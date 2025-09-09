Pulsar Helium: Weg zur Produktion beschleunigt

Die Vereinbarung baut auf der im November 2024 unterzeichneten Absichtserklärung mit Earthly Labs, einer Tochtergesellschaft von Chart Industries, auf und beschleunigt den Übergang in die Realisierungsphase. Zahlungen im Rahmen der LNTP werden später auf den vollständigen Bauvertrag angerechnet, der für 2026 erwartet wird.

Pulsar Helium Inc. ( AIM: PLSR, TSXV: PLSR, FRA: Y3K, OTCQB: PSRHF ) hat mit dem US-Konzern Chart Industries (NYSE: GTLS) eine Teilfreigabe für Bau- und Beschaffungsarbeiten (Limited Notice to Proceed, LNTP) unterzeichnet. Der Schritt markiert einen Meilenstein in der Projektentwicklung für das Topaz-Heliumprojekt in Minnesota – mit dem sofortigen Beginn technischer Planungs- und Beschaffungsarbeiten zur Errichtung der Helium- und CO₂-Verarbeitungsanlage.

Hervorragende Bohrlochleistung untermauert Projektpotenzial

Die Jetstream-1-Bohrung lieferte Spitzenwerte von etwa 1,3 Millionen Kubikfuß pro Tag (MMcf/d) unter Bohrlochkopfkompression, wobei trockenes Gas ohne Formationswasser festgestellt wurde. Diese Parameter dienen als wichtige Grundlage für die Auslegung der geplanten Verarbeitungsanlage. Chart übernimmt im Rahmen der Teilfreigabe für Bau- und Beschaffungsarbeiten die detaillierte Planung für eine integrierte Heliumgewinnungs- und CO₂-Verflüssigungsanlage (CiCi-Technologie von Earthly Labs). Parallel ist eine Bohrkampagne mit bis zu zehn Kernbohrungen ab Ende September 2025 geplant, um das Reservoir weiter zu definieren. Die endgültige Investitionsentscheidung (FID) ist für 2026 vorgesehen.

Thomas Abraham-James, CEO von Pulsar, bezeichnete die LNTP als „Vertrauensbeweis für das Potenzial des Topaz-Projekts“ und betonte die Vorteile der frühzeitigen Partnerschaft mit Chart, um Komponenten rechtzeitig zu sichern und termingerecht zur Produktion zu kommen.

Pulsars Topaz-Projekt gilt als das potenziell bedeutendste primäre Heliumvorkommen in den USA, das das Potenzial besitzt, die nationale Versorgungslage nachhaltig zu verändern. Die 2024 und 2025 niedergebrachten Bohrungen Jetstream #1 und #2 durchteuften heliumhaltige Schichten mit außergewöhnlich hohen Gehalten und stabilen Fördermengen. Mit der Kombination aus starker Geologie und gesicherter Verarbeitungstechnologie will Pulsar seine Position im global wachsenden Heliummarkt ausbauen.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.