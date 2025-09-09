    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB
    JPMORGAN stuft ABB LTD auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einem Treffen mit dem Finanzchef Timo Ihamuotila auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Tenor des Gesprächs sei positiv gewesen, schrieb Phil Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markttrend scheine im Sommer die Tendenzen im zweiten Quartal bestätigt zu haben. Dies stütze die diesjährigen Prognosen des Schweizer Automationskonzerns./rob/tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:15 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 59,95EUR auf Lang & Schwarz (09. September 2025, 13:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 55
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


