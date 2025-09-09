"Beautiful Autumn"
Roger Federer und Halle Berry bringen den Schweizer Herbst zum Strahlen
Zürich (ots) - In einem ebenso witzigen wie inspirierenden Videoclip, der in den
atemberaubenden Landschaften um den Vierwaldstättersee gedreht wurde, trifft
Tennislegende Roger Federer auf Hollywoodstar Halle Berry in den bekanntesten
öffentlichen Verkehrsmitteln des Landes. Damit werden erneut die touristischen
Möglichkeiten der bunten Jahreszeit und ihre Bedeutung für die Branche
hervorgehoben.
Zum zweiten Mal arbeitet Roger Federer mit Schweiz Tourismus (ST) zusammen, um
die Schönheit des Schweizer Herbsts zu präsentieren. Dies ist insgesamt bereits
die fünfte gemeinsame Kampagne der beiden Partner. Dieses Jahr lädt
Markenbotschafter Roger Federer eine international bekannte US-Schauspielerin
ein, gemeinsam mit ihm die Schönheiten des Schweizer Herbstes zu feiern. Halle
Berry, die 2002 für "Monster's Ball" einen Oscar gewann, wurde zunächst durch
ihre Schauspielkarriere bekannt und spielte später in Blockbustern wie "Die
Another Day - Stirb an einem anderen Tag", der "X-Men"-Reihe und "Catwoman" mit.
Im neuen Film " Beautiful Autumn (https://www.youtube.com/watch?v=1Kzf9YZkXSc)
", der für die ST-Prioritätsmärkte wie die USA, Großbritannien, Deutschland,
Indien, Südostasien und Japan bestimmt ist, unternimmt Halle Berry immer wieder
geschickte Ausweichmanöver: sie hat sich so sehr in die Schweiz verliebt, dass
sie alles daran setzt, die Dreharbeiten heimlich zu verzögern, um länger hier
bleiben zu können.
Besser reisen, länger reisen
Der humorvolle Clip im Stil eines "Making-of", inszeniert vom
deutsch-schweizerischen Regisseur Marc Forster, zeigt abwechselnd
Interviewsequenzen mit dem Tennisstar und Szenen, die an außergewöhnlichen
Schauplätzen gedreht wurden, beispielsweise in einer Panorama-Gondelbahn, einem
Oldtimer-Postauto oder auf einem Schiff. "Der Film zeigt die Stärke des
Schweizer Herbstes: längere Aufenthalte, höhere Qualität, bewussteres Reisen -
die Essenz von Travel Better
(https://www.stnet.ch/de/travel-better-unsere-philosophie/) ", betont André
Hefti, CMO von ST. Um die Attraktivität des Herbstes zu steigern, bietet ST
während der gesamten Kampagne in Zusammenarbeit mit Travel Switzerland
Sonderangebote für den Swiss Travel Pass an. Mit dieser Promotion können
ausländische Gäste unbegrenzt und komfortabel in der 1. Klasse im gesamten
öffentlichen Verkehr der Schweiz reisen.
Eine (Neben-)Saison im Aufschwung
Die Übernachtungszahlen der Hotellerie bestätigen: der Herbst etabliert sich
dank seines milden Klimas und seiner farbenprächtigen Landschaften zunehmend als
wichtige Reisezeit für den Tourismus in der Schweiz. Zwischen September und
November stiegen die Hotellogiernächte in den letzten fünf Jahren (von 2019 bis
