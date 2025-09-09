    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    ANALYSE-FLASH

    Barclays startet Rheinmetall mit 'Overweight' - Ziel 2050 Euro

    • Barclays bewertet Rheinmetall mit "Overweight".
    • Kursziel für Rheinmetall liegt bei 2050 Euro.
    • Experte sieht steigende Marktanteile in Europa.
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Rheinmetall beim Kursziel von 2050 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Experte Afonso Osorio setzt dabei im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag auf das Deutschlandgeschäft der Düsseldorfer und ihre steigenden Marktanteile, wohl auch europaweit. Rheinmetall ist sein Favorit unter den ebenfalls neu eingestuften Hensoldt, Leonardo und Saab./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:45 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 1.734 auf Tradegate (09. September 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 79,97 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.116,67Euro. Von den letzten 3 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00Euro was eine Bandbreite von +11,49 %/+28,64 % bedeutet.


