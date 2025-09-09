JPMORGAN stuft RENAULT SA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung eines neuen Renault Clio auf der Münchener Automobilausstellung IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Im Nachgang der Präsentation hob Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie hervor, dass das Management der Franzosen das eigene Wachstum priorisiere. Dabei strebe das Unternehmen die internationale Expansion, ein verbessertes Kundenerlebnismanagement und schnelle Entscheidungen zur Markenkoordination an./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 09:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 09:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 34,12EUR auf Tradegate (09. September 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

