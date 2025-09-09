    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    wan AIChef Ultra debütiert auf der IFA Berlin 2025 und präsentiert bahnbrechende KI-Kochtechnologie

    Berlin (ots/PRNewswire) - wan AIChef, ein globaler Innovator im Bereich
    AIoT-gestützter intelligenter Küchenlösungen, hat heute sein Flaggschiff, das
    intelligente Kochsystem wan AIChef ultra , auf der IFA Berlin 2025 unter dem
    Motto "AI FUSION-COOKING EVOLUTION" vorgestellt. Die Ausstellung läuft vom 5.
    bis 9. September 2025 , in Halle 8.1, Stand 224.

    wan AIChef ultra stellt einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Küche
    dar, indem es KI-Algorithmen der nächsten Generation mit Ernährungswissenschaft
    zu einem integrierten Ökosystem der kulinarischen Intelligenz verbindet. Es
    verwandelt die Küche in ein Koch- und Wellness-Zentrum.

    Zu den wichtigsten Innovationen von wan AIChef ultra gehören:

    - KI-gestützte Zutatenerkennung: Erkennt und kategorisiert Zutaten in
    Sekundenschnelle - und vereinfacht so sowohl Zubereitung als auch
    Rezeptauswahl.
    - KI-gesteuerte, präzise Temperaturregelung : Behält die gewerbliche
    ±3ºC-Stabilität für gleichbleibende Ergebnisse in professioneller Qualität
    bei.
    - KI-gestütztes personalisiertes Gesundheitsmanagement : Fungiert als
    intelligenter Ernährungsberater und bietet maßgeschneiderte Mahlzeitenpläne
    auf der Grundlage von Gesundheitsprofilen.

    Zu den zusätzlichen Funktionen gehören ein 0.1m³ N-in-1-Küchensystem, Batch
    Cooking Intelligence für mehrere Gerichte in einem Schritt und eine globale
    Rezeptdatenbank mit mehr als 1.000 sich ständig weiterentwickelnden Gerichten.

    Das Herzstück von wan AIChef ultra sind vier firmeneigene Technologien:

    - Zhurong Cooking Model - KI-trainiert auf über 3 Mio. Datenpunkten und über
    1.000 professionellen Rezepten für Leistung auf Chefkoch-Niveau.
    - Tianchu Smart Ingredient Recognition System - patentiertes System zur
    schnellen Erkennung von Zutaten und zum Abgleich von Rezepten.
    - Danchao AI Precision Thermal Control - patentierte Richtungsheizung für
    Echtzeitüberwachung und ±3ºC-Stabilität.
    - AiOS Dietary Smart Brain - integriert Ernährungswissenschaft, um einen
    10-Sekunden-Gesundheitsscan durchzuführen und personalisierte
    Essensempfehlungen zu erstellen.

    "wan AIChef ultra ist mehr als eine technologische Innovation - es vereint KI
    und Ernährungswissenschaft, um das moderne Kochen zu Hause neu zu definieren",
    sagte Stanley Huo, CEO von wan AIChef. "Unsere Vision ist es, jeden Haushalt in
    die Lage zu versetzen, einfach und effizient zu kochen und dabei Ernährung und
    Wellness nahtlos in den Alltag zu integrieren."

    wan AIChef wurde mit dem Red Dot Award ausgezeichnet, basiert auf 25
    Erfindungspatenten sowie einem Forschungsteam von über 600 Fachleuten und treibt
    weiterhin Innovationen an der Schnittstelle von fortschrittlichen KI-Algorithmen
    und Ernährungswissenschaft voran.

    Informationen zu wan AIChef

    wan AIChef ist ein führender Anbieter von KI-gesteuerten Koch-Ökosystemen. Durch
    sein "Daten + Algorithmus + Hardware"-Framework und die tiefgreifende
    Integration der Ernährungswissenschaft kombiniert es Echtzeit-Zutatenerkennung,
    Multizonen-Präzisionskochen und personalisiertes Gesundheitsmanagement für
    intelligente kulinarische Erlebnisse.

    Besuchen Sie https://www.global.wanaichef.com/?utm_source=chatgpt.com , um mehr
    zu erfahren.

    Video - https://mma.prnewswire.com/media/2767015/video.mp4

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767016/image.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wan-aich
    ef-ultra-debutiert-auf-der-ifa-berlin-2025-und-prasentiert-bahnbrechende-ki-koch
    technologie-302550595.html

    Pressekontakt:

    Fred Yang,
    yfflyer@qq.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180881/6114108
    OTS: wan AIChef




