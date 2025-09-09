Wenn schon insolvent, dann am besten in NRW

Bonn (ots) - Bonner Wirtschafts-Akademie lobt Förderung für

"Wenn ein Unternehmen in die Insolvenz rutscht, dann am besten inNordrhein-Westfalen", sagt Harald Müller, Geschäftsführer der BonnerWirtschafts-Akademie (BWA). NRW sei nämlich das einzige Bundesland, das inKombination mit dem Europäischen Sozialfonds ESF den Beschäftigten insolventerFirmen mittels Transfergesellschaften hilft, eine neue berufliche Perspektive zufinden. "Angesichts der düsteren Aussichten für die deutsche Wirtschaft ist daszwar nur ein Trostpflaster für die Arbeitnehmerschaft", gibt der BWA-Chef zu,"aber es ist allemal besser als ein Abrutschen in die Arbeitslosigkeit, zumalein weiterer Anstieg der Arbeitslosenquote absehbar ist."Harald Müller spricht aus Erfahrung. Die Bonner Wirtschafts-Akademie begleitetderzeit unter anderem zwei betroffene Firmen mit Transfergesellschaften, um dieBeschäftigten, die durch die Insolvenz ihres Arbeitgebers ihren Arbeitsplatzverloren haben, in eine neue berufliche Zukunft zu begleiten. Es handelt sichdabei um den Fliesenproduzenten Deutsche Steinzeug und den PharmaherstellerKrewel Meuselbach. "In beiden Unternehmen sind wertvolle Fachkräfte beschäftigt,die nun dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen", will Müller andere Firmen zurÜbernahme der Beschäftigten ermuntern. "Wir helfen gerne beim Match-Making, alsobei der Auswahl und Ansprache der Mitarbeitenden mit den passendenQualifikationen."Reibungslose Zusammenarbeit mit Ministerium und BehördenAusdrücklich lobt der BWA-Chef die "enge und gute Zusammenarbeit" mit demMinisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) und den weiterenAnlaufstellen des Landes NRW bei den beiden Transferprojekten. Er erklärt: "DieUmsetzung des Europäischen Sozialfonds in Nordrhein-Westfalen ist eingebettet ineine gut vernetzte Organisationsstruktur. Dazu gehören die Regionalagenturen unddie landeseigene Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH alsAnlaufstellen für Träger, Betriebe und weitere Interessierte. Die Bewilligungvon ESF-Projekten erfolgt durch die fünf Bezirksregierungen in NRW."