JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Richard Vosser kommentierte am Dienstag die milliardenschwere Übernahme von Tourmaline Bio in den USA. Der erworbene Antikörper Pacibekitug sei eine Bereicherung für die Schweizer. Das Portfolio im kardiovaskulären Bereich werde damit ergänzt. Der Wirkstoff hinke Ziltivekimab von Novo Nordisk aber um mindestens drei Jahre hinterher und weise möglicherweise eine etwas geringere Wirkung in der Entzündungshemmung auf. Dies könne insgesamt die Effektivität bei der Senkung des kardiovaskulären Risikos beeinträchtigen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 08:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 08:06 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 109,5EUR auf Lang & Schwarz (09. September 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

