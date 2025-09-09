LNG-Preise fallen auf Vorkrisenniveau – Verbraucher zahlen trotzdem mehr

Der Preisausblick ist klar: Morgan Stanley geht davon aus, dass die Gaspreise in Europa und Asien bis zum vierten Quartal 2026 unter 10 US-Dollar je Million Btu (nach durchschnittlich 14 US-Dollar im letzten Winter) fallen werden. BNP Paribas hält für 2027 sogar 8 US-Dollar für möglich. Der Sinkflug kann aber auch länger andauern. Bloomberg-Analysten gehen davon aus, dass in jedem einzelnen Jahr zwischen 2026 und 2030 das Angebot die Nachfrage übersteigen wird.

Die globale LNG-Story dreht: Nach vier Jahren Knappheit steuert der Markt ab 2026 auf ein Überangebot zu. Die Internationale Energieagentur erwartet den größten Produktionssprung seit 2019. Das wird die Preise nachhaltig nach unten drücken. Beim Verbraucher ankommen dürfte davon aber nichts – im Gegenteil.

In den USA lag die LNG-Produktion im ersten Halbjahr rund 19 Prozent über Vorjahr und die Expansion läuft weiter auf Hochtouren. Aber auch im Nahen Osten sollen gewaltige zusätzliche Kapazitäten ans Netz gehen. Insgesamt sind weltweit über 174 Millionen Tonnen Jahreskapazität im Bau – das würde die globale LNG-Menge bis 2030 auf rund 594 Millionen Tonnen treiben, ein Plus von 42 Prozent.

Auf der Nachfrageseite bröckelt dagegen der frühere Wachstumsmotor: Chinas LNG-Importe gehen zurück, weil die eigene Gasförderung steigt und die Lieferung von Pipelinegas aus Russland ausgebaut werden soll (Stichwort Power of Siberia 2). Das könnte chinesische LNG-Käufe um ein Volumen drücken, das rund 10 Prozent des heutigen Weltangebots entspricht.

Tipp aus der Redaktion London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+

Und Deutschland? Hier greifen dämpfende, aber auch verteuernde Effekte. Positiv: Die Einspeisungen erreichen Rekorde, vor allem am Terminal Mukran auf Rügen (im zweiten Quartal 10,2 Terawattstunden), zudem sind Wilhelmshaven und Brunsbüttel mittlerweile gut ausgebaut. Saisonal günstigere Sommerimporte füllen die Speicher.

Verbraucher profitieren davon aber kaum. Erstens startet Europa in den Winter mit vergleichsweise niedrigen Vorräten und konkurriert bei Kälte mit Asien – Preisspitzen bleiben möglich. Zweitens ist die EU politisch auf dem Weg zu einem Stopp russischer Gasimporte (kurzfristige Verträge ab Juni 2026, langfristige ab 2028), was Flexibilität kostet und dadurch höhere Preise bringt.

Drittens ist Europa laut einer BCG-Studie stark spotlastig, berichtet das Handelsblatt: 28 Prozent des Gasbedarfs sind nicht vertraglich abgesichert (Indien 17 Prozent, China 12 Prozent, Japan überdeckt sogar mehr als 100 Prozent mit Festpreisen). Das macht deutsche Kunden anfällig für Preisschocks. Viertens treiben nationale Faktoren die Endpreise: CO₂-Bepreisung, Netzentgelte, Umlagen und die Refinanzierung der LNG-Infrastruktur.

Global spricht vieles für fallende LNG-Notierungen – in Deutschland aber wirken Struktur- und Politikfaktoren dagegen. Und ein Ende der Tendenz ist nicht absehbar. Für Gaskunden bedeutet dies, dass sie auch längerfristig keine Chance haben, von der weltweiten LNG-Schwemme spürbar zu profitieren. Für den Gaspreis gilt: Weltmarktpreis runter – Endrechnung oft rauf.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion