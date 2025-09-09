Seegene und Springer Nature eröffnen Bewerbungsverfahren für die Nature Awards MDx Impact Grants 2025-2026

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Der Fokus des Programms liegt auf

- Ziel des Programms ist es, die Technology-Sharing-Initiative von Seegenevoranzutreiben und den Zugang zu molekularer Diagnostik zu erweitern.Seegene Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich derMolekulardiagnostik, gab heute den Start der Bewerbungsphase für die 2025-2026Nature Awards MDx Impact Grants bekannt. Das Programm wird in Zusammenarbeit mitSpringer Nature durchgeführt, einem Partner der internationalenWissenschaftsgemeinde und Herausgeber des angesehenen Fachzeitschrift Nature. ImFokus des diesjährigen Programms steht die Antibiotikaresistenz beiHarnwegsinfektionen (UTI-DR), eine der dringendsten globalen Herausforderungenfür die öffentliche Gesundheit.Das Programm, das seit 2023 bereits zum dritten Mal stattfindet, lädt Forschendeweltweit ein, Ideen für Produktentwicklungen und klinische Forschungsprojekteeinzureichen. Auf der Grundlage ungedeckter klinischer Bedarfe können dieAntragstellerinnen und Antragsteller bis zu 18 Resistenzgene, die mitHarnwegsinfektionen in Verbindung stehen, als Targets vorschlagen. Die finalenPreisträgerinnen und Preisträger erhalten bis zu 600.000 USD anForschungsgeldern sowie Zugang zu den syndromischen PCR-Assays,Verbrauchsmaterialien, Instrumenten und Software von Seegene, um die Entwicklunginnovativer Diagnostika voranzutreiben."Als einer der weltweit führenden Wissenschaftsverlage setzt sich SpringerNature dafür ein, Plattformen zu schaffen, die Wissenschaftlerinnen undWissenschaftler vernetzen und innovative Forschung fördern", sagte RichardHughes, Vice President Publishing, Nature and Content Services, Springer Nature."Mit diesem Programm wollen wir Forschende unterstützen, diagnostische Lösungenzu entwickeln, um die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern.""Unsere Aufgabe bei Seegene ist es, Forschende mit den Werkzeugen undTechnologien auszustatten, die sie benötigen, um innovative Ideen in konkreteLösungen umzusetzen", sagte Dr. Jik Young Park, Vice President und Leiter derForschungs- und Entwicklungsabteilung von Seegene. "In enger Zusammenarbeit mit