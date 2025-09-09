    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle
    RBC stuft ORACLE CORP auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 195 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Die Augen seien auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI), den Deal mit OpenAI und das Stargate-Datenzentrenprojekt gerichtet, schrieb Rishi Jaluria am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal. Insgesamt rechnet er weiter mit einem starken Cloud-Wachstum./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:57 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 204,4EUR auf Tradegate (09. September 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.




