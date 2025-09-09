The Platform Group AG: Möbel-Portfolio jetzt noch stärker!
Die The Platform Group AG expandiert weiter und stärkt mit der Beteiligung an der PMR Handels GmbH ihre Position im internationalen Möbelhandel.
Foto: Fashionette AG
- The Platform Group AG hat ihr Portfolio im Möbelbereich durch eine Beteiligung an der PMR Handels GmbH erweitert.
- PMR Handels GmbH betreibt mehrere Onlineshops im Möbelbereich und verkauft Produkte in über 12 Ländern.
- Die Gesellschaft bleibt operativ eigenständig, und die bestehende Geschäftsführung wird fortgesetzt.
- Digitec Living Brands GmbH, eine Tochtergesellschaft von The Platform Group AG, setzt den Plattformansatz im Möbelhandel fort und stärkt die Position in der Branche.
- The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, das in 27 Branchen aktiv ist und im Jahr 2024 einen Umsatz von 525 Mio. Euro erzielte.
- Das Unternehmen hat europaweit 19 Standorte und der Hauptsitz befindet sich in Düsseldorf.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei The Platform Group ist am 14.11.2025.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,7000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,02 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,6800EUR das entspricht einem Minus von -0,21 % seit der Veröffentlichung.
-2,42 %
-2,35 %
+18,01 %
-2,83 %
+17,18 %
+111,46 %
-68,84 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte