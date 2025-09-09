Integrierte Unternehmensplanung und Controlling mit KI-Anbindung
ecomplan veröffentlicht UnternehmensCONTROLLER Pro 25 und Projekt 25
Zachenberg (ots) - Die neuen Versionen der integrierten Unternehmensplanungs-
und Controlling-Software für den Mittelstand von ecomplan bieten jetzt eine
KI-Anbindung über den Smart Guide . Dieser maßgeschneiderte GPT-Bereich für
ecomplan-Produkte unterstützt Anwender mit konkreten Nutzungshinweisen,
betriebswirtschaftlichem Fachwissen und praxisnahen Tipps . Damit steigern
Unternehmen Effizienz, Sicherheit und Erfolg im Controlling-Alltag .
Zusätzlich enthält die neue Generation:
- Unterstützung beim Branchen-Benchmarking für realistische Vergleiche und
Zielsetzungen
- Unterstützung bei der Wöchentliche Liquiditätsplanung nach IDW S6 für
Sanierungs- und Finanzsicherheit
- Ein ESG-Modul für Nachhaltigkeit, Lieferketten-Compliance und Kreditratings
"Unsere Software lebt seit mehr als 20 Jahren vom engen Austausch mit unseren
Kunden. Mit dem UnternehmensCONTROLLER Pro 25 und dem UnternehmensCONTROLLER
Projekt 25 haben wir die Rückmeldungen der letzten Monate konsequent umgesetzt.
Damit bieten wir mittelständischen Unternehmen Werkzeuge, die nicht nur ihre
Wettbewerbsfähigkeit sichern , sondern auch die Anforderungen der Zukunft
erfüllen ", erklärt Hanns Peter Weidmann, Gründer und Geschäftsführer der
ecomplan GmbH .
Mehr Infos: http://www.ecomplan.de?utm_source=chatgpt.com
Pressekontakt:
Hanns Peter Weidmann, 09921-90090, mailto:weidmann@ecomplan.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180854/6114002
OTS: ecomplan GmbH
