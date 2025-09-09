    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    Berufsrechtsschutz spart nicht nur Nerven, sondern auch Steuern

    Regenstauf (ots) - Alljährlich fragen sich viele, ob Rechtsschutzversicherungen
    absetzbar sind, wenn sie über ihrer Steuererklärung sitzen. Das ist zum Teil
    möglich und nicht einmal kompliziert. Das Finanzamt erkennt Kosten für die
    Rechtsschutzversicherung dann an, wenn berufliche Risiken und Einnahmequellen
    dadurch abgedeckt werden. "Sogar bei einem Komplettrechtsschutz, der aus
    mehreren Bausteinen besteht, kann der berufliche Anteil abgesetzt werden",
    erklärt Tobias Gerauer, Vorstand der Lohnsteuerhilfe Bayern. Dies betrifft rund
    die Hälfte aller Haushalte in Deutschland, die eine Rechtsschutzpolice
    abgeschlossen haben.

    Berufsrechtsschutz lohnt sich doppelt

    Kommt es zu Konflikten mit dem Arbeitgeber, z.B. wegen einer ungerechtfertigten
    Abmahnung, einer Kündigung, einem unangemessenen Arbeitszeugnis, Diskriminierung
    am Arbeitsplatz oder ausbleibenden Lohnzahlungen, übernimmt ein
    Berufsrechtsschutz die Kosten für einen Anwalt oder ein Gerichtsverfahren. Neben
    dieser Sicherheit im Streitfall gibt es aber auch einen Steuerbonus. Anders als
    die meisten personenbezogenen Vorsorgeversicherungen werden die Beiträge für den
    Rechtsschutz in der Steuererklärung von Angestellten als Werbungskosten
    eingetragen. Während sich der Berufsrechtsschutz in voller Höhe absetzen lässt,
    ist die Absicherung anderer Rechtsgebiete leider nicht absetzbar, da sie in der
    Regel das Privatleben betreffen.

    Richtiger Umgang mit Kombipolicen

    Viele Rechtsschutzversicherungen werden jedoch als Kombipaket angeboten - zum
    Beispiel mit den Bausteinen Privat-, Verkehrs- oder Mietrechtsschutz. In diesem
    Fall ist nur der Beitragsanteil für den Berufsrechtsschutz steuerlich relevant.
    Manche Versicherer weisen diesen von selbst auf der Beitragsrechnung aus.
    "Steuerpflichtige sollten ihre Versicherungsunterlagen dahingehend prüfen und im
    Zweifel beim Versicherer eine Beitragsaufstellung nach beruflichen und privaten
    Anteilen anfordern, um den absetzbaren Anteil belegen zu können", rät der
    Steuerexperte Tobias Gerauer. Ohne diese Aufteilung kann das Finanzamt den Abzug
    ablehnen. Es kann aber durchaus vorkommen, dass eine eigene Schätzung des
    prozentualen Anteils ohne Nachweis erfolgreich ist.

    So steigt der Steuerbonus nach oben

    Ein greifbarer steuerlicher Vorteil entsteht für Arbeitnehmende, wenn die
    Werbungskostenpauschale von derzeit 1.230 Euro im Jahr überschritten wird. Zu
    den weiteren berufsbezogenen Werbungskosten zählen beispielsweise Fahrtkosten,
    Homeoffice-Pauschale, Arbeitszimmer, Arbeitsmittel, Arbeitskleidung sowie
    Bewerbungs- oder Fortbildungsausgaben. Wer keinen Berufsrechtsschutz besitzt,
    kann im Fall eines Falles immer noch die immensen Kosten eines Rechtsstreits vor
    dem Arbeitsgericht steuerlich absetzen, da auch diese in Zusammenhang mit dem
    Arbeitsverhältnis stehen.

    http://www.lohi.de/steuertipps

    Kontakt für Rückfragen:

    Nicole Janisch, Pressereferentin
    Tel: 09402 5040147 / E-Mail: mailto:presse@lohi.de
    Werner-von-Siemens-Str. 5, 93128 Regenstauf
    http://www.lohi.de/steuertipps

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60304/6114110
    OTS: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V.


