Techem und inexogy bündeln die Kräfte im Smart Metering (FOTO)
Eschborn/Saarlouis (ots) -
- Techem erwirbt Mehrheit an inexogy, einem der größten wettbewerblichen
Messstellenbetreiber in Deutschland
- Abgeschlossene Beteiligung von Techem an inexogy umfasst einen Wachstumspfad
von 320 Millionen EUR für die nächsten fünf Jahre
- Gemeinsam erweitern Techem und inexogy die führende digitale Plattform für die
Installation und den Betrieb von Smart Metern und steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen
Techem, führender Energiedienstleister für die Immobilienwirtschaft, erwirbt die
Mehrheit an inexogy smart metering, einem der größten wettbewerblichen
Messstellenbetreiber Deutschlands. Die abgeschlossene Beteiligung von Techem an
inexogy umfasst einen Wachstumspfad für die kommenden fünf Jahre. In diesem
Rahmen werden 320 Millionen EUR in die Installation und den Betrieb
intelligenter Messsysteme investiert. Ziel ist es, mit den Daten von 1,5
Millionen intelligenten Messsystemen das Energiesystem in den nächsten Jahren
effizienter und nachhaltiger zu gestalten.
Beide Unternehmen ergänzen sich ideal: Techem bringt seine langjährige Erfahrung
in Digitalisierung, Dekarbonisierung, Energieeffizienz sowie ein internationales
Portfolio von mehr als 13 Millionen Wohnungen ein. inexogy seinerseits wird mit
der finanziellen Unterstützung von Techem sein bisheriges Partnergeschäft in
Bereichen wie dynamische Tarife und Prosumer deutlich ausbauen und Netzbetreiber
dabei unterstützen, ihre Netzgebiete vollständig mit intelligenten Messsystemen
auszustatten.
Weitere wesentliche Schwerpunkte der Partnerschaft liegen in der Erschließung
neuer, gemeinsamer Kundensegmente, beispielsweise im Bereich der Wohnungs- und
Gewerbeimmobilien, Industriegebäuden oder auch im Retailsegment sowie im
weiteren Ausbau der digitalen Plattform von Techem. Diese stellt für die
Wohnungswirtschaft zentral alle Daten rund um die Immobilie bereit und wird
künftig auch den Messstellenbetrieb umfassend integrieren. Techem ist damit in
der Lage, übergreifende Dekarbonisierungslösungen wie z.B. Mieterstrom-Modelle
und EV-Charging als Dienstleister anzubieten. Damit entstehen integrierte
Gesamtlösungen und die Plattform ermöglicht so eine effiziente und skalierbare
Umsetzung des Smart-Meter-Rollouts sowie die Integration steuerbarer
Verbrauchseinrichtungen.
"Smart Meter sind der Schlüssel für eine nachhaltige, digital gesteuerte und
sektorenübergreifend optimierte Energieversorgung. Unser gemeinsames Ziel ist
daher klar: Wir wollen den effizienten und digitalisierten Rollout in
Deutschland so unkompliziert und einfach wie möglich gestalten. Mit inexogy
haben wir die richtigen Partner gefunden und können damit die Digitalisierung
