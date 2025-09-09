wan AIChef Ultra debütiert auf der IFA Berlin 2025 und präsentiert bahnbrechende KI-Kochtechnologie
Berlin (ots/PRNewswire) - wan AIChef, ein globaler Innovator im Bereich
AIoT-gestützter intelligenter Küchenlösungen, hat heute sein Flaggschiff, das
intelligente Kochsystem wan AIChef ultra , auf der IFA Berlin 2025 unter dem
Motto "AI FUSION-COOKING EVOLUTION" vorgestellt. Die Ausstellung läuft vom 5.
bis 9. September 2025 , in Halle 8.1, Stand 224.
wan AIChef ultra stellt einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Küche
dar, indem es KI-Algorithmen der nächsten Generation mit Ernährungswissenschaft
zu einem integrierten Ökosystem der kulinarischen Intelligenz verbindet. Es
verwandelt die Küche in ein Koch- und Wellness-Zentrum.
Zu den wichtigsten Innovationen von wan AIChef ultra gehören:
- KI-gestützte Zutatenerkennung: Erkennt und kategorisiert Zutaten in
Sekundenschnelle - und vereinfacht so sowohl Zubereitung als auch
Rezeptauswahl.
- KI-gesteuerte, präzise Temperaturregelung : Behält die gewerbliche
±3ºC-Stabilität für gleichbleibende Ergebnisse in professioneller Qualität
bei.
- KI-gestütztes personalisiertes Gesundheitsmanagement : Fungiert als
intelligenter Ernährungsberater und bietet maßgeschneiderte Mahlzeitenpläne
auf der Grundlage von Gesundheitsprofilen.
Zu den zusätzlichen Funktionen gehören ein 0.1m³ N-in-1-Küchensystem, Batch
Cooking Intelligence für mehrere Gerichte in einem Schritt und eine globale
Rezeptdatenbank mit mehr als 1.000 sich ständig weiterentwickelnden Gerichten.
Das Herzstück von wan AIChef ultra sind vier firmeneigene Technologien:
- Zhurong Cooking Model - KI-trainiert auf über 3 Mio. Datenpunkten und über
1.000 professionellen Rezepten für Leistung auf Chefkoch-Niveau.
- Tianchu Smart Ingredient Recognition System - patentiertes System zur
schnellen Erkennung von Zutaten und zum Abgleich von Rezepten.
- Danchao AI Precision Thermal Control - patentierte Richtungsheizung für
Echtzeitüberwachung und ±3ºC-Stabilität.
- AiOS Dietary Smart Brain - integriert Ernährungswissenschaft, um einen
10-Sekunden-Gesundheitsscan durchzuführen und personalisierte
Essensempfehlungen zu erstellen.
"wan AIChef ultra ist mehr als eine technologische Innovation - es vereint KI
und Ernährungswissenschaft, um das moderne Kochen zu Hause neu zu definieren",
sagte Stanley Huo, CEO von wan AIChef. "Unsere Vision ist es, jeden Haushalt in
die Lage zu versetzen, einfach und effizient zu kochen und dabei Ernährung und
Wellness nahtlos in den Alltag zu integrieren."
wan AIChef wurde mit dem Red Dot Award ausgezeichnet, basiert auf 25
Erfindungspatenten sowie einem Forschungsteam von über 600 Fachleuten und treibt
weiterhin Innovationen an der Schnittstelle von fortschrittlichen KI-Algorithmen
und Ernährungswissenschaft voran.
Informationen zu wan AIChef
wan AIChef ist ein führender Anbieter von KI-gesteuerten Koch-Ökosystemen. Durch
sein "Daten + Algorithmus + Hardware"-Framework und die tiefgreifende
Integration der Ernährungswissenschaft kombiniert es Echtzeit-Zutatenerkennung,
Multizonen-Präzisionskochen und personalisiertes Gesundheitsmanagement für
intelligente kulinarische Erlebnisse.
Besuchen Sie https://www.global.wanaichef.com/?utm_source=chatgpt.com , um mehr
zu erfahren.
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2767015/video.mp4
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767016/image.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wan-aich
ef-ultra-debutiert-auf-der-ifa-berlin-2025-und-prasentiert-bahnbrechende-ki-koch
technologie-302550595.html
Pressekontakt:
Fred Yang,
yfflyer@qq.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180881/6114108
OTS: wan AIChef
