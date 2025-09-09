    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Roger Federer und Halle Berry bringen den Schweizer Herbst zum Strahlen

    Zürich (ots) - In einem ebenso witzigen wie inspirierenden Videoclip, der in den
    atemberaubenden Landschaften um den Vierwaldstättersee gedreht wurde, trifft
    Tennislegende Roger Federer auf Hollywoodstar Halle Berry in den bekanntesten
    öffentlichen Verkehrsmitteln des Landes. Damit werden erneut die touristischen
    Möglichkeiten der bunten Jahreszeit und ihre Bedeutung für die Branche
    hervorgehoben.

    Zum zweiten Mal arbeitet Roger Federer mit Schweiz Tourismus (ST) zusammen, um
    die Schönheit des Schweizer Herbsts zu präsentieren. Dies ist insgesamt bereits
    die fünfte gemeinsame Kampagne der beiden Partner. Dieses Jahr lädt
    Markenbotschafter Roger Federer eine international bekannte US-Schauspielerin
    ein, gemeinsam mit ihm die Schönheiten des Schweizer Herbstes zu feiern. Halle
    Berry, die 2002 für "Monster's Ball" einen Oscar gewann, wurde zunächst durch
    ihre Schauspielkarriere bekannt und spielte später in Blockbustern wie "Die
    Another Day - Stirb an einem anderen Tag", der "X-Men"-Reihe und "Catwoman" mit.

    Im neuen Film " Beautiful Autumn (https://www.youtube.com/watch?v=1Kzf9YZkXSc)
    ", der für die ST-Prioritätsmärkte wie die USA, Großbritannien, Deutschland,
    Indien, Südostasien und Japan bestimmt ist, unternimmt Halle Berry immer wieder
    geschickte Ausweichmanöver: sie hat sich so sehr in die Schweiz verliebt, dass
    sie alles daran setzt, die Dreharbeiten heimlich zu verzögern, um länger hier
    bleiben zu können.

    Besser reisen, länger reisen

    Der humorvolle Clip im Stil eines "Making-of", inszeniert vom
    deutsch-schweizerischen Regisseur Marc Forster, zeigt abwechselnd
    Interviewsequenzen mit dem Tennisstar und Szenen, die an außergewöhnlichen
    Schauplätzen gedreht wurden, beispielsweise in einer Panorama-Gondelbahn, einem
    Oldtimer-Postauto oder auf einem Schiff. "Der Film zeigt die Stärke des
    Schweizer Herbstes: längere Aufenthalte, höhere Qualität, bewussteres Reisen -
    die Essenz von Travel Better
    (https://www.stnet.ch/de/travel-better-unsere-philosophie/) ", betont André
    Hefti, CMO von ST. Um die Attraktivität des Herbstes zu steigern, bietet ST
    während der gesamten Kampagne in Zusammenarbeit mit Travel Switzerland
    Sonderangebote für den Swiss Travel Pass an. Mit dieser Promotion können
    ausländische Gäste unbegrenzt und komfortabel in der 1. Klasse im gesamten
    öffentlichen Verkehr der Schweiz reisen.

    Eine (Neben-)Saison im Aufschwung

    Die Übernachtungszahlen der Hotellerie bestätigen: der Herbst etabliert sich
    dank seines milden Klimas und seiner farbenprächtigen Landschaften zunehmend als
    wichtige Reisezeit für den Tourismus in der Schweiz. Zwischen September und
    November stiegen die Hotellogiernächte in den letzten fünf Jahren (von 2019 bis
