Noch ist die Earnings Season nicht vorbei: Wer jetzt auf dem Prüfstand steht!

Dienstag, 16. September: Ferguson

Der Heimausstatter Ferguson ist üblicherweise kein Wert, der von Anlegerinnen und Anlegern mit besonders großer Aufmerksamkeit verfolgt wird. Doch das könnte in der laufenden Berichtssaison anders sein – das auf Sanitär- und Klimaanlagen sowie Isolierungen und Heizlösungen spezialisierte Unternehmen könnte zu einem Gradmesser für die schleppenden Entwicklungen auf dem US-Immobilienmarkt werden. Im August war der NAHB-Hausmarktindex auf den drittniedrigsten Stand seit vielen Jahren gefallen.

An der Aktie von Ferguson war diese Entwicklung bislang nicht abzulesen. Gegenüber dem Jahreswechsel steht ein Plus von rund 30 Prozent zu Buche. Vor allem in den vergangenen Wochen verteuerten sich die Papiere vor dem Hintergrund der von Anlegerinnen und Anlegern erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank kontinuierlich. Die Geschäfte von Ferguson selbst entwickelten sich hingegen schleppend. Weder beim Umsatz noch beim Ertrag konnte sich der Konzern innerhalb der vergangenen drei Jahre nennenswert steigern. Das hat zu einer Bewertung deutlich über dem Branchendurchschnitt geführt, die nun auf dem Prüfstand steht.

Von Analystinnen und Analysten wird ein Anstieg der Erlöse auf 8,39 Milliarden US-Dollar und damit um 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwartet. Das wäre der wachstumsstärkste Dreimonatszeitraum seit fast 3 Jahren. Der Gewinn soll sich bereinigt auf 3,01 US-Dollar pro Aktie belaufen. Vor einem Jahr waren es mit 2,98 US-Dollar noch 3 Cent weniger.

Vor den Zahlen sind sich Optionshändlerinnen und -händler uneins über den Kurs der Aktie, für eine Kursreaktion von bis zu 7,1 Prozent eingepreist ist. Von den am kommenden Freitag verfallenden Kontrakten liegen 50,2 Prozent auf der Call-Seite. Die Put-Seite ist mit 49,8 Prozent in fast gleicher Stärke vertreten. Nach den im Juni vorgelegten Zahlen ging es um 17,2 Prozent nach oben.

Mittwoch, 17. September: General Mills

Die Anteile von Lebensmittelkonzernen, allen voran die Hersteller von abgepackten Nahrungsmitteln, kannten in den vergangenen Monaten nur eine Richtung, und zwar nach unten. Steigende Input-Kosten, eine wachsende Konkurrenz durch Eigen- und Handelsmarken sowie eine nachlassende Verbraucherstimmung belasteten die Branche und sorgten für einen anhaltenden Ausverkauf.

Selbst als defensive Depotbeimischungen mit überdurchschnittlich hohen Dividendenrenditen waren die Titel nicht gefragt. Das sorgte bei General Mills, das mit einer Dividendenhistorie von 127 Jahren zu den ältesten, eine kontinuierliche Ausschüttung zahlenden Unternehmen gehört, seit dem Jahreswechsel für Kursverluste von rund einem Viertel. Doch inzwischen zeichnet sich im Chart eine Trendwende ab, nachdem auch die Bewertung deutlich unter die historische Norm gefallen ist.

Eine günstige Bewertung allein dürfte aber kaum genügen, der Aktie nachhaltig neues Leben einzuhauchen. Dafür muss auch ein Ende des operativen Abwärtstrends her. In den vergangenen Quartalen stagnierten die Geschäfte oder entwickelten sich sogar rückläufig. Für die abgelaufenen drei Monaten wird mit einem Umsatz von 4,52 Milliarden US-Dollar gerechnet. Das würde eine Verschlechterung um 6,8 Prozent darstellen. Auch der Ertrag soll mit 0,82 US-Dollar pro Aktie geringer ausfallen als noch vor einem Jahr (1,07 US-Dollar).

In den vergangenen 3 Quartalen ging es für die General-Mills-Aktie jedes Mal bergab. Für den Mittwoch rechnen am Optionsmarkt vertretene Anlegerinnen und Anleger mit einem Ende der Verlustserie: Der Call-Anteil liegt bei 59,0 Prozent. Die eingepreiste Kursreaktion beträgt ± 4,8 Prozent.

Donnerstag, 18. September: Darden Restaurants

Lange stand der Restaurantbetreiber Darden Restaurants, zu dem Ketten wie das auf mediterrane Küche spezialisierte Olive Garden oder das Steakhaus Longhorn gehören, im Schatten von McDonald's. Trotz einer günstigeren Bewertung und einer gleichzeitig höheren Dividendenrendite wollten Anlegerinnen und Anleger von der Aktie nichts wissen, obwohl das Unternehmen schon seit längerer Zeit die höheren Wachstumsraten bietet.

Doch inzwischen hat sich das Kräfteverhältnis umgekehrt. Während die McDonald's-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,3 Prozent erzielt hat, ließ Darden Restaurants mit einem Plus von 35,5 Prozent die Muskeln spielen. Anders als der Burgerbrater trotzte der Konzern der Konsumzurückhaltung und konnte sich sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kontinuierlich steigern. McDonald's hingegen hatte zeitweise mit rückläufigen Geschäften zu kämpfen.

