JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML angesichts einer strategischen Partnerschaft mit dem europäischen KI-Anbieter Mistral auf "Overweight" mit einem Kursziel von 822 Euro belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster wolle das Thema Künstliche Intelligenz stärker in sein Kerngeschäft und in die Produktentwicklung einbetten, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. ASML könnte Mistrals Modelle möglicherweise nutzen, um die Produktentwicklung zu beschleunigen. Aufgrund kritischer Lithographiedaten und hochsensibler Prozesskenntnisse könne ASML dies nicht mit einem öffentlichen KI-Modell erreichen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:41 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 678,6EUR auf Tradegate (09. September 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 822

Kursziel alt: 822

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 822,00 € , was eine Steigerung von +21,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer