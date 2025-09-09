auto motor und sport zeichnet die fairsten Kfz-Versicherer in Deutschland aus / Entscheidungshilfe rechtzeitig zur Wechselsaison
Stuttgart (ots) - Für Autofahrer steht die Wechselsaison vor der Tür, bis Ende
November können sie eine neue Kfz-Versicherung wählen. 2,9 Millionen Kundinnen
und Kunden haben im vergangenen Jahr dieses Recht in Anspruch genommen. Laut dem
Marktforschungsinstitut Sirius Campus spielt dabei nicht nur der Preis eine
Rolle: "Häufig wird unterschätzt, dass auch service- und qualitätsorientierte
Kunden unter den Wechslern sind", so Sirius Campus-Geschäftsführer Oliver
Gaedeke. "Sie lassen sich von erweiterten oder neuen Leistungen überzeugen."
auto motor und sport , Deutschlands älteste und größte Autozeitschrift, hat
daher erstmals die Fairness von Kfz-Versicherungen getestet. Für die große
Fairness-Inspektion mussten sich die Unternehmen in den Kategorien
"Produktqualität", "Jahresprämie" und "Kundenzufriedenheit" messen lassen. Die
Note "Sehr gut" erhielten vier Service-Versicherer (Allianz, LVM, ADAC,
Concordia) sowie zwei Direktversicherer (HUK 24, Sparkassen Direkt). Sie können
über alle Kriterien punkten und dürfen somit als "Fairste Kfz-Versicherer"
gelten. Zusätzlich wurden Allianz, LVM und HUK 24 als Preis/Leistungs-Sieger
ausgezeichnet.
Den vollständigen Artikel finden Sie unter Fairste KFZ-Versicherungen 2025
(https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/kfz-versicherungen-im-vergleich/)
Die MOTOR PRESSE STUTTGART ( http://www.motorpresse.de ) ist eines der führenden
Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und
Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe
publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil,
MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest
Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle,
Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die
Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann
Dietrich-Troeltsch.
Pressekontakt:
Kirsten Segler
Referentin Unternehmenskommunikation
Motor Presse Stuttgart
Tel.: +49 711 182-1265
mailto:ksegler@motorpresse.de
http://www.motorpresse.de
LinkedIn / Facebook
shop.motorpresse.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133390/6114073
OTS: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT
