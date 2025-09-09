    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpringer Nature AktievorwärtsNachrichten zu Springer Nature
    Seegene und Springer Nature eröffnen Bewerbungsverfahren für die Nature Awards MDx Impact Grants 2025-2026

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Der Fokus des Programms liegt auf
    Antibiotikaresistenzen bei Harnwegsinfektionen (UTI-DR). Bewerbungen sind bis
    zum 20. November möglich, die Bekanntgabe der finalen Preisträger erfolgt im
    August 2026.

    - Ausgewählte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhalten Forschungsgelder
    von bis zu 600.000 USD sowie Zugang zu den syndromischen PCR-Assays, Technologie
    und Software von Seegene.

    - Ziel des Programms ist es, die Technology-Sharing-Initiative von Seegene
    voranzutreiben und den Zugang zu molekularer Diagnostik zu erweitern.

    Seegene Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der
    Molekulardiagnostik, gab heute den Start der Bewerbungsphase für die 2025-2026
    Nature Awards MDx Impact Grants bekannt. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit
    Springer Nature durchgeführt, einem Partner der internationalen
    Wissenschaftsgemeinde und Herausgeber des angesehenen Fachzeitschrift Nature. Im
    Fokus des diesjährigen Programms steht die Antibiotikaresistenz bei
    Harnwegsinfektionen (UTI-DR), eine der dringendsten globalen Herausforderungen
    für die öffentliche Gesundheit.

    Das Programm, das seit 2023 bereits zum dritten Mal stattfindet, lädt Forschende
    weltweit ein, Ideen für Produktentwicklungen und klinische Forschungsprojekte
    einzureichen. Auf der Grundlage ungedeckter klinischer Bedarfe können die
    Antragstellerinnen und Antragsteller bis zu 18 Resistenzgene, die mit
    Harnwegsinfektionen in Verbindung stehen, als Targets vorschlagen. Die finalen
    Preisträgerinnen und Preisträger erhalten bis zu 600.000 USD an
    Forschungsgeldern sowie Zugang zu den syndromischen PCR-Assays,
    Verbrauchsmaterialien, Instrumenten und Software von Seegene, um die Entwicklung
    innovativer Diagnostika voranzutreiben.

    "Als einer der weltweit führenden Wissenschaftsverlage setzt sich Springer
    Nature dafür ein, Plattformen zu schaffen, die Wissenschaftlerinnen und
    Wissenschaftler vernetzen und innovative Forschung fördern", sagte Richard
    Hughes, Vice President Publishing, Nature and Content Services, Springer Nature.
    "Mit diesem Programm wollen wir Forschende unterstützen, diagnostische Lösungen
    zu entwickeln, um die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern."

    "Unsere Aufgabe bei Seegene ist es, Forschende mit den Werkzeugen und
    Technologien auszustatten, die sie benötigen, um innovative Ideen in konkrete
    Lösungen umzusetzen", sagte Dr. Jik Young Park, Vice President und Leiter der
    Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Seegene. "In enger Zusammenarbeit mit
