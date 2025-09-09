    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRenault AktievorwärtsNachrichten zu Renault
    JEFFERIES stuft RENAULT SA auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault anlässlich der Münchener Automobilausstellung IAA auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Philippe Houchois berichtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer Präsentation des Renault-Chefs Francois Provost, in der er die bisherigen Zielsetzungen für das laufende Geschäftsjahr gestützt habe. Diese basierten auf einer Mischung auf stärkerem Kostenfokus, einem angereicherten Produktmix und vorsichtigen Markterwartungen./tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:03 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 34,12EUR auf Tradegate (09. September 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philippe Houchois
    Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 39
    Kursziel alt: 39
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


