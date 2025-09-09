    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsManchester United Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Manchester United Registered (A)
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Melitta Group wordt officiële koffiepartner van Real Madrid (FOTO)

    Minden (ots) - - Samenwerking met een van 's werelds meest succesvolle
    voetbalclubs zorgt voor zichtbaarheid bij de grootste fanbase ter wereld

    - Melitta wordt de komende vijf jaar de exclusieve koffiepartner van Real Madrid

    - Uitgebreid communicatie- en marketingplan overeengekomen voor de dames- en
    herenteams

    Vanaf het begin van het seizoen 2025/26 wordt de Melitta Group officiële
    koffiepartner van Real Madrid, een van de meest succesvolle voetbalclubs ter
    wereld. Melitta zal het stadion Bernabéu, het trainingsveld en de kantoren de
    komende vijf jaar voorzien van koffiemachines, koffie en service. De
    samenwerking omvat ook een uitgebreid pakket aan communicatie- en
    marketingactiviteiten. De overeenkomsten gelden voor zowel het dames- als het
    herenteam.

    Verhoging van de naamsbekendheid en perceptie van het merk

    "We zijn verheugd over de samenwerking met Real Madrid, een club met een unieke
    geschiedenis van successen en wereldwijde aantrekkingskracht", zegt Jero Bentz,
    lid van de raad van bestuur en achterkleinzoon van oprichter Melitta Bentz.
    "Deze samenwerking zal de wereldwijde bekendheid en perceptie van ons merk
    vergroten. De overeenkomst is een waardevol onderdeel van onze
    langetermijnstrategie, die gericht is op groei en internationalisering.

    "Emilio Butragueño, directeur Institutionele Relaties bij Real Madrid, voegt
    hieraan toe: "We zijn erg enthousiast over de samenwerking met de Melitta Group.
    In hen hebben we een sterke partner gevonden die onze waarden van
    uitmuntendheid, kwaliteit en passie deelt."

    Talrijke gezamenlijke communicatieactiviteiten

    Als officiële en exclusieve koffiepartner zal de Melitta Group het Santiago
    Bernabéu-stadion voorzien van meer dan 60 professionele XT6 volautomatische
    koffiemachines en meer dan 150 Barista TS-machines in de VIP- en algemene
    toeschouwersruimtes, evenals op het clubterrein, inclusief het trainingscentrum
    en alle kantoorruimtes. De Melitta Group krijgt ook talrijke
    communicatiemogelijkheden. Deze omvatten reclameborden, marketingactiviteiten in
    het stadion, toegang tot spelers, gezamenlijke evenementen en social media
    activiteiten.

    Logische volgende stap na succesvolle samenwerking met Manchester United

    De overeenkomst met Real Madrid is een naadloze voortzetting van de succesvolle
    samenwerking van de Melitta Group met Manchester United, die na acht jaar in
    2025 afliep. "Het partnerschap met Manchester United was voor ons een groot
    succes. Het heeft onze naamsbekendheid aanzienlijk vergroot en de interesse in
    onze producten - van koffie en koffieaccessoires tot huishoudelijke producten -
    bij de doelgroepen die we wilden bereiken, duurzaam gestimuleerd", zegt Patrick
    Schenk, verantwoordelijk voor sport partnerships bij de Melitta Group. "De
    samenwerking met Real Madrid is nu de logische volgende stap in de verdere
    uitbreiding van het succesvolle model van wereldwijde sponsoring.

    "Real Madrid is een van de meest succesvolle voetbalclubs ter wereld. De club
    heeft 15 keer de Champions League en 36 keer de Spaanse competitie gewonnen. Met
    ongeveer 750 miljoen fans en 584 miljoen volgers op social media is Real Madrid
    de voetbalclub met het grootste bereik wereldwijd. Jaarlijks bezoeken ongeveer
    3,5 miljoen mensen het Santiago Bernabéu Stadion, waar meer dan 250 evenementen
    per jaar worden gehouden. Het damesteam van Real Madrid heeft meerdere keren
    deelgenomen aan de Champions League en is tweede geworden in de Primera
    Division.

    Internationale, nationale en regionale sport partnerships

    De sportsponsoring van de Melitta Group is sterk geworteld in internationale,
    nationale en regionale sporten. Er zijn momenteel samenwerkingen met Borussia
    Dortmund, Arminia Bielefeld, Minas Tenis Clube, GWD Minden, Bessel-Ruder-Club en
    Minden Wolves.

    Contact:

    Annika von Hollen
    Head of External Communication
    Corporate Communications &
    Sustainability

    Phone: +49 151 / 22 08 48 10
    E-Mail: mailto:annika.von.hollen@melitta.de

    Extra content: http://presseportal.de/pm/106329/6113958
    OTS: Melitta Group Management GmbH & Co. KG


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Melitta Group wordt officiële koffiepartner van Real Madrid (FOTO) - Samenwerking met een van 's werelds meest succesvolle voetbalclubs zorgt voor zichtbaarheid bij de grootste fanbase ter wereld - Melitta wordt de komende vijf jaar de exclusieve koffiepartner van Real Madrid - Uitgebreid communicatie- en …