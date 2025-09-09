Umfrage
Mehrheit für Hybrid-Ausnahme beim Verbrenner-Verbot
Foto: E-Auto-Ladestation (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Bundesbürger spricht sich dafür aus, Hybrid-Fahrzeuge vom geplanten Verbrenner-Verbot in der EU auszunehmen und auch nach 2035 weiter zuzulassen. In einer Erhebung von Forsa für die Sender RTL und ntv gaben dies 75 Prozent der Befragten an.
Lediglich 20 Prozent sind dafür, am Verbot der Neuzulassung auch von Hybrid-Fahrzeugen ab 2035 festzuhalten. Diese Ansicht wird mehrheitlich nur von den Anhängern der Grünen (57 Prozent) geteilt, während sich Union- (88 Prozent), SPD- (66 Prozent), Linken- (60 Prozent) und AfD-Wähler (88 Prozent) überwiegend für eine Ausnahme für Hybrid-Fahrzeuge vom Verbrenner-Verbot aussprechen.
Die Daten wurden am 5. und 8. September 2025 erhoben. Datenbasis: 1.009 Befragte.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
smallvalueinvestor schrieb 03.09.25, 21:52
mitdiskutieren »
Was schreibst du für einen Quatsch?
Verstehe nicht die Leute, die ohne Sinn und Verstand hier etwas raushauen.
Der Verkauf hat ca 1,1 Mrd Euro gebracht. Der Rückkauf kostest ca 150 Mio Euro.
5 Euro Sonderdivi kommt und kostet ca 750 Mio.
Alles Paletti. Begrüße ausdrücklich den ARK
VG
smallvalueinvestor
carfal schrieb 11.08.25, 19:08
mitdiskutieren »
Da ich in 2024 sehr hoch in DWS investiert war, hatte ich mich natürlich auch mit der Aktie auseinandergesetzt.
Ich wollte eigentlich nach der HV wieder mit einer long Position einsteigen, hab aber dummerweise den Einstieg verpasst.
Nochmal zu RTL: ich glaub, was man jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat: Bertelsmann hält alleine über 76%.
Wenn die Divi Jäger noch alle einsteigen, es positive Nachrichten geben sollte bzgl. der sky Integration (Abo Zahlen) und es wider erwarten auch noch eine reguläre Dividende von 2€, vielleicht auch höher, geben sollte, was macht dann der Kurs😅. Sind zugegebenermaßen einige Konjunktive, könnte aber trotzdem eine fette Überraschung geben.
carfal schrieb 10.08.25, 23:23
mitdiskutieren »
Der Treiber für den Kursanstieg bei der DWS in 2024 bis zur HV war meines Erachtens nur die Sonderdividende.
Nach der HV viel die Aktie wieder bis auf ca 32 und ist dann insbesondere durch den run auf Bankaktien (mit der dt. Bank) nach oben geschwommen.
Siehe auch z.B. Kurs der dt. Bank vor einem Jahr.
