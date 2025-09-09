Seegene und Springer Nature eröffnen Bewerbungsverfahren für die Nature Awards MDx Impact Grants 2025-2026
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Der Fokus des Programms liegt auf
- Ausgewählte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhalten Forschungsgelder
von bis zu 600.000 USD sowie Zugang zu den syndromischen PCR-Assays, Technologie
und Software von Seegene.
- Ziel des Programms ist es, die Technology-Sharing-Initiative von Seegene
voranzutreiben und den Zugang zu molekularer Diagnostik zu erweitern.
Seegene Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der
Molekulardiagnostik, gab heute den Start der Bewerbungsphase für die 2025-2026
Nature Awards MDx Impact Grants bekannt. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit
Springer Nature durchgeführt, einem Partner der internationalen
Wissenschaftsgemeinde und Herausgeber des angesehenen Fachzeitschrift Nature. Im
Fokus des diesjährigen Programms steht die Antibiotikaresistenz bei
Harnwegsinfektionen (UTI-DR), eine der dringendsten globalen Herausforderungen
für die öffentliche Gesundheit.
Das Programm, das seit 2023 bereits zum dritten Mal stattfindet, lädt Forschende
weltweit ein, Ideen für Produktentwicklungen und klinische Forschungsprojekte
einzureichen. Auf der Grundlage ungedeckter klinischer Bedarfe können die
Antragstellerinnen und Antragsteller bis zu 18 Resistenzgene, die mit
Harnwegsinfektionen in Verbindung stehen, als Targets vorschlagen. Die finalen
Preisträgerinnen und Preisträger erhalten bis zu 600.000 USD an
Forschungsgeldern sowie Zugang zu den syndromischen PCR-Assays,
Verbrauchsmaterialien, Instrumenten und Software von Seegene, um die Entwicklung
innovativer Diagnostika voranzutreiben.
"Als einer der weltweit führenden Wissenschaftsverlage setzt sich Springer
Nature dafür ein, Plattformen zu schaffen, die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler vernetzen und innovative Forschung fördern", sagte Richard
Hughes, Vice President Publishing, Nature and Content Services, Springer Nature.
"Mit diesem Programm wollen wir Forschende unterstützen, diagnostische Lösungen
zu entwickeln, um die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern."
"Unsere Aufgabe bei Seegene ist es, Forschende mit den Werkzeugen und
Technologien auszustatten, die sie benötigen, um innovative Ideen in konkrete
Lösungen umzusetzen", sagte Dr. Jik Young Park, Vice President und Leiter der
Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Seegene. "In enger Zusammenarbeit mit
catocencoris schrieb 30.09.24, 12:42
Eigenkapital 38 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 5.411 Mio. Euro, sprich EKQ 0,7 % ...,,. Kein Wunder, dass die sich nur mit solch einem Mini-Emissionsvolumen an die Börse wagen. Wenn die den Sprung nicht schaffen würden (wie 2018), wäre 100 % eine weitere private Finanzierungsrunde von Nöten.mitdiskutieren »
vonHS schrieb 26.09.24, 21:36
Analyst Peter Thilo Hassler hat sich bei den MITTELSTANDSEXPERTEN zum IPO etwas warnend geäußert:mitdiskutieren »
und wie auch @catocencoris schon zuvor auf die hohe Verschuldung hingewiesen:
catocencoris schrieb 26.09.24, 17:51
Bei der Bilanz... vielleicht erstmal abwarten!?mitdiskutieren »
