Barclays startet Rheinmetall mit 'Overweight' - Ziel 2050 Euro

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 1.734 auf Tradegate (09. September 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 79,97 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.116,67Euro. Von den letzten 3 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00Euro was eine Bandbreite von +11,49 %/+28,64 % bedeutet.