    Wenn schon insolvent, dann am besten in NRW

    Bonn (ots) - Bonner Wirtschafts-Akademie lobt Förderung für
    Transfergesellschaften durch ESF und NRW bei Insolvenz und appelliert an andere
    Bundesländer angesichts von über drei Millionen Arbeitslosen gleichzuziehen.

    Geschäftsführer Harald Müller: "Nur dank finanzieller Unterstützung des Landes
    Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds ESF kann im Insolvenzfall
    den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch eine
    Transfergesellschaft eine neue berufliche Perspektive eröffnet werden. Diese
    Kombination aus ESF-Förderung und Unterstützung durch das Land NRW ist
    einzigartig in Deutschland."

    "Wenn ein Unternehmen in die Insolvenz rutscht, dann am besten in
    Nordrhein-Westfalen", sagt Harald Müller, Geschäftsführer der Bonner
    Wirtschafts-Akademie (BWA). NRW sei nämlich das einzige Bundesland, das in
    Kombination mit dem Europäischen Sozialfonds ESF den Beschäftigten insolventer
    Firmen mittels Transfergesellschaften hilft, eine neue berufliche Perspektive zu
    finden. "Angesichts der düsteren Aussichten für die deutsche Wirtschaft ist das
    zwar nur ein Trostpflaster für die Arbeitnehmerschaft", gibt der BWA-Chef zu,
    "aber es ist allemal besser als ein Abrutschen in die Arbeitslosigkeit, zumal
    ein weiterer Anstieg der Arbeitslosenquote absehbar ist."

    Harald Müller spricht aus Erfahrung. Die Bonner Wirtschafts-Akademie begleitet
    derzeit unter anderem zwei betroffene Firmen mit Transfergesellschaften, um die
    Beschäftigten, die durch die Insolvenz ihres Arbeitgebers ihren Arbeitsplatz
    verloren haben, in eine neue berufliche Zukunft zu begleiten. Es handelt sich
    dabei um den Fliesenproduzenten Deutsche Steinzeug und den Pharmahersteller
    Krewel Meuselbach. "In beiden Unternehmen sind wertvolle Fachkräfte beschäftigt,
    die nun dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen", will Müller andere Firmen zur
    Übernahme der Beschäftigten ermuntern. "Wir helfen gerne beim Match-Making, also
    bei der Auswahl und Ansprache der Mitarbeitenden mit den passenden
    Qualifikationen."

    Reibungslose Zusammenarbeit mit Ministerium und Behörden

    Ausdrücklich lobt der BWA-Chef die "enge und gute Zusammenarbeit" mit dem
    Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) und den weiteren
    Anlaufstellen des Landes NRW bei den beiden Transferprojekten. Er erklärt: "Die
    Umsetzung des Europäischen Sozialfonds in Nordrhein-Westfalen ist eingebettet in
    eine gut vernetzte Organisationsstruktur. Dazu gehören die Regionalagenturen und
    die landeseigene Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH als
    Anlaufstellen für Träger, Betriebe und weitere Interessierte. Die Bewilligung
    von ESF-Projekten erfolgt durch die fünf Bezirksregierungen in NRW."
