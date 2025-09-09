auto motor und sport zeichnet die fairsten Kfz-Versicherer in Deutschland aus / Entscheidungshilfe rechtzeitig zur Wechselsaison

Stuttgart (ots) - Für Autofahrer steht die Wechselsaison vor der Tür, bis Ende

November können sie eine neue Kfz-Versicherung wählen. 2,9 Millionen Kundinnen

und Kunden haben im vergangenen Jahr dieses Recht in Anspruch genommen. Laut dem

Marktforschungsinstitut Sirius Campus spielt dabei nicht nur der Preis eine

Rolle: "Häufig wird unterschätzt, dass auch service- und qualitätsorientierte

Kunden unter den Wechslern sind", so Sirius Campus-Geschäftsführer Oliver

Gaedeke. "Sie lassen sich von erweiterten oder neuen Leistungen überzeugen."



auto motor und sport , Deutschlands älteste und größte Autozeitschrift, hat

daher erstmals die Fairness von Kfz-Versicherungen getestet. Für die große

Fairness-Inspektion mussten sich die Unternehmen in den Kategorien

"Produktqualität", "Jahresprämie" und "Kundenzufriedenheit" messen lassen. Die

Note "Sehr gut" erhielten vier Service-Versicherer (Allianz, LVM, ADAC,

Concordia) sowie zwei Direktversicherer (HUK 24, Sparkassen Direkt). Sie können

über alle Kriterien punkten und dürfen somit als "Fairste Kfz-Versicherer"

gelten. Zusätzlich wurden Allianz, LVM und HUK 24 als Preis/Leistungs-Sieger

ausgezeichnet.