Für das abgelaufene Quartal rechnen Expertinnen und Experten mit einem Umsatzanstieg von 10,1 Prozent auf 3,04 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll mit 2,00 US-Dollar ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert von 1,75 US-Dollar liegen. Kann Darden Restaurants bei beiden Metriken überzeugen, könnte die Aktie vor einem weiteren Kursanstieg stehen. Der Grund hierfür ist die mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,0 noch immer moderate Bewertung.

Gegenüber General Mills liegt bei Darden Restaurants der umgekehrte Fall vor. Die Aktie konnte in den zurückliegenden drei Quartalen jedes Mal von der Ergebnispräsentation profitieren. Doch nun wetten Optionshändlerinnen und -händler angesichts einer Put-Quote von 56,5 Prozent auf das Ende der Siegesserie. Die implizierte Kursbewegung liegt hier bei 5,6 Prozent.

Donnerstag, 18. September: FedEx

Traditionelle Transportdienstleister wie FedEx sehen sich einer wachsenden Zahl von Herausforderungen gegenüber gestellt. Während die Konsumzurückhaltung und das Ende der sogenannte De-minimis-Regel für ein sinkendes Paketvolumen sorgen, stellen die hauseigenen Logistikdienstleister von Einzelhändlern wie Amazon und Walmart eine wachsende Gefahr dar.

Das führte unter Investoren zu Zurückhaltung. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr notiert die FedEx-Aktie mit einem Minus von knapp 20 Prozent. Neben dem Umfeld ist auch die Geschäftsentwicklung unbefriedigend. Bei den Erlösen tritt das Unternehmen auf der Stelle, während der Ertrag nur mithilfe eines rigorosen Sparkurses gesteigert werden konnte. So wurden in den vergangenen zwei Jahren rund 23.000 Stellen abgebaut.

Da sich der Heimatmarkt nur schwach entwickelt, setzt FedEx jetzt wieder verstärkt auf internationale Expansion. In der vergangenen Woche hat der Konzern seinen Markteintritt in Saudi-Arabien bekannt gegeben. Analysten der Bank of America bezweifeln jedoch, dass diese Maßnahme für eine Rückkehr auf den Wachstumskurs genügen wird. Noch vor den Zahlen hat die Großbank ihre Kaufempfehlung gestrichen und FedEx aufgrund sinkender Frachtraten im Luftverkehr auf "Neutral" zurückgestuft.

Die beste Möglichkeit, seine Kritikerinnen und Kritiker zum Schweigen zu bringen, besteht für FedEx mit einem überraschend starken Quartalsergebnis. Gegenüber dem Vorjahr wird mit einem minimalen Umsatzanstieg von 10 Millionen US-Dollar auf 21,68 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Gewinn pro Aktie soll mit 3,63 US-Dollar um 3 Cent höher ausfallen als vor 12 Monaten.

Der Verfall am kommenden Freitag wird bei FedEx mit einer knappen Mehrheit von 52,5 Prozent von Wetten auf fallende Kurse bestimmt. Das steht in Einklang mit einer Aktie, die bereits drei Mal in Folge gefallen ist. Unterstrichen wird die Earnings-Unsicherheit durch eine eingepreiste Bewegung der Aktie um bis zu 8,3 Prozent.

Donnerstag, 18. September: Lennar

Die ständigen Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach niedrigeren Leitzinsen kommen nicht von ungefähr. Als einer der Befürworter einer dovishen Notenbankpolitik gilt Bill Pulte, dem Enkel von Unternehmensgründer William Pulte und aktuellem Vorstand der Aufsichtsbehörde FHFA, die für Immobilienfinanzierer zuständig ist. Gemeinsam mit Lennar und D.R. Horton gehört die PulteGroup zu den größten Immobilienentwicklern in den USA.

Da sich der US-Häusermarkt in einem der größten Abschwünge der vergangenen Jahrzehnte befindet, übertroffen nur von der Finanz- und Immobilienkrise 2007/08, hat Bill Pulte auch ein persönliches Interesse an niedrigeren Zinsen, welche den Abschwung verlangsamen und schließlich einen Umschwung bringen könnten. Die hohen Erwartungen an die Notenbank spiegelt die Kursentwicklung auch von Lennar wider. Die Aktie hat sich von ihren 52-Wochen-Tiefs bei 98,42 US-Dollar inzwischen um mehr als 40 Prozent erholen können. Und das trotz eines Umsatz- und Gewinnrückgangs im vorangegangenen Quartal, der nun vor einer Wiederholung stehen dürfte.

Von Beobachterinnen und Beobachtern wird ein Umsatzergebnis von 9,05 Milliarden US-Dollar erwartet, was gegenüber dem Vorjahresquartal einen Rückgang von 3,9 Prozent und damit das zweite Minusquartal in Folge bedeuten würde. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll mit 2,10 US-Dollar um fast die Hälfte niedriger liegen als noch vor einem Jahr als Lennar einen Ertrag von 3,90 US-Dollar je Anteil erwirtschaftet hatte.

Angesichts der in den vergangenen Wochen starken Performance haben sich Händlerinnen und Händler bei Lennar, das mit einem Beteiligungspaket von rund einer Milliarde US-Dollar auch im Portfolio von Investorenlegende Warren Buffett vertreten ist, mit einer knappen Mehrheit von 53,6 Prozent mit Put-Kontrakten gegen fallende Kurse abgesichert. Auch hier kam es nach den zuletzt vorgelegten Quartalszahlen zu Verlusten bereits viermal in Folge. Mit 6,7 Prozent ist eine für die Aktie gewöhnlich große Kursreaktion eingepreist.

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Sonntag, 14. September, 11:30 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion