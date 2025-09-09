ecomplan veröffentlicht UnternehmensCONTROLLER Pro 25 und Projekt 25

Zachenberg (ots) - Die neuen Versionen der integrierten Unternehmensplanungs-

und Controlling-Software für den Mittelstand von ecomplan bieten jetzt eine

KI-Anbindung über den Smart Guide . Dieser maßgeschneiderte GPT-Bereich für

ecomplan-Produkte unterstützt Anwender mit konkreten Nutzungshinweisen,

betriebswirtschaftlichem Fachwissen und praxisnahen Tipps . Damit steigern

Unternehmen Effizienz, Sicherheit und Erfolg im Controlling-Alltag .



Zusätzlich enthält die neue Generation:





- Unterstützung beim Branchen-Benchmarking für realistische Vergleiche und

Zielsetzungen

- Unterstützung bei der Wöchentliche Liquiditätsplanung nach IDW S6 für

Sanierungs- und Finanzsicherheit

- Ein ESG-Modul für Nachhaltigkeit, Lieferketten-Compliance und Kreditratings



"Unsere Software lebt seit mehr als 20 Jahren vom engen Austausch mit unseren

Kunden. Mit dem UnternehmensCONTROLLER Pro 25 und dem UnternehmensCONTROLLER

Projekt 25 haben wir die Rückmeldungen der letzten Monate konsequent umgesetzt.

Damit bieten wir mittelständischen Unternehmen Werkzeuge, die nicht nur ihre

Wettbewerbsfähigkeit sichern , sondern auch die Anforderungen der Zukunft

erfüllen ", erklärt Hanns Peter Weidmann, Gründer und Geschäftsführer der

ecomplan GmbH .



Mehr Infos: http://www.ecomplan.de?utm_source=chatgpt.com



Pressekontakt:



Hanns Peter Weidmann, 09921-90090, mailto:weidmann@ecomplan.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180854/6114002

OTS: ecomplan GmbH







