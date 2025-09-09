    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    Börsen Update Europa - 09.09. - FTSE Athex 20 stark +1,84 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 23.684,83 PKT und fällt um -0,46 %.
    Top-Werte: Sartorius Vz. +1,92 %, Fresenius Medical Care +1,26 %, Beiersdorf +1,16 %
    Flop-Werte: Commerzbank -3,92 %, Rheinmetall -2,91 %, Vonovia -1,84 %

    Der MDAX steht bei 30.281,65 PKT und verliert bisher -0,40 %.
    Top-Werte: CTS Eventim +2,78 %, Fraport +2,07 %, Gerresheimer +1,67 %
    Flop-Werte: HENSOLDT -4,73 %, RENK Group -4,42 %, Kion Group -2,00 %

    Der TecDAX steht bei 3.627,43 PKT und verliert bisher -0,17 %.
    Top-Werte: Eckert & Ziegler +4,62 %, Sartorius Vz. +1,92 %, IONOS Group +1,60 %
    Flop-Werte: HENSOLDT -4,73 %, SMA Solar Technology -2,77 %, SUESS MicroTec -2,13 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:57) bei 5.361,25 PKT und steigt um +0,05 %.
    Top-Werte: Hermes International +2,75 %, Sanofi +1,49 %, Adyen Parts Sociales +1,48 %
    Flop-Werte: Rheinmetall -2,91 %, Bayer -1,53 %, Pernod Ricard -1,04 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.652,55 PKT und steigt um +0,28 %.
    Top-Werte: Lenzing +1,87 %, OMV +1,55 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,47 %
    Flop-Werte: Wienerberger -0,89 %, voestalpine -0,83 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,73 %

    Der SMI steht bei 12.311,75 PKT und gewinnt bisher +0,05 %.
    Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,07 %, Sonova Holding +1,63 %, Givaudan +0,92 %
    Flop-Werte: UBS Group -1,36 %, Nestle -0,83 %, ABB -0,48 %

    Der CAC 40 steht aktuell (13:59:23) bei 7.755,04 PKT und steigt um +0,38 %.
    Top-Werte: Hermes International +2,75 %, Renault +2,75 %, Dassault Systemes +2,69 %
    Flop-Werte: Kering -1,72 %, Teleperformance -1,09 %, Pernod Ricard -1,04 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.636,29 PKT und verliert bisher -0,11 %.
    Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,62 %, Telia Company +1,55 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,08 %
    Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -0,59 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,55 %, SKF (B) -0,53 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 4.970,00 PKT und gewinnt bisher +1,84 %.
    Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,18 %, Jumbo +1,82 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,34 %
    Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,14 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,87 %, Piraeus Port Authority -0,74 %



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
