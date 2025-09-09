Roger Federer und Halle Berry bringen den Schweizer Herbst zum Strahlen

Zürich (ots) - In einem ebenso witzigen wie inspirierenden Videoclip, der in den

atemberaubenden Landschaften um den Vierwaldstättersee gedreht wurde, trifft

Tennislegende Roger Federer auf Hollywoodstar Halle Berry in den bekanntesten

öffentlichen Verkehrsmitteln des Landes. Damit werden erneut die touristischen

Möglichkeiten der bunten Jahreszeit und ihre Bedeutung für die Branche

hervorgehoben.



Zum zweiten Mal arbeitet Roger Federer mit Schweiz Tourismus (ST) zusammen, um

die Schönheit des Schweizer Herbsts zu präsentieren. Dies ist insgesamt bereits

die fünfte gemeinsame Kampagne der beiden Partner. Dieses Jahr lädt

Markenbotschafter Roger Federer eine international bekannte US-Schauspielerin

ein, gemeinsam mit ihm die Schönheiten des Schweizer Herbstes zu feiern. Halle

Berry, die 2002 für "Monster's Ball" einen Oscar gewann, wurde zunächst durch

ihre Schauspielkarriere bekannt und spielte später in Blockbustern wie "Die

Another Day - Stirb an einem anderen Tag", der "X-Men"-Reihe und "Catwoman" mit.







", der für die ST-Prioritätsmärkte wie die USA, Großbritannien, Deutschland,

Indien, Südostasien und Japan bestimmt ist, unternimmt Halle Berry immer wieder

geschickte Ausweichmanöver: sie hat sich so sehr in die Schweiz verliebt, dass

sie alles daran setzt, die Dreharbeiten heimlich zu verzögern, um länger hier

bleiben zu können.



Besser reisen, länger reisen



Der humorvolle Clip im Stil eines "Making-of", inszeniert vom

deutsch-schweizerischen Regisseur Marc Forster, zeigt abwechselnd

Interviewsequenzen mit dem Tennisstar und Szenen, die an außergewöhnlichen

Schauplätzen gedreht wurden, beispielsweise in einer Panorama-Gondelbahn, einem

Oldtimer-Postauto oder auf einem Schiff. "Der Film zeigt die Stärke des

Schweizer Herbstes: längere Aufenthalte, höhere Qualität, bewussteres Reisen -

die Essenz von Travel Better

(https://www.stnet.ch/de/travel-better-unsere-philosophie/) ", betont André

Hefti, CMO von ST. Um die Attraktivität des Herbstes zu steigern, bietet ST

während der gesamten Kampagne in Zusammenarbeit mit Travel Switzerland

Sonderangebote für den Swiss Travel Pass an. Mit dieser Promotion können

ausländische Gäste unbegrenzt und komfortabel in der 1. Klasse im gesamten

öffentlichen Verkehr der Schweiz reisen.



Eine (Neben-)Saison im Aufschwung



Die Übernachtungszahlen der Hotellerie bestätigen: der Herbst etabliert sich

dank seines milden Klimas und seiner farbenprächtigen Landschaften zunehmend als

wichtige Reisezeit für den Tourismus in der Schweiz. Zwischen September und

November stiegen die Hotellogiernächte in den letzten fünf Jahren (von 2019 bis





