    Kim Petrick leitet neu geschaffene Stabsstelle Konzernstrategie bei Thüga (FOTO)

    München (ots) - Dr. Kim Petrick (50) übernimmt zum 01.11.2025 die Leitung der
    neu geschaffenen Stabsstelle Konzernstrategie bei Deutschlands größtem
    Stadtwerkeverbund, der Thüga in München. In dieser Funktion berichtet er direkt
    an den Vorstandsvorsitzenden der Thüga AG, Dr. Constantin H. Alsheimer.

    Mit der Einrichtung der Stabsstelle Konzernstrategie unterstreicht Thüga die
    Bedeutung einer klaren, zukunftsgerichteten Ausrichtung im Energiemarkt. "Ich
    freue mich, dass wir mit Kim Petrick einen ausgewiesenen und erfahrenen Experten
    für die strategische Unternehmensentwicklung gewonnen haben. Für seine Aufgabe,
    die konsequente und schnelle Umsetzung unseres Strategieprogramms
    Horizonte+2030, ist er der richtige Mann zur richtigen Zeit", erklärt Dr.
    Alsheimer.

    Petrick kommt von E.ON, wo er seit 2018 als Direktor der E.ON Inhouse Consulting
    GmbH maßgeblich die strategischen Prioritäten und Programme des Unternehmens
    mitgestaltete. Zuvor arbeitete der promovierte Wirtschaftsingenieur viele Jahre
    als Berater und Partner bei Bain & Company in den Sektoren Energie, Industrie
    und Infrastruktur - mit Stationen in München, Dubai und San Francisco.

    "Die Umsetzung der dezentralen Energiewende und der Zukunftsfähigkeit unserer
    Infrastruktur sind entscheidende, chancenreiche Aufgaben. An Thüga begeistert
    mich die Möglichkeit, diese Themen strategisch wie auch in der Umsetzung
    gemeinsam mit den Partnerunternehmen voranzubringen - lösungsorientiert, mit
    nachhaltigen Ergebnissen und in einer Kultur des offenen Miteinanders", betont
    Petrick.

    Mit der Besetzung der neuen Stabsstelle Konzernstrategie stärkt Thüga ihre
    Position als Schrittmacherin der Energiewende im Stadtwerkeverbund. Mit dem
    Strategieprogramm Horizonte+2030 wird Thüga ihre Präsenz in den Regionen weiter
    stärken und die Zusammenarbeit der Partnerunternehmen im Verbund gezielt
    fördern. Beratung und Dienstleistungen werden zu einem umfassenden
    Lösungsangebot weiterentwickelt, die gemeinsame Entwicklung neuer Produkte und
    Geschäftsmodelle intensiviert. Darüber hinaus stehen Geschwindigkeit, Effizienz
    und Wirksamkeit im Fokus - mit dem klaren Anspruch, die "erste Wahl für
    Stadtwerke" zu sein.

    Über Thüga:

    Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) bildet den Kern des größten Netzwerks
    kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen
    sind in der Thüga-Gruppe vernetzt. Die Expertinnen und Experten der Thüga bieten
    Beratung, teilen Best Practices, forcieren skalierbare Lösungen und fördern
    Kooperationen. Thüga bündelt die Herausforderungen und Interessen der
    Partnerunternehmen und macht sich für ihre Anliegen stark. Ziel ist es, die
    kommunale Energie- und Wasserversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar zu
    gestalten - Besser gemeinsam. Gemeinsam besser!

    Die Unternehmen der Thüga-Gruppe verantworten mit ihren Marken und Produkten den
    Markt vor Ort und sind Partner der Kommunen bei der Energie- und Wärmewende. Im
    Jahr 2024 erzielte die Thüga-Gruppe einen Umsatz von knapp 48 Milliarden Euro.
    Damit zählt sie deutschlandweit zu den drei umsatzstärksten Energieversorgern.
    Mit rund 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Thüga-Gruppe
    drittgrößte Arbeitgeberin unter den deutschen Energieversorgern. Die
    Thüga-Gruppe ist bundesweit die Nummer 1 in der Wasserversorgung (über 1 Million
    Kunden), gehört zu den größten Wärmeversorgern in Deutschland (rund 13.200 GWh
    p.a.) und ist mit rund 9.300 Ladepunkten größte Betreiberin von
    Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Darüber hinaus ist die Thüga-Gruppe an
    Erneuerbaren-Energien-Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 5 Gigawatt
    beteiligt - und gehört damit zu den führenden Ökostrom-Produzenten in
    Deutschland.

