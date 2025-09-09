BERENBERG stuft Glencore auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal laufe in dieser Woche im Minensektor mit letzten Nachzüglern aus, schrieb Richard Hatch in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der anhaltende Anstieg der Edelmetallpreise habe in den letzten Wochen aber für die größten Schlagzeilen gesorgt. Vor allem der Goldpreis schwinge sich auf immer neue Höhen./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,68 % und einem Kurs von 3,455EUR auf Tradegate (09. September 2025, 12:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Richard Hatch
Analysiertes Unternehmen: Glencore
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 3,5
Kursziel alt: 3,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
