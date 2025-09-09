    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Chipbranche im Fokus

    Gefährdet die Politik Milliardenerlöse? Nvidia setzt auf die H20-Chips für China

    Nvidia erhält die US-Lizenzen für die Lieferung der H20-Chips nach China. CFO Colette Kress ist zuversichtlich, doch noch besteht eine geopolitische Hürde.

    Der US-Chipkonzern Nvidia hat von den amerikanischen Behörden Lizenzen erhalten, um seinen chinesischen Kunden den speziell angepassten H20-Prozessor zu liefern. Finanzchefin Colette Kress bestätigte am Montag auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference, dass bereits mehrere Abnehmer in China eine Freigabe besitzen. "Ja, wir haben eine Lizenzgenehmigung und Lizenzen für mehrere unserer wichtigsten Kunden in China erhalten. Und wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um das Projekt abzuschließen und die H20-Architektur tatsächlich an sie auszuliefern", sagte Kress. Gleichzeitig verwies sie auf politische Spannungen: "Derzeit gibt es noch eine kleine geopolitische Situation, die wir zwischen den beiden Regierungen klären müssen."

    Hoffnung auf Milliardenumsätze

    Nvidia hatte im Juli erklärt, man wolle den Verkauf der H20-Grafikprozessoren an chinesische Kunden wieder aufnehmen, nachdem die US-Regierung Exportlizenzen zugesagt hatte. Konzernchef Jensen Huang kündigte damals an, die Lieferungen der angepassten Chips zu erhöhen und langfristig auch modernere Halbleiter nach China zu bringen. Kress stellte nun mögliche Zusatzerlöse in Aussicht: "Es ist noch schwer zu sagen, wie viel das innerhalb des Quartals sein wird. Wir haben davon gesprochen, dass es sich um eine potenzielle Chance von etwa 2 bis 5 Milliarden US-Dollar handelt, wenn wir diese geopolitische Erklärung überwinden können."

    Umsatzbeteiligung für Exportfreigabe

    Nach Informationen aus dem vergangenen Monat stimmte Nvidia zu, 15 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf der H20-Chips in China an die US-Regierung abzuführen. Auch der Wettbewerber Advanced Micro Devices (AMD) verpflichtete sich zu diesem Schritt für seine MI308-Prozessoren. Während das Abkommen mit der Trump-Regierung den Export erleichtern soll, reagierten Analysten an der Wall Street unterschiedlich auf die Vereinbarung.

    Erwartung in China, Druck aus Washington

    Kress betonte, dass auch die chinesischen Kunden auf eine reibungslose Abwicklung hoffen: "Unsere Kunden in China möchten sichergehen, dass auch die chinesische Regierung die Lieferung von H20-Chips an sie positiv aufnimmt. Wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit dafür sehr hoch ist." Trotz der Freigaben bleibt der Ausgang ungewiss, da die politischen Beziehungen zwischen Washington und Peking weiterhin angespannt sind.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


