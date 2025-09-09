    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück
    BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re angesichts einer hauseigenen Rückversicherungs-Konferenz in Monte Carlo auf "Hold" mit einem Kursziel von 629 Euro belassen. Ein wichtiges Fazit vom ersten Tag sei, dass sich der allgemeine Trend sinkender Preise zwar wahrscheinlich fortsetzen wird, schrieb Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Generell blieben die Marktbedingungen jedoch relativ gut und die für Rückversicherungsleistungen gezahlten Preise seien immer noch risikogemäß./tih/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 17:06 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Huttner
    Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 629
    Kursziel alt: 629
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
