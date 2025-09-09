Zeitarbeitskräfte erwarten digitale Standards - Unternehmen reagieren bislang zurückhaltend

MÜNCHEN und BERLIN, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Zeitarbeitnehmende sind digitalen Technologien gegenüber deutlich aufgeschlossener, als häufig vermutet. Das zeigt der Industry Pulse 2025 , eine gemeinsame Studie zwischen zvoove und dem Gesamtverband der Personaldienstleister (GVP), die größte Branchenstudie der Personaldienstleistung in Deutschland mit insgesamt 802 Teilnehmenden. Die Ergebnisse machen deutlich: Während Beschäftigte digitale Standards wie Online-Bewerbung, digitale Zeiterfassung oder digitale Lohnabrechnung längst als Normalität erwarten, setzen viele Unternehmen diese bislang nur eingeschränkt um – und lassen damit Chancen bei Effizienz, Mitarbeiterzufriedenheit und Wettbewerbsfähigkeit liegen.

Branchenstudie zeigt: Beschäftigte erwarten digitale Prozesse – Unternehmen setzen sie nur teilweise um.

Digitale Erwartungen: Beschäftigte geben den Takt vor

Die Studie zeigt: 87 Prozent der Zeitarbeitnehmenden möchten ihre Arbeitszeiten digital erfassen, 89 Prozent wünschen sich digitale Lohnabrechnungen und 84 Prozent möchten sich online bewerben können. Alle drei Werte liegen deutlich über den Ergebnissen des Vorjahres und unterstreichen, dass digitale Prozesse aus Sicht der Beschäftigten längst selbstverständlich sind.

„Die Ergebnisse zeigen: Unsere Branche hat einen enormen Gestaltungsraum", sagt Jens Issel, Leiter Marketing und Mitgliederinteraktion beim GVP. „Zeitarbeitnehmende wünschen sich digitale Standards – und das eröffnet den Unternehmen die Chance, Prozesse zu modernisieren und zugleich attraktiver für Beschäftigte zu werden. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern arbeiten wir daran, diese Erwartungen aufzugreifen – damit Zeitarbeit modern, attraktiv und zukunftsfähig bleibt."

Künstliche Intelligenz und Digitalisierung: Offenheit trifft auf fragmentierte Nutzung

Auch beim Thema Künstliche Intelligenz zeigt sich eine überraschende Aufgeschlossenheit: 73 Prozent der Zeitarbeitnehmenden hätten keine Bedenken, wenn ihre Einsätze per KI geplant würden. Viele erwarten konkrete Vorteile – von passgenaueren Jobangeboten (38 Prozent) über schnellere Bewerbungsverfahren (35 Prozent) bis hin zu effizienterer Dokumentenbearbeitung (33 Prozent).