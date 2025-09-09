ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Aroundtown auf 'Neutral' - Ziel 3,20 Euro
- Goldman Sachs stuft Aroundtown von "Buy" auf "Neutral" ab.
- Kursziel bleibt unverändert bei 3,20 Euro.
- Optimismus für europäischen Immobiliensektor bleibt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Aroundtown bei unverändertem Kursziel von 3,20 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Jonathan Kownator begründete dies am Montagabend in seiner Branchenanalyse mit dem guten Lauf der Aktien. Insgesamt bleibt er aber optimistisch für den europäischen Immobiliensektor und bestätigt unter anderem seine Kaufempfehlungen für Vonovia und Grand City./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 3,272 auf Tradegate (09. September 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um -2,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 5,03 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von -38,88 %/-8,31 % bedeutet.
Das ist die richtige Aktienzahl und 3,40 x 1,094 Mrd gibt 3,72 Mrd Börsenwert.
Die Zahlen sind für mich besser als erwartet, vor allem weil AT wieder opportunistisch Gelegenheiten für Wachstum wahrnehmen will. Das der FFO nur leicht gesunken ist angesichts der massiven Portfolioverkäufe schon ein Erfolg. Das GAP zum NAV wird durch höhere Aufwertungen größee. Aus meiner Sicht wird die Aktie von Algos abverkauft, weil der CFO nach 17 Jahren geht. Das ist mE aber nur kurzfristig.