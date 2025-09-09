    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown

    ANALYSE-FLASH

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman senkt Aroundtown auf 'Neutral' - Ziel 3,20 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs stuft Aroundtown von "Buy" auf "Neutral" ab.
    • Kursziel bleibt unverändert bei 3,20 Euro.
    • Optimismus für europäischen Immobiliensektor bleibt.
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Aroundtown auf 'Neutral' - Ziel 3,20 Euro
    Foto: Aroundtown SA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Aroundtown bei unverändertem Kursziel von 3,20 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Jonathan Kownator begründete dies am Montagabend in seiner Branchenanalyse mit dem guten Lauf der Aktien. Insgesamt bleibt er aber optimistisch für den europäischen Immobiliensektor und bestätigt unter anderem seine Kaufempfehlungen für Vonovia und Grand City./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aroundtown Property Holdings!
    Long
    2,95€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 9,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    3,59€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 9,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Aroundtown

    -1,03 %
    -2,63 %
    -2,81 %
    +11,14 %
    +32,14 %
    +17,27 %
    -31,38 %
    -7,28 %
    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 3,272 auf Tradegate (09. September 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um -2,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 5,03 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von -38,88 %/-8,31 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 3,20 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,20, was einem Rückgang von -2,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Aroundtown - A2DW8Z - LU1673108939

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Aroundtown. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Goldman senkt Aroundtown auf 'Neutral' - Ziel 3,20 Euro Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Aroundtown bei unverändertem Kursziel von 3,20 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Jonathan Kownator begründete dies am Montagabend in seiner Branchenanalyse mit dem guten Lauf der Aktien. …