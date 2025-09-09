Kim Petrick leitet neu geschaffene Stabsstelle Konzernstrategie bei Thüga (FOTO)

München (ots) - Dr. Kim Petrick (50) übernimmt zum 01.11.2025 die Leitung der

neu geschaffenen Stabsstelle Konzernstrategie bei Deutschlands größtem

Stadtwerkeverbund, der Thüga in München. In dieser Funktion berichtet er direkt

an den Vorstandsvorsitzenden der Thüga AG, Dr. Constantin H. Alsheimer.



Mit der Einrichtung der Stabsstelle Konzernstrategie unterstreicht Thüga die

Bedeutung einer klaren, zukunftsgerichteten Ausrichtung im Energiemarkt. "Ich

freue mich, dass wir mit Kim Petrick einen ausgewiesenen und erfahrenen Experten

für die strategische Unternehmensentwicklung gewonnen haben. Für seine Aufgabe,

die konsequente und schnelle Umsetzung unseres Strategieprogramms

Horizonte+2030, ist er der richtige Mann zur richtigen Zeit", erklärt Dr.

Alsheimer.





Petrick kommt von E.ON, wo er seit 2018 als Direktor der E.ON Inhouse Consulting

GmbH maßgeblich die strategischen Prioritäten und Programme des Unternehmens

mitgestaltete. Zuvor arbeitete der promovierte Wirtschaftsingenieur viele Jahre

als Berater und Partner bei Bain & Company in den Sektoren Energie, Industrie

und Infrastruktur - mit Stationen in München, Dubai und San Francisco.



"Die Umsetzung der dezentralen Energiewende und der Zukunftsfähigkeit unserer

Infrastruktur sind entscheidende, chancenreiche Aufgaben. An Thüga begeistert

mich die Möglichkeit, diese Themen strategisch wie auch in der Umsetzung

gemeinsam mit den Partnerunternehmen voranzubringen - lösungsorientiert, mit

nachhaltigen Ergebnissen und in einer Kultur des offenen Miteinanders", betont

Petrick.



Mit der Besetzung der neuen Stabsstelle Konzernstrategie stärkt Thüga ihre

Position als Schrittmacherin der Energiewende im Stadtwerkeverbund. Mit dem

Strategieprogramm Horizonte+2030 wird Thüga ihre Präsenz in den Regionen weiter

stärken und die Zusammenarbeit der Partnerunternehmen im Verbund gezielt

fördern. Beratung und Dienstleistungen werden zu einem umfassenden

Lösungsangebot weiterentwickelt, die gemeinsame Entwicklung neuer Produkte und

Geschäftsmodelle intensiviert. Darüber hinaus stehen Geschwindigkeit, Effizienz

und Wirksamkeit im Fokus - mit dem klaren Anspruch, die "erste Wahl für

Stadtwerke" zu sein.



Über Thüga:



Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) bildet den Kern des größten Netzwerks

kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen

sind in der Thüga-Gruppe vernetzt. Die Expertinnen und Experten der Thüga bieten

Beratung, teilen Best Practices, forcieren skalierbare Lösungen und fördern

Kooperationen. Thüga bündelt die Herausforderungen und Interessen der

Partnerunternehmen und macht sich für ihre Anliegen stark. Ziel ist es, die

kommunale Energie- und Wasserversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar zu

gestalten - Besser gemeinsam. Gemeinsam besser!



Die Unternehmen der Thüga-Gruppe verantworten mit ihren Marken und Produkten den

Markt vor Ort und sind Partner der Kommunen bei der Energie- und Wärmewende. Im

Jahr 2024 erzielte die Thüga-Gruppe einen Umsatz von knapp 48 Milliarden Euro.

Damit zählt sie deutschlandweit zu den drei umsatzstärksten Energieversorgern.

Mit rund 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Thüga-Gruppe

drittgrößte Arbeitgeberin unter den deutschen Energieversorgern. Die

Thüga-Gruppe ist bundesweit die Nummer 1 in der Wasserversorgung (über 1 Million

Kunden), gehört zu den größten Wärmeversorgern in Deutschland (rund 13.200 GWh

p.a.) und ist mit rund 9.300 Ladepunkten größte Betreiberin von

Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Darüber hinaus ist die Thüga-Gruppe an

Erneuerbaren-Energien-Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 5 Gigawatt

beteiligt - und gehört damit zu den führenden Ökostrom-Produzenten in

Deutschland.



