Wolfspeed: Grünes Licht für Restrukturierung, grüner Kurs für die Aktie

Wolfspeed-Aktien steigen im heutigen Handel um rund 70Prozent, nachdem gerichtlichtlich der Chapter-11-Reorganisationsplan genehmigt hatte. Der Anbieter von Siliziumkarbid-Produkten, dessen Kurs seit Jahresbeginn über 80 Prozent gefallen ist, sicherte sich die Zustimmung von mehr als 97 Prozent der vorrangig besicherten Anleihegläubiger sowie 67 Prozent der Inhaber wandelbarer Anleihen.

Die entscheidende Frage: Ist dieser Kursanstieg gerechtfertigt?

Antwort: Ja – mit wichtigen Einschränkungen. Die gerichtliche Genehmigung markiert eine grundlegende finanzielle Transformation, die die Rallye untermauern und sogar noch weiter antreiben könnte. Die Reorganisation bringt 70 Prozent Schuldenabbau (4,6 Mrd. US-Dollar weniger Verbindlichkeiten) und 60 Prozent geringere jährliche Zinszahlungen.

Voraussichtlicher Abschluss des Insolvenzverfahrens innerhalb weniger Wochen

Diese drastische Entschuldung verändert das Cashflow-Profil von Wolfspeed grundlegend – genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Siliziumkarbid-Industrie von der rasanten Verbreitung von Elektrofahrzeugen und dem Ausbau erneuerbarer Energien profitiert. Wolfspeeds führende Marktposition bietet erhebliches Potenzial, sobald die finanziellen Fesseln gelöst sind.

Aber: Nicht ohne Risiken

Die Produktion von 8-Zoll-Siliziumkarbid-Wafern bringt aktuell nur geringe Ausbeuten, was die Effizienz einschränkt. Zudem droht bestehenden Aktionären durch die Reorganisation eine massive Verwässerung, da sie nur 3 bis 5 Prozent der neuen Aktien erhalten. Verschärft wird die Lage durch harte Konkurrenz aus China und erhebliche Umsetzungsrisiken trotz der finanziellen Restrukturierung.

Ausblick

Wolfspeed befindet sich an einem kritischen Wendepunkt. Die vom Gericht bestätigte Reorganisation beseitigt den unmittelbaren finanziellen Druck und kann erheblichen Wert in einem stark wachsenden Markt freisetzen.

Ein 10- bis 20-faches Kurspotenzial ist theoretisch möglich, wenn Schuldenabbau und Marktchancen greifen. Aber Investoren müssen operative Risiken, wachsende Konkurrenz und massive Verwässerung berücksichtigen. Die erfolgreiche Genehmigung gibt dem Unternehmen Rückenwind, doch die kommenden Wochen sind entscheidend, bis der Restrukturierungsprozess abgeschlossen ist.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Wolfspeed Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +77,62 % und einem Kurs von 1,857EUR auf Lang & Schwarz (09. September 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.

