ist einer der erfolgreichsten Fußballclubs der Welt. Der Verein
    gewann 15-mal die Champions League und wurde 36-mal spanischer Meister. Mit rund
    750 Millionen Fans und 584 Millionen Social-Media-Followern ist Real Madrid der
    weltweit reichweitenstärkste Fußballclub. Jährlich besuchen etwa 3,5 Millionen
    Menschen das Santiago-Bernabéu-Stadion, in dem über 250 Veranstaltungen pro Jahr
    stattfinden. Das Frauen-Team von Real Madrid ist mehrfacher
    Champions-League-Teilnehmer und Vizemeister der Primera Division.

    Internationale, nationale und regionale Sportpartnerschaften

    Das Sportsponsoring der Melitta Group hat starke Standbeine im internationalen,
    nationalen und regionalen Sport. Derzeit sind Sportpartnerschaften mit Borussia
    Dortmund, Arminia Bielefeld, Minas Tenis Clube, GWD Minden, Bessel-Ruder-Club
    und Minden Wolves vereinbart.

