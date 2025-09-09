    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Fed-Zinsangst am Markt

    1457 Aufrufe 1457 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach der Zinssenkung droht ein "Sell the News"-Crash, warnt JPMorgan

    Die Wall Street läuft auf Rekordniveau, doch laut JPMorgan könnte die erwartete Zinssenkung der Fed zum Auslöser für Gewinnmitnahmen werden. Anleger sollten sich auf Turbulenzen im September einstellen.

    Für Sie zusammengefasst
    Fed-Zinsangst am Markt - Nach der Zinssenkung droht ein "Sell the News"-Crash, warnt JPMorgan
    Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

    US-Aktien haben in diesem Jahr mehr als 20 Rekordstände erreicht, aber die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank am 17. September könnte nach Einschätzung des Trading Desks von JPMorgan zum Wendepunkt werden. Die Strategen warnen vor einem möglichen "Sell the News"-Ereignis: Anleger könnten nach der Bekanntgabe Gewinne mitnehmen und sich zurückziehen.

    "Der aktuelle Bullenmarkt scheint unaufhaltsam, da sich neue Stützen bilden, während frühere Stützen schwächer werden", sagte Andrew Tyler, Leiter Global Market Intelligence bei JPMorgan. Eine Zinssenkung könnte jedoch den gegenteiligen Effekt haben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    5.989,53€
    Basispreis
    4,36
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.998,57€
    Basispreis
    4,36
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Seit den Tiefstständen im April – nach den ersten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump – ist der S&P 500 um mehr als 30 Prozent gestiegen. Der Index bewegt sich seit Ende August seitwärts mit geringen Schwankungen, während er neue Rekorde markiert. Historisch gilt der September jedoch als schwächster Monat: Seit 1971 verlor der S&P im Schnitt 1 Prozent. In Jahren, in denen die Fed die Zinsen senkte, ohne dass die Wirtschaft schrumpfte, konnte er hingegen um 1,2 Prozent zulegen.

    JPMorgan verweist auf mehrere Risiken: steigende Inflationserwartungen, eine mögliche Lohninflation durch stärkere Arbeitskräftenachfrage sowie die Weitergabe von Zollkosten, deren Dynamik noch unklar ist. Gleichzeitig fällt im September saisonal wichtige Unterstützung weg. Investmentfonds und Pensionsfonds gewichten ihre Portfolios um, Kleinanleger reduzieren ihre Käufe, und US-Unternehmen stellen Aktienrückkäufe vor der Berichtssaison ein.

    Vor diesem Hintergrund rät JPMorgan Anlegern, sich abzusichern. Statt komplizierter Strategien bedeutet das im Kern: auf zunehmende Schwankungen an den Märkten setzen, defensivere Aktien ins Depot nehmen und über mehr Gold nachdenken. Denn sinkende Zinsen könnten den US-Dollar schwächen – und davon profitiert in der Regel der Goldpreis.

    Andere Marktstrategen sehen die Lage weniger kritisch. Morgan Stanleys Michael Wilson räumte zwar die saisonale Schwäche ein, riet aber, Rücksetzer zu nutzen. Der US-Verbraucherpreisindex, der am Donnerstag veröffentlicht wird, dürfte die Entscheidung der Fed kaum beeinflussen. Eine Senkung um 50 Basispunkte gilt als wahrscheinlich.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6821,95Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Fed-Zinsangst am Markt Nach der Zinssenkung droht ein "Sell the News"-Crash, warnt JPMorgan Die Wall Street läuft auf Rekordniveau, doch laut JPMorgan könnte die erwartete Zinssenkung der Fed zum Auslöser für Gewinnmitnahmen werden. Anleger sollten sich auf Turbulenzen im September einstellen.