Abcourt stellt Update zur Erschließung des Projekts Sleeping Giant bereit

Rouyn-Noranda, Kanada, 9. September 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, über den aktuellen Stand der Anlaufaktivitäten auf dem Projekt Sleeping Giant in Eeyou Istchee (Québec) zu informieren.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, sagt dazu: „Wir machen gute Fortschritte auf dem Projekt und verfügen nun über einen vollständig ausgestatteten Mühlenkreislauf. Wir bemühen uns jetzt um die Erhöhung des Goldbestands im Mühlenkreislauf. In der nächsten Phase der Projekterschließung werden wir bei den aktuell hohen Goldpreisen erste Goldbarren an den Markt liefern. In den kommenden Monaten soll der Betrieb der Mühlenanlage auf 40 Stunden pro Woche bei einer Leistung von 30 Tonnen pro Stunde ausgebaut werden. Sobald wir dieses Niveau erreicht haben, werden wir die Betriebszeit auf 80 Stunden pro Woche bei gleicher Leistung von 30 Tonnen pro Stunde erhöhen. Wir haben vergangene Woche mit der Inbetriebnahme unseres Wohncamps einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir werden in Zukunft weitere qualifizierte Mitarbeiter für unser Team gewinnen können, um schließlich das Ziel einer Produktion von 30.000 Unzen pro Jahr zu erreichen.“

Aktivitäten im August

- Inbetriebnahme des Brech- und Mahlkreislaufs in der Mühlenanlage;

- Befüllung aller erforderlichen Behälter im Laugungskreislauf in der Mühlenanlage;

- Abschluss des Baus des 50-Zimmer-Camps und Einrichtung der Küche;

- Erstmalige Nutzung der Abraumanlage zur Lagerung der Rückstände aus der Mühlenanlage;

- Einstellung von Bergleuten für den Zwei-Schichten-Betrieb der Mine an 7 Tagen pro Woche.

Ausblick auf September

- Intensivierung der untertägigen Erschließungsarbeiten, um in den kommenden Monaten den ersten Meilenstein von 5.000 Tonnen Erz pro Monat zu erreichen. Das nächste Ziel ist dann das Erreichen einer Dauerleistung von 10.000 Tonnen pro Monat, wie in der PEA aus dem Jahr 2023 angegeben.