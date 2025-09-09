Nach der Zinssenkung droht ein "Sell the News"-Crash, warnt JPMorgan

"Der aktuelle Bullenmarkt scheint unaufhaltsam, da sich neue Stützen bilden, während frühere Stützen schwächer werden", sagte Andrew Tyler, Leiter Global Market Intelligence bei JPMorgan. Eine Zinssenkung könnte jedoch den gegenteiligen Effekt haben.

US-Aktien haben in diesem Jahr mehr als 20 Rekordstände erreicht, aber die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank am 17. September könnte nach Einschätzung des Trading Desks von JPMorgan zum Wendepunkt werden. Die Strategen warnen vor einem möglichen "Sell the News"-Ereignis: Anleger könnten nach der Bekanntgabe Gewinne mitnehmen und sich zurückziehen.

Seit den Tiefstständen im April – nach den ersten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump – ist der S&P 500 um mehr als 30 Prozent gestiegen. Der Index bewegt sich seit Ende August seitwärts mit geringen Schwankungen, während er neue Rekorde markiert. Historisch gilt der September jedoch als schwächster Monat: Seit 1971 verlor der S&P im Schnitt 1 Prozent. In Jahren, in denen die Fed die Zinsen senkte, ohne dass die Wirtschaft schrumpfte, konnte er hingegen um 1,2 Prozent zulegen.

JPMorgan verweist auf mehrere Risiken: steigende Inflationserwartungen, eine mögliche Lohninflation durch stärkere Arbeitskräftenachfrage sowie die Weitergabe von Zollkosten, deren Dynamik noch unklar ist. Gleichzeitig fällt im September saisonal wichtige Unterstützung weg. Investmentfonds und Pensionsfonds gewichten ihre Portfolios um, Kleinanleger reduzieren ihre Käufe, und US-Unternehmen stellen Aktienrückkäufe vor der Berichtssaison ein.

Vor diesem Hintergrund rät JPMorgan Anlegern, sich abzusichern. Statt komplizierter Strategien bedeutet das im Kern: auf zunehmende Schwankungen an den Märkten setzen, defensivere Aktien ins Depot nehmen und über mehr Gold nachdenken. Denn sinkende Zinsen könnten den US-Dollar schwächen – und davon profitiert in der Regel der Goldpreis.

Andere Marktstrategen sehen die Lage weniger kritisch. Morgan Stanleys Michael Wilson räumte zwar die saisonale Schwäche ein, riet aber, Rücksetzer zu nutzen. Der US-Verbraucherpreisindex, der am Donnerstag veröffentlicht wird, dürfte die Entscheidung der Fed kaum beeinflussen. Eine Senkung um 50 Basispunkte gilt als wahrscheinlich.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





