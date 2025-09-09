    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGlencore AktievorwärtsNachrichten zu Glencore
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Glencore auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal laufe in dieser Woche im Minensektor mit letzten Nachzüglern aus, schrieb Richard Hatch in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der anhaltende Anstieg der Edelmetallpreise habe in den letzten Wochen aber für die größten Schlagzeilen gesorgt. Vor allem der Goldpreis schwinge sich auf immer neue Höhen./tih/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:10 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,68 % und einem Kurs von 3,455EUR auf Tradegate (09. September 2025, 12:02 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Richard Hatch
    Analysiertes Unternehmen: Glencore
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 3,5
    Kursziel alt: 3,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Glencore auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal laufe in dieser Woche im Minensektor mit letzten Nachzüglern aus, schrieb Richard Hatch in einer am …