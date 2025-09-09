UBS stuft SANOFI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Sanofi sei das günstigste große EU-Pharmaunternehmen und werde derzeit mit einem Abschlag von 52 Prozent zum Kapitalwert sowie von 43 Prozent zum Branchendurchschnitt gehandelt, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Franzosen wiesen bis 2030 eines der niedrigsten Patentrisiken im Sektor auf, dürften aber ab 2031 einen Rückgang bei Dupixent verzeichnen./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 14:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 80,92EUR auf Tradegate (09. September 2025, 12:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

