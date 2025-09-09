U.S. Polo Assn. geht für den Sotogrande Gold Cup 2025, eines der wichtigsten Polo-Turniere Europas, eine Partnerschaft mit dem Ayala Polo Club ein

Sotogrande, Spanien und West Palm Beach, FL / ACCESS Newswire / 9. September 2025 U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), kehrte im zweiten Jahr in Folge als offizieller Bekleidungssponsor des Sotogrande Gold Cup 2025 zurück. Die Veranstaltung im Ayala Polo Club in Sotogrande, Spanien, ist Spaniens prestigeträchtigstes Poloturnier und bildet das Highlight des 54. internationalen Poloturniers.

Der Sotogrande Gold Cup, der vom 28. Juli bis zum 30. August ausgetragen wurde, brachte die berühmtesten Athleten, Polopferde und Teams aus der ganzen Welt zu einem hochkarätigen Wettbewerb vor der malerischen Kulisse Südspaniens zusammen. Im Rahmen des Sponsorings stellte U.S. Polo Assn. die Bekleidung für das Turnierpersonal, individuelle Trikots für die Schiedsrichter, exklusive Kappen als Geschenke sowie einen Preis für den MVP (Most Valuable Player) des Turniers zur Verfügung.

Diese jährliche Veranstaltung gilt als der Höhepunkt des spanischen Polosports und lockt weltbekannte Spieler wie Barto und Jeta Castagnola, Poroto Cambiaso, Polito Pieres, Hilario Ulloa, Tomas Panelo und Pablo MacDonough an, um nur einige zu nennen. Damit ist dieses Turnier einer der Höhepunkte im internationalen Polokalender. Im spannenden Finale des Sotogrande Gold Cup 2025 erzielte das Amanara Polo Team in einem rasanten Spiel, das die Zuschauer in Atem hielt, einen 13:9-Sieg über seinen Gegner Dos Lunas. Für Amanara war dies nach dem Sieg im Sotogrande Silver Cup im Sommer der zweite große Titel der Saison im Ayala Polo Club.

„U.S. Polo Assn. hatte das zweite Jahr in Folge die unglaubliche Ehre, offizieller Bekleidungssponsor des Sotogrande Gold Cups zu sein“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. „Europa und Spanien sind für unsere Marke wichtige und wachsende Märkte, und dieses Spitzenturnier ermöglicht es uns, unsere authentische Verbindung zum Sport zu stärken und gleichzeitig neue Fans in einer Region zu erreichen, in der sich Sport und Lebensstil auf so wunderbare Weise überschneiden.“