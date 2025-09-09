WARBURG RESEARCH stuft Brenntag auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analyst Christian Cohrs bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung zum Abschied des Vorstandsmitglieds Ewout van Jarwaarde. Damit verlasse auch das letzte verbliebene Mitglied der früheren Führungsspitze das Unternehmen. Er stellt sich die Frage, ob die schwachen Geschäftstrends bei dem Chemikalienhändler neben dem herausfordernden Branchenumfeld vielleicht auch Ausdruck der Umstrukturierungen sein könnten. Konkrete Antworten hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung dürfte es nicht so schnell geben./rob/tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 52,28EUR auf Tradegate (09. September 2025, 12:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



