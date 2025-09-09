    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    GOLDMAN SACHS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 232 auf 262 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Montag ihre operativen Ergebnisschätzungen für den Bereich Industrieanlagen der Münchner an. Den Kapitalmarkttag am 8. Dezember sieht sie als Schlüssel für eine mögliche Hebung von Unternehmenswerten./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 229EUR auf Tradegate (09. September 2025, 13:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Daniela Costa
    Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 262
    Kursziel alt: 232
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


