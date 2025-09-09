ANALYSE-FLASH
Barclays startet Rheinmetall mit 'Overweight' - Ziel 2050 Euro
- Barclays bewertet Rheinmetall mit "Overweight".
- Kursziel für Rheinmetall liegt bei 2050 Euro.
- Experte sieht steigende Marktanteile in Europa.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Rheinmetall beim Kursziel von 2050 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Experte Afonso Osorio setzt dabei im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag auf das Deutschlandgeschäft der Düsseldorfer und ihre steigenden Marktanteile, wohl auch europaweit. Rheinmetall ist sein Favorit unter den ebenfalls neu eingestuften Hensoldt, Leonardo und Saab./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:45 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 1.734 auf Tradegate (09. September 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 79,97 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.116,67Euro. Von den letzten 3 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00Euro was eine Bandbreite von +11,49 %/+28,64 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 2050 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
"WISO" im ZDF: Rheinmetall verspricht Ukraine Drohnen-Abwehrsysteme
Exklusiv-Interview mit Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger
https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/wiso-im-zdf-rheinmetall-verspricht-ukraine-drohnen-abwehrsysteme
Ich denke, dass man als langfristiger Investor und im daytrading mit Rheinmetall super aufgestellt ist. Volumen, Streuung, Phantasie, Potenz des Unternehmens, Kompetenz der Unternehmensführung - hier passt m.E. ALLES! Während meine langfristige Position ruht und wartet, geben die daytrading Depots im Kleinen trotzdem Gas ;)
Und ich denke, dass User in einer Plattform wie dieser hier, unabhängig von der Namensgebung wenig bis gar keinen Ausschlag geben. Sir hin oder her - solange jemand brandaktuelle Neuigkeiten postet, lese ich gern mit (auch bei negativen News!)
Ach so: wenn der Haushalt 2025 endgültig abgenickt wurde, geht es direkt weiter mit dem Haushalt 2026, so dass dann auch wieder etwas neue Kurs-Fantasie für die Zukunft entstehen dürfte