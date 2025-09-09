Techem und inexogy bündeln die Kräfte im Smart Metering (FOTO)

Eschborn/Saarlouis (ots) -



- Techem erwirbt Mehrheit an inexogy, einem der größten wettbewerblichen

Messstellenbetreiber in Deutschland

- Abgeschlossene Beteiligung von Techem an inexogy umfasst einen Wachstumspfad

von 320 Millionen EUR für die nächsten fünf Jahre

- Gemeinsam erweitern Techem und inexogy die führende digitale Plattform für die

Installation und den Betrieb von Smart Metern und steuerbaren

Verbrauchseinrichtungen



Techem, führender Energiedienstleister für die Immobilienwirtschaft, erwirbt die

Mehrheit an inexogy smart metering, einem der größten wettbewerblichen

Messstellenbetreiber Deutschlands. Die abgeschlossene Beteiligung von Techem an

inexogy umfasst einen Wachstumspfad für die kommenden fünf Jahre. In diesem

Rahmen werden 320 Millionen EUR in die Installation und den Betrieb

intelligenter Messsysteme investiert. Ziel ist es, mit den Daten von 1,5

Millionen intelligenten Messsystemen das Energiesystem in den nächsten Jahren

effizienter und nachhaltiger zu gestalten.







in Digitalisierung, Dekarbonisierung, Energieeffizienz sowie ein internationales

Portfolio von mehr als 13 Millionen Wohnungen ein. inexogy seinerseits wird mit

der finanziellen Unterstützung von Techem sein bisheriges Partnergeschäft in

Bereichen wie dynamische Tarife und Prosumer deutlich ausbauen und Netzbetreiber

dabei unterstützen, ihre Netzgebiete vollständig mit intelligenten Messsystemen

auszustatten.



Weitere wesentliche Schwerpunkte der Partnerschaft liegen in der Erschließung

neuer, gemeinsamer Kundensegmente, beispielsweise im Bereich der Wohnungs- und

Gewerbeimmobilien, Industriegebäuden oder auch im Retailsegment sowie im

weiteren Ausbau der digitalen Plattform von Techem. Diese stellt für die

Wohnungswirtschaft zentral alle Daten rund um die Immobilie bereit und wird

künftig auch den Messstellenbetrieb umfassend integrieren. Techem ist damit in

der Lage, übergreifende Dekarbonisierungslösungen wie z.B. Mieterstrom-Modelle

und EV-Charging als Dienstleister anzubieten. Damit entstehen integrierte

Gesamtlösungen und die Plattform ermöglicht so eine effiziente und skalierbare

Umsetzung des Smart-Meter-Rollouts sowie die Integration steuerbarer

Verbrauchseinrichtungen.



"Smart Meter sind der Schlüssel für eine nachhaltige, digital gesteuerte und

sektorenübergreifend optimierte Energieversorgung. Unser gemeinsames Ziel ist

daher klar: Wir wollen den effizienten und digitalisierten Rollout in

Deutschland so unkompliziert und einfach wie möglich gestalten. Mit inexogy

haben wir die richtigen Partner gefunden und können damit die Digitalisierung Seite 1 von 3 Seite 2 ►





