    Albemarle Aktie mit Kurseinbruch - 09.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Albemarle Aktie bisher Verluste von -8,08 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Albemarle Aktie.

    Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.

    Albemarle Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Albemarle Aktie. Sie fällt um -8,08 % auf 63,99. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Albemarle in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +32,38 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Albemarle Aktie damit um -4,75 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,87 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

    Albemarle Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,75 %
    1 Monat +6,22 %
    3 Monate +32,38 %
    1 Jahr +0,59 %

    Informationen zur Albemarle Aktie

    Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,73 Mrd.EUR wert.

    Albemarle Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Albemarle

    -7,40 %
    -3,92 %
    +1,22 %
    +33,33 %
    +0,49 %
    -76,07 %
    -12,12 %
    +129,95 %
    ISIN:US0126531013WKN:890167



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene Werte
