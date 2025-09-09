Melitta Group wordt officiële koffiepartner van Real Madrid (FOTO)
Minden (ots) - - Samenwerking met een van 's werelds meest succesvolle
voetbalclubs zorgt voor zichtbaarheid bij de grootste fanbase ter wereld
- Melitta wordt de komende vijf jaar de exclusieve koffiepartner van Real Madrid
- Uitgebreid communicatie- en marketingplan overeengekomen voor de dames- en
herenteams
Vanaf het begin van het seizoen 2025/26 wordt de Melitta Group officiële
koffiepartner van Real Madrid, een van de meest succesvolle voetbalclubs ter
wereld. Melitta zal het stadion Bernabéu, het trainingsveld en de kantoren de
komende vijf jaar voorzien van koffiemachines, koffie en service. De
samenwerking omvat ook een uitgebreid pakket aan communicatie- en
marketingactiviteiten. De overeenkomsten gelden voor zowel het dames- als het
herenteam.
Verhoging van de naamsbekendheid en perceptie van het merk
"We zijn verheugd over de samenwerking met Real Madrid, een club met een unieke
geschiedenis van successen en wereldwijde aantrekkingskracht", zegt Jero Bentz,
lid van de raad van bestuur en achterkleinzoon van oprichter Melitta Bentz.
"Deze samenwerking zal de wereldwijde bekendheid en perceptie van ons merk
vergroten. De overeenkomst is een waardevol onderdeel van onze
langetermijnstrategie, die gericht is op groei en internationalisering.
"Emilio Butragueño, directeur Institutionele Relaties bij Real Madrid, voegt
hieraan toe: "We zijn erg enthousiast over de samenwerking met de Melitta Group.
In hen hebben we een sterke partner gevonden die onze waarden van
uitmuntendheid, kwaliteit en passie deelt."
Talrijke gezamenlijke communicatieactiviteiten
Als officiële en exclusieve koffiepartner zal de Melitta Group het Santiago
Bernabéu-stadion voorzien van meer dan 60 professionele XT6 volautomatische
koffiemachines en meer dan 150 Barista TS-machines in de VIP- en algemene
toeschouwersruimtes, evenals op het clubterrein, inclusief het trainingscentrum
en alle kantoorruimtes. De Melitta Group krijgt ook talrijke
communicatiemogelijkheden. Deze omvatten reclameborden, marketingactiviteiten in
het stadion, toegang tot spelers, gezamenlijke evenementen en social media
activiteiten.
Logische volgende stap na succesvolle samenwerking met Manchester United
De overeenkomst met Real Madrid is een naadloze voortzetting van de succesvolle
samenwerking van de Melitta Group met Manchester United, die na acht jaar in
2025 afliep. "Het partnerschap met Manchester United was voor ons een groot
succes. Het heeft onze naamsbekendheid aanzienlijk vergroot en de interesse in
onze producten - van koffie en koffieaccessoires tot huishoudelijke producten -
bij de doelgroepen die we wilden bereiken, duurzaam gestimuleerd", zegt Patrick
Schenk, verantwoordelijk voor sport partnerships bij de Melitta Group. "De
samenwerking met Real Madrid is nu de logische volgende stap in de verdere
uitbreiding van het succesvolle model van wereldwijde sponsoring.
"Real Madrid is een van de meest succesvolle voetbalclubs ter wereld. De club
heeft 15 keer de Champions League en 36 keer de Spaanse competitie gewonnen. Met
ongeveer 750 miljoen fans en 584 miljoen volgers op social media is Real Madrid
de voetbalclub met het grootste bereik wereldwijd. Jaarlijks bezoeken ongeveer
3,5 miljoen mensen het Santiago Bernabéu Stadion, waar meer dan 250 evenementen
per jaar worden gehouden. Het damesteam van Real Madrid heeft meerdere keren
deelgenomen aan de Champions League en is tweede geworden in de Primera
Division.
Internationale, nationale en regionale sport partnerships
De sportsponsoring van de Melitta Group is sterk geworteld in internationale,
nationale en regionale sporten. Er zijn momenteel samenwerkingen met Borussia
Dortmund, Arminia Bielefeld, Minas Tenis Clube, GWD Minden, Bessel-Ruder-Club en
Minden Wolves.
Contact:
Annika von Hollen
Head of External Communication
Corporate Communications &
Sustainability
Phone: +49 151 / 22 08 48 10
E-Mail: mailto:annika.von.hollen@melitta.de
Extra content: http://presseportal.de/pm/106329/6113958
OTS: Melitta Group Management GmbH & Co. KG
