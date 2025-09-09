Techem und inexogy bündeln die Kräfte im Smart Metering (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Eschborn/Saarlouis (ots) -

    - Techem erwirbt Mehrheit an inexogy, einem der größten wettbewerblichen
    Messstellenbetreiber in Deutschland
    - Abgeschlossene Beteiligung von Techem an inexogy umfasst einen Wachstumspfad
    von 320 Millionen EUR für die nächsten fünf Jahre
    - Gemeinsam erweitern Techem und inexogy die führende digitale Plattform für die
    Installation und den Betrieb von Smart Metern und steuerbaren
    Verbrauchseinrichtungen

    Techem, führender Energiedienstleister für die Immobilienwirtschaft, erwirbt die
    Mehrheit an inexogy smart metering, einem der größten wettbewerblichen
    Messstellenbetreiber Deutschlands. Die abgeschlossene Beteiligung von Techem an
    inexogy umfasst einen Wachstumspfad für die kommenden fünf Jahre. In diesem
    Rahmen werden 320 Millionen EUR in die Installation und den Betrieb
    intelligenter Messsysteme investiert. Ziel ist es, mit den Daten von 1,5
    Millionen intelligenten Messsystemen das Energiesystem in den nächsten Jahren
    effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

    Beide Unternehmen ergänzen sich ideal: Techem bringt seine langjährige Erfahrung
    in Digitalisierung, Dekarbonisierung, Energieeffizienz sowie ein internationales
    Portfolio von mehr als 13 Millionen Wohnungen ein. inexogy seinerseits wird mit
    der finanziellen Unterstützung von Techem sein bisheriges Partnergeschäft in
    Bereichen wie dynamische Tarife und Prosumer deutlich ausbauen und Netzbetreiber
    dabei unterstützen, ihre Netzgebiete vollständig mit intelligenten Messsystemen
    auszustatten.

    Weitere wesentliche Schwerpunkte der Partnerschaft liegen in der Erschließung
    neuer, gemeinsamer Kundensegmente, beispielsweise im Bereich der Wohnungs- und
    Gewerbeimmobilien, Industriegebäuden oder auch im Retailsegment sowie im
    weiteren Ausbau der digitalen Plattform von Techem. Diese stellt für die
    Wohnungswirtschaft zentral alle Daten rund um die Immobilie bereit und wird
    künftig auch den Messstellenbetrieb umfassend integrieren. Techem ist damit in
    der Lage, übergreifende Dekarbonisierungslösungen wie z.B. Mieterstrom-Modelle
    und EV-Charging als Dienstleister anzubieten. Damit entstehen integrierte
    Gesamtlösungen und die Plattform ermöglicht so eine effiziente und skalierbare
    Umsetzung des Smart-Meter-Rollouts sowie die Integration steuerbarer
    Verbrauchseinrichtungen.

    "Smart Meter sind der Schlüssel für eine nachhaltige, digital gesteuerte und
    sektorenübergreifend optimierte Energieversorgung. Unser gemeinsames Ziel ist
    daher klar: Wir wollen den effizienten und digitalisierten Rollout in
    Deutschland so unkompliziert und einfach wie möglich gestalten. Mit inexogy
    haben wir die richtigen Partner gefunden und können damit die Digitalisierung
