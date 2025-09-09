    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuedzucker AktievorwärtsNachrichten zu Suedzucker
    WARBURG RESEARCH stuft Südzucker auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Anstieg der Zuckerpreise sei weniger deutlich als angenommen, begründete Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Anpassungen an den Erwartungen für den Zuckerkonzern. Er sei zwar schon davon ausgegangen, dass die ursprünglichen Zielsetzungen etwas zu optimistisch waren; das Ausmaß der negativen Entwicklung im Spezialitäten-Segment und bei der Tochter CropEnergies sei jedoch überraschend./rob/tih/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Oliver Schwarz
    Analysiertes Unternehmen: Südzucker
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 9,20
    Kursziel alt: 10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


