BERENBERG stuft RIO TINTO auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 4700 Pence belassen. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal laufe in dieser Woche im Minensektor mit letzten Nachzüglern aus, schrieb Richard Hatch in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der anhaltende Anstieg der Edelmetallpreise habe in den letzten Wochen aber für die größten Schlagzeilen gesorgt. Vor allem der Goldpreis schwinge sich auf immer neue Höhen./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 54,40EUR auf Tradegate (09. September 2025, 12:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Hatch

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



