    auto motor und sport zeichnet die fairsten Kfz-Versicherer in Deutschland aus / Entscheidungshilfe rechtzeitig zur Wechselsaison

    Stuttgart (ots) - Für Autofahrer steht die Wechselsaison vor der Tür, bis Ende
    November können sie eine neue Kfz-Versicherung wählen. 2,9 Millionen Kundinnen
    und Kunden haben im vergangenen Jahr dieses Recht in Anspruch genommen. Laut dem
    Marktforschungsinstitut Sirius Campus spielt dabei nicht nur der Preis eine
    Rolle: "Häufig wird unterschätzt, dass auch service- und qualitätsorientierte
    Kunden unter den Wechslern sind", so Sirius Campus-Geschäftsführer Oliver
    Gaedeke. "Sie lassen sich von erweiterten oder neuen Leistungen überzeugen."

    auto motor und sport , Deutschlands älteste und größte Autozeitschrift, hat
    daher erstmals die Fairness von Kfz-Versicherungen getestet. Für die große
    Fairness-Inspektion mussten sich die Unternehmen in den Kategorien
    "Produktqualität", "Jahresprämie" und "Kundenzufriedenheit" messen lassen. Die
    Note "Sehr gut" erhielten vier Service-Versicherer (Allianz, LVM, ADAC,
    Concordia) sowie zwei Direktversicherer (HUK 24, Sparkassen Direkt). Sie können
    über alle Kriterien punkten und dürfen somit als "Fairste Kfz-Versicherer"
    gelten. Zusätzlich wurden Allianz, LVM und HUK 24 als Preis/Leistungs-Sieger
    ausgezeichnet.

    Den vollständigen Artikel finden Sie unter Fairste KFZ-Versicherungen 2025
    (https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/kfz-versicherungen-im-vergleich/)

    Die MOTOR PRESSE STUTTGART ( http://www.motorpresse.de ) ist eines der führenden
    Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und
    Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe
    publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil,
    MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest
    Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle,
    Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die
    Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann
    Dietrich-Troeltsch.

