Goldman senkt Aroundtown auf 'Neutral' - Ziel 3,20 Euro

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 3,272 auf Tradegate (09. September 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um -2,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 5,03 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von -38,88 %/-8,31 % bedeutet.