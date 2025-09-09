GOLDMAN SACHS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 232 auf 262 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Montag ihre operativen Ergebnisschätzungen für den Bereich Industrieanlagen der Münchner an. Den Kapitalmarkttag am 8. Dezember sieht sie als Schlüssel für eine mögliche Hebung von Unternehmenswerten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 229EUR auf Tradegate (09. September 2025, 13:35 Uhr) gehandelt.
