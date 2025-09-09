    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft Unilever PLC auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Underperform" belassen. Das anlässlich des Kapitalmarkttages von der Magnum Ice Cream Company ausgegebene, mittelfristige Wachstumsziel erscheine recht ambitioniert, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Die Pressemitteilung der Unilever-Eissparte, die an die Börse gehen will, habe allerdings klargestellt, dass es nicht in jedem Jahr erreicht werde./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:21 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 54,14EUR auf Tradegate (09. September 2025, 13:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: James Edwardes Jones
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 39
    Kursziel alt: 39
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,05, was einem Rückgang von -15,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft Unilever PLC auf 'Underperform' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Underperform" belassen. Das anlässlich des Kapitalmarkttages von der Magnum Ice Cream Company ausgegebene, mittelfristige Wachstumsziel erscheine recht …