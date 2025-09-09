wan AIChef Ultra debütiert auf der IFA Berlin 2025 und präsentiert bahnbrechende KI-Kochtechnologie

Berlin (ots/PRNewswire) - wan AIChef, ein globaler Innovator im Bereich

AIoT-gestützter intelligenter Küchenlösungen, hat heute sein Flaggschiff, das

intelligente Kochsystem wan AIChef ultra , auf der IFA Berlin 2025 unter dem

Motto "AI FUSION-COOKING EVOLUTION" vorgestellt. Die Ausstellung läuft vom 5.

bis 9. September 2025 , in Halle 8.1, Stand 224.



wan AIChef ultra stellt einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Küche

dar, indem es KI-Algorithmen der nächsten Generation mit Ernährungswissenschaft

zu einem integrierten Ökosystem der kulinarischen Intelligenz verbindet. Es

verwandelt die Küche in ein Koch- und Wellness-Zentrum.





Zu den wichtigsten Innovationen von wan AIChef ultra gehören:



- KI-gestützte Zutatenerkennung: Erkennt und kategorisiert Zutaten in

Sekundenschnelle - und vereinfacht so sowohl Zubereitung als auch

Rezeptauswahl.

- KI-gesteuerte, präzise Temperaturregelung : Behält die gewerbliche

±3ºC-Stabilität für gleichbleibende Ergebnisse in professioneller Qualität

bei.

- KI-gestütztes personalisiertes Gesundheitsmanagement : Fungiert als

intelligenter Ernährungsberater und bietet maßgeschneiderte Mahlzeitenpläne

auf der Grundlage von Gesundheitsprofilen.



Zu den zusätzlichen Funktionen gehören ein 0.1m³ N-in-1-Küchensystem, Batch

Cooking Intelligence für mehrere Gerichte in einem Schritt und eine globale

Rezeptdatenbank mit mehr als 1.000 sich ständig weiterentwickelnden Gerichten.



Das Herzstück von wan AIChef ultra sind vier firmeneigene Technologien:



- Zhurong Cooking Model - KI-trainiert auf über 3 Mio. Datenpunkten und über

1.000 professionellen Rezepten für Leistung auf Chefkoch-Niveau.

- Tianchu Smart Ingredient Recognition System - patentiertes System zur

schnellen Erkennung von Zutaten und zum Abgleich von Rezepten.

- Danchao AI Precision Thermal Control - patentierte Richtungsheizung für

Echtzeitüberwachung und ±3ºC-Stabilität.

- AiOS Dietary Smart Brain - integriert Ernährungswissenschaft, um einen

10-Sekunden-Gesundheitsscan durchzuführen und personalisierte

Essensempfehlungen zu erstellen.



"wan AIChef ultra ist mehr als eine technologische Innovation - es vereint KI

und Ernährungswissenschaft, um das moderne Kochen zu Hause neu zu definieren",

sagte Stanley Huo, CEO von wan AIChef. "Unsere Vision ist es, jeden Haushalt in

die Lage zu versetzen, einfach und effizient zu kochen und dabei Ernährung und

Wellness nahtlos in den Alltag zu integrieren."



wan AIChef wurde mit dem Red Dot Award ausgezeichnet, basiert auf 25

Erfindungspatenten sowie einem Forschungsteam von über 600 Fachleuten und treibt

weiterhin Innovationen an der Schnittstelle von fortschrittlichen KI-Algorithmen

und Ernährungswissenschaft voran.



Informationen zu wan AIChef



wan AIChef ist ein führender Anbieter von KI-gesteuerten Koch-Ökosystemen. Durch

sein "Daten + Algorithmus + Hardware"-Framework und die tiefgreifende

Integration der Ernährungswissenschaft kombiniert es Echtzeit-Zutatenerkennung,

Multizonen-Präzisionskochen und personalisiertes Gesundheitsmanagement für

intelligente kulinarische Erlebnisse.



Besuchen Sie https://www.global.wanaichef.com/?utm_source=chatgpt.com , um mehr

zu erfahren.



Video - https://mma.prnewswire.com/media/2767015/video.mp4



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767016/image.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wan-aich

ef-ultra-debutiert-auf-der-ifa-berlin-2025-und-prasentiert-bahnbrechende-ki-koch

technologie-302550595.html



Pressekontakt:



Fred Yang,

yfflyer@qq.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180881/6114108

OTS: wan AIChef







