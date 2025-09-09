BWA
Wenn schon insolvent, dann am besten in NRW
Bonn (ots) - Bonner Wirtschafts-Akademie lobt Förderung für
Transfergesellschaften durch ESF und NRW bei Insolvenz und appelliert an andere
Bundesländer angesichts von über drei Millionen Arbeitslosen gleichzuziehen.
Geschäftsführer Harald Müller: "Nur dank finanzieller Unterstützung des Landes
Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds ESF kann im Insolvenzfall
den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch eine
Transfergesellschaft eine neue berufliche Perspektive eröffnet werden. Diese
Kombination aus ESF-Förderung und Unterstützung durch das Land NRW ist
einzigartig in Deutschland."
Transfergesellschaften durch ESF und NRW bei Insolvenz und appelliert an andere
Bundesländer angesichts von über drei Millionen Arbeitslosen gleichzuziehen.
Geschäftsführer Harald Müller: "Nur dank finanzieller Unterstützung des Landes
Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds ESF kann im Insolvenzfall
den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch eine
Transfergesellschaft eine neue berufliche Perspektive eröffnet werden. Diese
Kombination aus ESF-Förderung und Unterstützung durch das Land NRW ist
einzigartig in Deutschland."
"Wenn ein Unternehmen in die Insolvenz rutscht, dann am besten in
Nordrhein-Westfalen", sagt Harald Müller, Geschäftsführer der Bonner
Wirtschafts-Akademie (BWA). NRW sei nämlich das einzige Bundesland, das in
Kombination mit dem Europäischen Sozialfonds ESF den Beschäftigten insolventer
Firmen mittels Transfergesellschaften hilft, eine neue berufliche Perspektive zu
finden. "Angesichts der düsteren Aussichten für die deutsche Wirtschaft ist das
zwar nur ein Trostpflaster für die Arbeitnehmerschaft", gibt der BWA-Chef zu,
"aber es ist allemal besser als ein Abrutschen in die Arbeitslosigkeit, zumal
ein weiterer Anstieg der Arbeitslosenquote absehbar ist."
Harald Müller spricht aus Erfahrung. Die Bonner Wirtschafts-Akademie begleitet
derzeit unter anderem zwei betroffene Firmen mit Transfergesellschaften, um die
Beschäftigten, die durch die Insolvenz ihres Arbeitgebers ihren Arbeitsplatz
verloren haben, in eine neue berufliche Zukunft zu begleiten. Es handelt sich
dabei um den Fliesenproduzenten Deutsche Steinzeug und den Pharmahersteller
Krewel Meuselbach. "In beiden Unternehmen sind wertvolle Fachkräfte beschäftigt,
die nun dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen", will Müller andere Firmen zur
Übernahme der Beschäftigten ermuntern. "Wir helfen gerne beim Match-Making, also
bei der Auswahl und Ansprache der Mitarbeitenden mit den passenden
Qualifikationen."
Reibungslose Zusammenarbeit mit Ministerium und Behörden
Ausdrücklich lobt der BWA-Chef die "enge und gute Zusammenarbeit" mit dem
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) und den weiteren
Anlaufstellen des Landes NRW bei den beiden Transferprojekten. Er erklärt: "Die
Umsetzung des Europäischen Sozialfonds in Nordrhein-Westfalen ist eingebettet in
eine gut vernetzte Organisationsstruktur. Dazu gehören die Regionalagenturen und
die landeseigene Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH als
Anlaufstellen für Träger, Betriebe und weitere Interessierte. Die Bewilligung
von ESF-Projekten erfolgt durch die fünf Bezirksregierungen in NRW."
Nordrhein-Westfalen", sagt Harald Müller, Geschäftsführer der Bonner
Wirtschafts-Akademie (BWA). NRW sei nämlich das einzige Bundesland, das in
Kombination mit dem Europäischen Sozialfonds ESF den Beschäftigten insolventer
Firmen mittels Transfergesellschaften hilft, eine neue berufliche Perspektive zu
finden. "Angesichts der düsteren Aussichten für die deutsche Wirtschaft ist das
zwar nur ein Trostpflaster für die Arbeitnehmerschaft", gibt der BWA-Chef zu,
"aber es ist allemal besser als ein Abrutschen in die Arbeitslosigkeit, zumal
ein weiterer Anstieg der Arbeitslosenquote absehbar ist."
Harald Müller spricht aus Erfahrung. Die Bonner Wirtschafts-Akademie begleitet
derzeit unter anderem zwei betroffene Firmen mit Transfergesellschaften, um die
Beschäftigten, die durch die Insolvenz ihres Arbeitgebers ihren Arbeitsplatz
verloren haben, in eine neue berufliche Zukunft zu begleiten. Es handelt sich
dabei um den Fliesenproduzenten Deutsche Steinzeug und den Pharmahersteller
Krewel Meuselbach. "In beiden Unternehmen sind wertvolle Fachkräfte beschäftigt,
die nun dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen", will Müller andere Firmen zur
Übernahme der Beschäftigten ermuntern. "Wir helfen gerne beim Match-Making, also
bei der Auswahl und Ansprache der Mitarbeitenden mit den passenden
Qualifikationen."
Reibungslose Zusammenarbeit mit Ministerium und Behörden
Ausdrücklich lobt der BWA-Chef die "enge und gute Zusammenarbeit" mit dem
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) und den weiteren
Anlaufstellen des Landes NRW bei den beiden Transferprojekten. Er erklärt: "Die
Umsetzung des Europäischen Sozialfonds in Nordrhein-Westfalen ist eingebettet in
eine gut vernetzte Organisationsstruktur. Dazu gehören die Regionalagenturen und
die landeseigene Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH als
Anlaufstellen für Träger, Betriebe und weitere Interessierte. Die Bewilligung
von ESF-Projekten erfolgt durch die fünf Bezirksregierungen in NRW."
Autor folgen