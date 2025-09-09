    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding
    JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML angesichts einer strategischen Partnerschaft mit dem europäischen KI-Anbieter Mistral auf "Overweight" mit einem Kursziel von 822 Euro belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster wolle das Thema Künstliche Intelligenz stärker in sein Kerngeschäft und in die Produktentwicklung einbetten, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. ASML könnte Mistrals Modelle möglicherweise nutzen, um die Produktentwicklung zu beschleunigen. Aufgrund kritischer Lithographiedaten und hochsensibler Prozesskenntnisse könne ASML dies nicht mit einem öffentlichen KI-Modell erreichen./tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:41 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 678,6EUR auf Tradegate (09. September 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Sandeep Deshpande
    Analysiertes Unternehmen: ASML
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 822
    Kursziel alt: 822
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


