RBC stuft Unilever PLC auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Underperform" belassen. Das anlässlich des Kapitalmarkttages von der Magnum Ice Cream Company ausgegebene, mittelfristige Wachstumsziel erscheine recht ambitioniert, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Die Pressemitteilung der Unilever-Eissparte, die an die Börse gehen will, habe allerdings klargestellt, dass es nicht in jedem Jahr erreicht werde./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 54,14EUR auf Tradegate (09. September 2025, 13:33 Uhr) gehandelt.
