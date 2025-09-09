WARBURG RESEARCH stuft Südzucker auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Anstieg der Zuckerpreise sei weniger deutlich als angenommen, begründete Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Anpassungen an den Erwartungen für den Zuckerkonzern. Er sei zwar schon davon ausgegangen, dass die ursprünglichen Zielsetzungen etwas zu optimistisch waren; das Ausmaß der negativen Entwicklung im Spezialitäten-Segment und bei der Tochter CropEnergies sei jedoch überraschend./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 10,00EUR auf Tradegate (09. September 2025, 12:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Oliver Schwarz
Analysiertes Unternehmen: Südzucker
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9,20
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
