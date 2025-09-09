    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Integrierte Unternehmensplanung und Controlling mit KI-Anbindung

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    ecomplan veröffentlicht UnternehmensCONTROLLER Pro 25 und Projekt 25

    Zachenberg (ots) - Die neuen Versionen der integrierten Unternehmensplanungs-
    und Controlling-Software für den Mittelstand von ecomplan bieten jetzt eine
    KI-Anbindung über den Smart Guide . Dieser maßgeschneiderte GPT-Bereich für
    ecomplan-Produkte unterstützt Anwender mit konkreten Nutzungshinweisen,
    betriebswirtschaftlichem Fachwissen und praxisnahen Tipps . Damit steigern
    Unternehmen Effizienz, Sicherheit und Erfolg im Controlling-Alltag .

    Zusätzlich enthält die neue Generation:

    - Unterstützung beim Branchen-Benchmarking für realistische Vergleiche und
    Zielsetzungen
    - Unterstützung bei der Wöchentliche Liquiditätsplanung nach IDW S6 für
    Sanierungs- und Finanzsicherheit
    - Ein ESG-Modul für Nachhaltigkeit, Lieferketten-Compliance und Kreditratings

    "Unsere Software lebt seit mehr als 20 Jahren vom engen Austausch mit unseren
    Kunden. Mit dem UnternehmensCONTROLLER Pro 25 und dem UnternehmensCONTROLLER
    Projekt 25 haben wir die Rückmeldungen der letzten Monate konsequent umgesetzt.
    Damit bieten wir mittelständischen Unternehmen Werkzeuge, die nicht nur ihre
    Wettbewerbsfähigkeit sichern , sondern auch die Anforderungen der Zukunft
    erfüllen ", erklärt Hanns Peter Weidmann, Gründer und Geschäftsführer der
    ecomplan GmbH .

    Mehr Infos: http://www.ecomplan.de?utm_source=chatgpt.com

    Pressekontakt:

    Hanns Peter Weidmann, 09921-90090, mailto:weidmann@ecomplan.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180854/6114002
    OTS: ecomplan GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Integrierte Unternehmensplanung und Controlling mit KI-Anbindung ecomplan veröffentlicht UnternehmensCONTROLLER Pro 25 und Projekt 25 Die neuen Versionen der integrierten Unternehmensplanungs- und Controlling-Software für den Mittelstand von ecomplan bieten jetzt eine KI-Anbindung über den Smart Guide . Dieser maßgeschneiderte GPT-Bereich für ecomplan-Produkte unterstützt Anwender …