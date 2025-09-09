ISO und GHG Protocol kündigen strategische Partnerschaft an, um einheitliche globale Standards für die Bilanzierung von Treibhausgasemissionen zu schaffen

Im Rahmen der Vereinbarung werden ISO und GHG Protocol ihre führenden Treibhausgasnormen zu harmonisierten internationalen Normen mit gemeinsamem Markenzeichen zusammenführen. Dazu gehören die Normen der Normenfamilie ISO 1406X sowie die Normen des GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting, Scope 2 und Scope 3 .

GENF, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Die International Organization for Standardization (ISO) und das Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) - eine gemeinsame Initiative des World Resources Institute (WRI) und des World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) - haben heute eine bahnbrechende Partnerschaft angekündigt, um ihre bestehenden Portfolios an Treibhausgasnormen (GHG) zu harmonisieren und gemeinsam neue Normen für die Bilanzierung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen zu entwickeln.

Das harmonisierte Portfolio ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer einheitlicheren globalen Sprache für die Emissionsberichterstattung. Es vereinfacht die Prozesse für Unternehmen, erhöht die Konsistenz für politische Entscheidungsträger und verringert den Aufwand für Messung und Berichterstattung für alle Nutzer.

„ISO ist stolz darauf, diese bahnbrechende Partnerschaft mit dem GHG Protocol bekannt zu geben, die ein Ziel vorantreibt, das eine gemeinsame Entwicklung ermöglicht und zu einem harmonisierten Normenportfolio führt. Sowohl die ISO als auch das GHG Protocol haben die gemeinsame Vision, den Klimaschutz effizient voranzutreiben und die Arbeit für alle Beteiligten zu vereinfachen. Dies ist eine neue Ära für die Kohlenstoffbilanzierung, und beide Organisationen freuen sich über die Zusammenarbeit", sagte Sergio Mujica, ISO-Generalsekretär.

„Wir freuen uns sehr, diese historische Vereinbarung bekannt geben zu können, die die jeweiligen Stärken der beiden Organisationen nutzt. Die Harmonisierung der Standards für die Treibhausgasbilanzierung auf Unternehmens-, Produkt- und Projektebene ist entscheidend. Diese Partnerschaft, bei der die Nutzer an erster Stelle stehen, schafft einen neuen Mechanismus für eine langfristige Zusammenarbeit und zeigt unser Engagement für eine Verringerung der Komplexität im Bereich der internationalen Normen und ermöglicht die Entwicklung der wichtigsten Rahmenwerke, die für sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen in allen Interessengruppen erforderlich sind", sagte Geraldine Matchett, Vorsitzende des Lenkungsausschusses des GHG Protocol.

Eines der Hindernisse für wirksame Klimaschutzmaßnahmen ist die Fragmentierung von Normen und Strategien. Diese neue Partnerschaft, die ein gemeinsames Konzept und ein Portfolio von Standards mit zwei Logos für die Unternehmens-, Produkt- und Projektbuchhaltung umfasst, geht auf diese Herausforderung ein, indem sie das bestehende Portfolio von GHG-Standards aufeinander abstimmt und eine gemeinsame Plattform für die künftige gemeinsame Entwicklung bietet.

Sowohl die ISO- als auch die GHG Protocol-Normen wurden von Organisationen auf der ganzen Welt übernommen. Die Normenfamilie ISO 1406X wird von Regierungen in Gesetzen und Verordnungen verwendet und bildet die Grundlage für die Berichterstattung über GHG-Emissionen und deren Überprüfung in vielen Branchen. GHG Protocol standards werden von führenden Nachhaltigkeits- und Offenlegungsinitiativen herangezogen.

Durch die Kombination von Normen aus der Reihe ISO 1406X und der Normenreihe GHG Protocol wird die Partnerschaft technische Strenge, politische Relevanz und praktische Anwendbarkeit in einer Reihe von Normen zusammenführen.

Experten beider Organisationen werden nun im Rahmen eines integrierten technischen Prozesses zusammenarbeiten, um kohärente Standards zu entwickeln, die den Bedürfnissen aller Nutzer gerecht werden und eine solide, wissenschaftlich fundierte Dekarbonisierung in allen Regionen, Sektoren und Volkswirtschaften unterstützen.

Weitere Informationen über ISO finden Sie unter www.iso.org. Weitere Informationen zum GHG Protocol finden Sie unter www.ghgprotocol.org.

