BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re angesichts einer hauseigenen Rückversicherungs-Konferenz in Monte Carlo auf "Hold" mit einem Kursziel von 629 Euro belassen. Ein wichtiges Fazit vom ersten Tag sei, dass sich der allgemeine Trend sinkender Preise zwar wahrscheinlich fortsetzen wird, schrieb Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Generell blieben die Marktbedingungen jedoch relativ gut und die für Rückversicherungsleistungen gezahlten Preise seien immer noch risikogemäß./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 528,4EUR auf Tradegate (09. September 2025, 12:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 629
Kursziel alt: 629
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
